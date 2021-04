Das bringt der Mittwoch

Putin hält Rede an Nation - Nawalny-Team plant russlandweit Proteste

MOSKAU: Inmitten wachsender internationaler Spannungen hält der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch (11.00 Uhr MESZ) in Moskau seine jährliche Rede an die Nation. Der Kremlchef dürfte sich vor allem zur schweren sozialen und wirtschaftlichen Lage in seinem Land im Zuge der Corona-Pandemie äußern. Ein Teil der Rede dreht sich in der Regel auch um Russlands Außenpolitik, die im Westen als zunehmend aggressiv wahrgenommen wird. Für den Abend haben Anhänger des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny zu landesweiten Protesten aufgerufen.

Bundestag will einheitliche Corona-Notbremse verabschieden

BERLIN: Der Bundestag will an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) bundesweit einheitliche Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschließen. Der Abstimmung über die sogenannte Bundes-Notbremse waren tagelange Verhandlungen vorausgegangen. Geplant sind etwa Ausgangsbeschränkungen von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr, wie aus dem Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes hervorgeht. Die geplante Bundes-Notbremse soll gezogen werden, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen kommen.

Bundestag diskutiert erstmals über Neuregelung der Sterbehilfe

BERLIN: Der Bundestag debattiert am Mittwoch erstmals über eine Neuregelung der Sterbehilfe - gut ein Jahr, nachdem das Bundesverfassungsgericht die alten gesetzlichen Regeln für verfassungswidrig erklärt hat. Die zweistündige Debatte (Beginn: 14.35 Uhr) soll zunächst der Orientierung dienen. Bislang haben drei verschiedene fraktionsübergreifende Abgeordneteninitiativen Vorschläge für eine Neuregelung gemacht. Sie werden aber noch nicht konkret beraten.

Kabinett befasst sich mit Bundeswehreinsätzen in Mali

BERLIN: Das Bundeskabinett will sich am Mittwoch mit der Verlängerung der Einsätze deutscher Soldaten im westafrikanischen Mali befassen. Ein Entwurf für das Mandat der Beteiligung am EU-Ausbildungseinsatz EUTM sieht vor, dass künftig statt 450 bis zu 600 Männer und Frauen stationiert werden können. Als Beitrag zu dem UN-Einsatz Minusma in dem Land sollen unverändert bis 1100 Soldaten entsandt werden können. Über die geplante Verlängerung der Mandate um ein Jahr entscheidet der Bundestag.

EU-Kommission stellt Regeln für künstliche Intelligenz vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission will am Mittwoch Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union vorschlagen. Die Anforderungen an die Anbieter dürften je nach potenziellem Risiko einer Technik variieren. Bei medizinischen Anwendungen dürften sie also höher liegen als bei einem automatischen Chatprogramm. Zudem dürfte die EU-Kommission dafür plädieren, Technologien wie das Sozialkredit-System aus China, das regelkonformes und von der Regierung erwünschtes Verhalten belohnt und Fehlverhalten bestraft, komplett zu verbieten.

Bundeskabinett befasst sich mit neuer Strategie für den Radverkehr

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch mit dem Nationalen Radverkehrsplan, der die Bedingungen für Radfahrer in ganz Deutschland verbessern soll. Der Plan, den das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) erarbeitet hat, beinhaltet neue Strategien für den Radverkehr, die bis zum Jahr 2030 gelten sollen. Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen sollen sie als Grundlage für die künftige Stadt- und Verkehrsplanung dienen.

Geburtstag in aller Stille: Queen Elizabeth II. wird 95 Jahre alt

LONDON/WINDSOR: Die britische Königin Elizabeth II. wird an diesem Mittwoch 95 Jahre alt. Was unter anderen Vorzeichen Anlass für größere Feierlichkeiten gewesen wäre, wird in diesem Jahr kurz nach dem Tod ihres Gemahls Prinz Philip in aller Stille begangen. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge wird sie den Geburtstag privat und im kleinen Kreis einiger Familienmitglieder auf Schloss Windsor verbringen.

Neue Daten zu Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten

BERLIN: Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) stellt am Mittwoch (13.20 Uhr) neue Daten vor, wie sich der Gehalt an Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten entwickelt hat. Hintergrund ist eine vom Kabinett 2018 beschlossene «Reduktionsstrategie». Sie zielt darauf ab, dass sich Hersteller zu schrittweisen Rezeptur-Änderungen verpflichten, um zu einer gesünderen Ernährung beizutragen. Um die Wirksamkeit der freiwilligen Branchenzusagen zu überprüfen, hat das bundeseigene Max-Rubner-Institut (MRI) weitere Produkte untersucht.

