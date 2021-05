Das bringt der Mittwoch

Johnsons Ex-Berater Cummings äußert sich zur Corona-Krisenpolitik

LONDON: Der ehemals engste Berater des britischen Premierministers Boris Johnson, Dominic Cummings, nimmt am Mittwoch im Parlament Stellung zur Krisenpolitik der Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie. Cummings wird am Vormittag (10.30 MESZ) mehrere Stunden lang von zwei Ausschüssen des Unterhauses in London befragt. Es wird erwartet, dass er Johnson schwere Vorwürfe machen wird. Er äußerte sich zuletzt mehrfach kritisch über den Umgang der Regierung mit der Pandemie.

Syrer wählen Präsidenten - Opposition spricht von «Farce»

DAMASKUS: Die Wähler in Syrien sind am Mittwoch aufgerufen, über den nächsten Präsidenten des Bürgerkriegslandes abzustimmen. Beobachter erwarten eine klare Mehrheit für Amtsinhaber Baschar al-Assad, der seit dem Jahr 2000 an der Macht ist. Seine Regierung kontrolliert rund zwei Drittel des Landes - und nur in diesen Gebieten können die Wähler an der Abstimmung teilnehmen. Die beiden Mitbewerber Assads gelten als Zählkandidaten ohne echte Chance. Regierungskritiker sehen in der Abstimmung eine «Farce». Auch die im Nordosten Syriens regierenden Kurden lehnen einen Teilnahme ab. Ein Wahlergebnis wird für diesen Mittwoch noch nicht erwartet.

Karlsruhe zu Informationsrechten des Bundestags in EU-Fragen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Mittwoch (9.30 Uhr) zu der Frage, wie schnell und umfassend die Bundesregierung den Bundestag mit Informationen versorgen muss. Die Karlsruher Richterinnen und Richter veröffentlichen ihre Entscheidung über eine Klage der Grünen-Fraktion aus dem Jahr 2015. Konkret geht es um die Frage, ob der Bundestag auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise schnell genug ausreichend Informationen zur deutschen Verhandlungslinie bekam.

Bundesgericht verhandelt über Zulässigkeit von Diesel-Fahrverboten

LEIPZIG: Über die Zulässigkeit von Diesel-Fahrverboten zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in drei Städten verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatten auf eine entsprechende Änderung in den Luftreinhalteplänen in Hamburg, Kiel und Ludwigsburg geklagt. In den Vorinstanzen waren die Umweltverbände erfolgreich. Die Gerichte hatten jedoch die Revision in Leipzig zugelassen.

EU-Landwirtschaftsminister beraten über europäische Agrarreform

BRÜSSEL: Der Streit um die Reform der milliardenschweren EU-Agrarpolitik geht möglicherweise in die entscheidende Phase. Am Mittwoch treffen sich die Landwirtschaftsministerinnen und -minister der EU, um über die künftige Gestaltung des Pakets in Höhe von 387 Milliarden Euro zu diskutieren. Zudem kommen Unterhändlerinnen und Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder zusammen. Die Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik auf EU-Ebene prägt auch Deutschland stark. Beteiligte gehen davon aus, dass eine Einigung in dieser Woche möglich ist.

Zahlen zu Gewalt an Kindern im Corona-Jahr 2020 werden vorgestellt

BERLIN: Wie oft sind Kinder 2020 als Opfer von Gewalt erfasst worden? Zu diesem Thema wird am Mittwoch (11.00 Uhr) die Polizeiliche Kriminalstatistik mit den Zahlen aus dem vergangenen Jahr vorgestellt. Zur Vorstellung werden unter anderem der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, und der unabhängige Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, erwartet.

Mann wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht

SCHWEINFURT: Ein Mädchen wird einem Mann zum Missbrauch angeboten und er willigt ein: Von Mittwoch (8.30 Uhr) an muss sich der 50-Jährige vor dem Landgericht Schweinfurt wegen schweren Kindesmissbrauchs verantworten. Dem Angeklagten wird außerdem die Verbreitung pornografischer Schriften vorgeworfen.

Manchester United will gegen Villarreal ersten Titel seit 2017 holen

DANZIG: Im Finale der Europa League trifft Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr) auf den FC Villarreal. Gegen die Spanier will der englische Vizemeister seinen ersten Titel seit 2017 gewinnen. Auch damals triumphierte Manchester in der Europa League. Das Endspiel im polnischen Danzig könnte deutlich stimmungsvoller werden als die meisten anderen Fußballspiele zuletzt: Im Stadion sind bis zu 9500 Zuschauer erlaubt. United ist gegen Villarreal der Favorit. Für die Mannschaft von Trainer Unai Emery ist es das erste Finale in einem großen Wettbewerb in der Vereinsgeschichte.

Klassenerhalt oder Aufstieg: Köln und Kiel bestreiten Relegation

KÖLN: Der 1. FC Köln will den siebten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verhindern, Holstein Kiel den erstmaligen Aufstieg ins Oberhaus schaffen: Der Drittletzte der Bundesliga und der Zweitliga-Dritte treffen am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) in Köln zum Hinspiel der Relegation aufeinander. Das Rückspiel steigt drei Tage später in Kiel.

Eishockey-Team will WM-Erfolgsserie gegen Kasachstan fortsetzen

RIGA: Das Eishockey-Nationalteam strebt am Mittwoch (15.15 Uhr/Sport1) bei der Weltmeisterschaft in Riga seinen vierten Sieg im vierten Spiel an. Keine 48 Stunden nach dem ersten WM-Erfolg über Kanada seit 25 Jahren ist dann Außenseiter Kasachstan der nächste Gegner. Setzt das Team des Deutschen Eishockey-Bunds seine Erfolgsserie in Lettland fort, zieht es mit dem starken WM-Auftakt vor zwei Jahren gleich. Bei der ersten WM unter Bundestrainer Toni Söderholm waren vier Siege in den ersten vier Gruppenspielen gelungen.