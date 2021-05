Das bringt der Mittwoch

Bundestagsdebatte zur Eskalation im Nahen Osten

BERLIN: Die jüngste Zuspitzung des Nahost-Konflikts beschäftigt auch den Deutschen Bundestag. In einer Aktuellen Stunde wollen die Abgeordneten am Mittwoch (12.00 Uhr) laut Ankündigung über die Raketenangriffe auf Israel und die damit verbundene Gewalteskalation debattieren. Der Bundestag hat kurzfristig auch eine Debatte über Antisemitismus auf die Tagesordnung genommen.

Bundesregierung will «Weißbuch Multilateralismus» beschließen

BERLIN: Das Bundesregierung will am Mittwoch das «Weißbuch Multilateralismus» beschließen, mit dem sie ihre Bemühungen um eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit untermauern will. Nach der Kabinettssitzung (09.30 Uhr) will Außenminister Heiko Maas (SPD) auf einer Pressekonferenz (14.15 Uhr) darüber informieren.

Bundesfinanzhof verhandelt Klagen gegen Rentenbesteuerung

MÜNCHEN: Der Bundesfinanzhof (BFH) verhandelt an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) ein Streitthema mit potenziell großen Folgen: die Frage, ob der Bund die Renten zu Unrecht doppelt besteuert. Zwei Rentner haben gegen ihre Finanzämter geklagt, weil sie dem Fiskus rechtswidrig überhöhte Besteuerung vorwerfen. Unterstützt werden die Klagen vom Bund der Steuerzahler. Das Urteil wird Ende Mai erwartet.

Österreich und Frankreich mit weiteren Corona-Lockerungen

WIEN: Österreich und Frankreich gestatten ihren Bürgern in der Corona-Krise wieder mehr Freiheiten. In Österreich öffnen nach mehrmonatigem Lockdown am Mittwoch die Lokale und Hotels wieder, dürfen Theater und Kinos wieder Besucher empfangen und Kunden auch Sportstätten und Fitnessstudios aufsuchen. Voraussetzung für die Nutzung all dieser Einrichtungen ist, dass die Gäste entweder negativ auf das Corona-Virus getestet, von einer Covid-Erkrankung genesen sind oder eine Impfung haben.

Börsen-Hauptversammlung: Neuwahl von Jetter und neues Bonusmodell

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Börse sieht sich nach einem Rekordgewinn 2020 unvermindert auf Wachstumskurs - auch wenn die Geschäfte zum Auftakt des laufenden Jahres etwas schlechter liefen. Die Aktionäre jedenfalls sollen von dem grundsätzlichen Aufwärtstrend profitieren und für das vergangene Geschäftsjahr mit drei Euro je Anteilsschein eine um zehn Cent höhere Dividende erhalten. Die Gewinnausschüttung ist eines der Themen der Hauptversammlung des Dax-Konzerns an diesem Mittwoch (10.00 Uhr), die wegen der Pandemie erneut online abgehalten wird.

Otto Group stellt Jahresbericht vor und informiert über aktuelle Lage

HAMBURG: Die Folgen der Corona-Pandemie haben dem Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group zuletzt zu riesigen Zuwächsen im Onlinehandel verholfen. Wie das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (28. Februar) insgesamt verlief und wie die aktuelle Lage aussieht, will der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken am Mittwoch (10.30 Uhr) bekanntgeben.

EU-Gericht entscheidet über Beihilfen für Flughafen Hahn

LUXEMBURG/HAHN: Das EU-Gericht in Luxemburg verkündet an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) ein Urteil im Streit um Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn. Konkret geht es um die Frage, ob die EU-Kommission dem Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 zu Recht erlaubt hat, im Zeitraum von 2017 bis 2021 Betriebsverluste von bis zu 25,3 Millionen Euro zu decken. Die Lufthansa, die den Flughafen nicht nutzt, zweifelt das an und sieht die Unterstützung als wettbewerbsverzerrend an.

DLRG befürchtet mehr Nichtschwimmer

HANNOVER: Schwimmkurse für Kinder? Fehlanzeige in der Corona-Pandemie. Trainingsmöglichkeiten für Rettungsschwimmer? In der Pandemie sind die Schwimmbäder geschlossen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt davor, dass der Anteil der Nichtschwimmer im Corona-Jahr 2020 deutlich gestiegen sein dürfte. Am Mittwoch (11.00 Uhr) stellt die nach eigenen Angaben größte Wasserrettungsorganisation der Welt ihre Leistungsbilanz für das vergangene Jahr vor. Außerdem geht es um die in der Corona-Pandemie besonderen Umstände an den deutschen Seen und Küsten.

Mann nach Geiselnahme und Flucht aus Psychiatrie vor Gericht

KLEVE: Nach der spektakulären Flucht zweier Männer aus einer geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein steht einer der Ausbrecher am Mittwoch (9.00 Uhr) in Kleve vor Gericht. Ihm wird Geiselnahme und besonders schwerer Raub vorgeworfen. Die beiden drogensüchtigen Straftäter sollen Ende Mai 2020 einen Pfleger mit vorgehaltenem Messer gezwungen haben, sie aus der Anstalt zu schleusen. Anschließend flüchteten sie im Auto des Pflegers rund 150 Kilometer bis Aachen.

Bundestrainer Löw lüftet Kader-Geheimnisse: 26 Tickets zu vergeben

BERLIN: 27 Tage vor dem ersten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft lüftet Joachim Löw die Geheimnisse um seinen 26-köpfigen EM-Kader. Aufgrund der Corona-Pandemie darf der nach dem Turnier scheidende Bundestrainer drei Spieler mehr als üblich berufen. Löw wird sein Aufgebot am Mittwoch ab 12.30 Uhr bei einer Videokonferenz bekanntgeben und dazu auch Fragen von Fans beantworten.

Handballer aus Flensburg und Kiel kämpfen um das Finalturnier

FLENSBURG/KIEL: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel kämpfen am Mittwoch in den Viertelfinal-Rückspielen der Champions League um den Einzug in das Finalturnier. Die Flensburger (20.45 Uhr/DAZN) müssen dabei gegen den dänischen Meister Aalborg HB ein 21:26 aus dem Hinspiel aufholen. Die Kieler (18.45/DAZN) hatten das erste Duell gegen Paris Saint-Germain zuhause mit 31:29 gewonnen.

Bayern und Alba gehen als Favoriten in Basketball-Playoffs

BERLIN: Der FC Bayern München und Titelverteidiger Alba Berlin gehen als Topfavoriten in die Playoffs der Basketball-Bundesliga. Eröffnet wird der Beginn der K.o.-Runde an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) vom ersten Viertelfinal-Duell des Hauptrundensiegers MHP Riesen Ludwigsburg mit Brose Bamberg. Die Bayern spielen am Abend (20.30 Uhr) gegen die Hakro Merlins Crailsheim.