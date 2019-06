Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.19

Rettungsversuch für das Atomabkommen: Maas im Iran

TEHERAN (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas will sich am Montag im Iran für den Fortbestand des umstrittenen Atom-Abkommens einsetzen.



Er will in Teheran neben seinem Kollegen Mohammed Dschawad Sarif auch Präsident Hassan Ruhani treffen.

Wer wird Theresa Mays Nachfolger? - Auswahlverfahren beginnt

LONDON (dpa) - Das Auswahlverfahren für einen Nachfolger der britischen Premierministerin Theresa May startet am Montag in London.



Voraussichtlich elf Politiker der regierenden Konservativen werden sich um den Posten als Chef der Partei bewerben - und damit auch um das Amt des Premierministers im Vereinigten Königreich.

Kim Dotcom wehrt sich gegen Auslieferung an die USA

WELLINGTON (dpa) - Der jahrelange Rechtsstreit um eine Auslieferung des deutschen Internet-Unternehmers Kim Dotcom an die USA geht am Montag in die vermutlich entscheidende Phase.



Vor Neuseelands Oberstem Gerichtshof in Wellington hat ein Berufungsverfahren begonnen, mit dem der 45-Jährige seine Auslieferung noch verhindern will. Der Gründer der Internet-Plattform Megaupload lebt seit 2010 in Neuseeland. Die USA wollen ihn vor Gericht stellen - wegen Verletzung von Urheberrechten und Geldwäsche in großem Stil. Bei einer Verurteilung droht ihm jahrzehntelange Haft.