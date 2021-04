Das bringt der Mittwoch

Regierungsbefragung von Karliczek im Bundestag

BERLIN: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) steht den Abgeordneten des Bundestags am Mittwoch (13.00 Uhr) in der Regierungsbefragung Rede und Antwort. Ein Hauptthema dürfte der Betrieb von Schulen und Universitäten in der Corona-Pandemie sein.

Nato berät in Videokonferenz über Ukraine-Konflikt und Afghanistan

BRÜSSEL: Die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen am Mittwoch in einer gemeinsamen Videokonferenz über die aktuelle Zuspitzung des Ukraine-Konflikts und die Zukunft des Afghanistan-Einsatzes beraten. Die Gespräche sollen nach Bündnisangaben am späten Nachmittag stattfinden. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geplant. US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin werden zu den Gesprächen persönlich in der Nato-Zentrale in Brüssel erwartet.

Filmfest Bremen zeigt diese Woche knapp 260 Filme online

BREMEN: Knapp 260 internationale und nationale Filme sind ab Mittwoch (12.00 Uhr) beim Filmfest Bremen zu sehen. Darunter sind 29 Weltpremieren und 74 Deutschlandpremieren, wie die Veranstalter mitteilten. Wegen der Corona-Pandemie werden alle Produktionen online gezeigt, dazu kommen Livestreams etwa aus dem Theater Bremen und einem Kino.

BVB mit Zuversicht ins zweite Viertelfinal-Duell mit Manchester

DORTMUND: Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Halbfinale der Champions League seit 2013. Nach dem unglücklichen 1:2 bei Manchester City will der Fußball-Bundesligist im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen die als Mitfavorit gehandelten Engländer um Starcoach Pep Guardiola für einen Coup sorgen. Schon bei einem 1:0 wäre der BVB am Ziel, ansonsten ist ein Erfolg mit zwei Treffern Unterschied vonnöten.