Blitzermarathon soll Raser bremsen - mehrere Bundesländer beteiligt

MÜNCHEN/BERLIN: Mit breit angelegten Geschwindigkeitskontrollen will die Polizei von Mittwochmorgen um 6.00 Uhr an Raser in mehreren Bundesländern ausbremsen. Bei dem Blitzermarathon soll 24 Stunden lang kontrolliert werden. Beteiligt sind etwa Thüringen, Bayern, Hessen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Auch jenseits der deutschen Grenzen in anderen Ländern Europas wird verstärkt geblitzt.

64-Jähriger wegen 180-fachen Missbrauchs von Kindern vor Gericht

BADEN-BADEN: Wegen 180 Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern steht ein 64-Jähriger ab Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Baden-Baden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von 2005 bis 2019 in Bühl (Landkreis Rastatt) mehrere Mädchen im Alter zwischen fünf und elf Jahren teils schwer sexuell missbraucht zu haben. Der Angeklagte schweigt den Angaben zufolge und ist seit seiner Festnahme im Sommer in Untersuchungshaft.

Deutsches Olympia-Fußballteam erfährt Vorrunden-Gegner für Tokio

ZÜRICH/TOKIO: Drei Monate vor dem Start des olympischen Fußball-Turniers erfährt die deutsche Mannschaft an diesem Mittwoch ihre Gegner für die Gruppenphase. Der U23-Auswahl von Trainer Stefan Kuntz droht bei der Auslosung (10.00 Uhr) des Weltverbandes FIFA in Zürich eine schwere Gruppe. Brasilien, U23-Afrikameister Ägypten und Australien könnten die Gegner für die DFB-Elf sein, die mit Mexiko, Honduras und Spanien in Topf zwei ist.

IOC-Spitze berät über Vorbereitungen für Tokio-Spiele

LAUSANNE: Die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees berät am Mittwoch (12.00 Uhr) erneut über die Vorbereitungen für die Sommerspiele in Tokio. Trotz weiter bedenklicher Corona-Lage und Umfrage-Mehrheiten in Japan gegen die Austragung der Spiele im Juli und August hatten das IOC und die Organisatoren eine kurzfristige Absage zuletzt ausgeschlossen. In den kommenden Tagen wollen die Olympia-Macher weitere Handbücher mit detaillierten Regeln für Einreise, Aufenthalt und Corona-Maßnahmen für alle Beteiligten der Spiele veröffentlichen.

Bundesliga: Dortmund will nachlegen - Bremen vor Negativrekord

BERLIN: Borussia Dortmund will am Mittwoch (20.30 Uhr) im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter aufholen. Sollte der BVB sein Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin gewinnen und der VfL Wolfsburg zeitgleich beim VfB Stuttgart Punkte verlieren, dann wären die Westfalen vor dem direkten Duell mit den Niedersachsen wieder in Reichweite. Die weiteren Partien beim zweiten Teil des 30. Spieltages der Fußball-Bundesliga bestreiten die TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05.

Kerber tritt bei Tennis-Turnier in Stuttgart an

STUTTGART: Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber bestreitet am Mittwoch ihre Erstrunden-Partie in Stuttgart. Die zweifache Stuttgart-Siegerin bekommt es in der zweiten Tennis-Partie des Tages (nicht vor 13.30 Uhr) auf dem Centre Court mit der Außenseiterin Ekaterine Gorgodse aus Georgien zu tun. Zuvor tritt Tamara Korpatsch gegen die tschechische Spitzenspielerin Karolina Pliskova an. Am Abend (nicht vor 18.30 Uhr) fordert Laura Siegemund die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty heraus.

Turn-EM in Basel beginnt - Frauen starten mit Mehrkampf-Qualifikation

BASEL: In Basel beginnen an diesem Mittwoch die Turn- Europameisterschaften. Zum Auftakt bestreiten die Frauen im Mehrkampf ihre Qualifikation. In der ersten Gruppe ab 10.00 Uhr sind von den vier deutschen Starterinnen zunächst EM-Neuling Emma Malewski aus Chemnitz und Sara Voss gefordert.