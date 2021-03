Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 31.03.21 | Überblick

Türkisches Gericht berät über Verbotsklage gegen Oppositionspartei

ISTANBUL: Das türkische Verfassungsgericht berät am Mittwoch über einen Verbotsantrag gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP. Die Generalstaatsanwaltschaft in Ankara hatte vor zwei Wochen unter anderem wegen Separatismusvorwürfen eine Verbotsklage gegen die zweitgrößte Oppositionspartei beim Verfassungsgericht eingereicht. Das Gericht muss nun darüber entscheiden, ob es die Anklageschrift annimmt oder ablehnt. Der Verbotsantrag löste internationale Kritik aus.

Bundesagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für März bekannt

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat März bekannt. Erwartet wird ungeachtet des coronabedingten Lockdowns eine leichte Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt - die Arbeitslosigkeit dürfte saisonbedingt im Vergleich zum Februar leicht gesunken sein. Für die Erhebung der Statistik wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 12. März eingegangen waren. Erwartet wird zudem, dass der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele, einen Überblick über den Stand der Kurzarbeit in Deutschland gibt.

Daimler will umstrittene Dividendenerhöhung beschließen lassen

STUTTGART: Trotz großer Kritik will der Autobauer Daimler am Mittwoch die Erhöhung der Dividende für das Jahr 2020 beschließen lassen. Der Vorschlag des Vorstands um Konzernchef Ola Källenius für die digitale Hauptversammlung (ab 10.00 Uhr) in Stuttgart sieht die Ausschüttung einer Dividende von 1,35 Euro pro Aktie vor - das wäre deutlich mehr als im Vorjahr. Der Antrag dürfte angesichts der Mehrheitsverhältnisse unter den Anteilseignern durchgehen, auch wenn vor allem Nichtregierungsorganisationen vor der Veranstaltung lautstark ihren Unmut kundgetan hatten.

Bundeszentrum soll Nebeneinander von Weidetier und Wolf verbessern

BIESENTHAL/EBERSWALDE: Wie können Wölfe und Weidetiere besser nebeneinander existieren? Mit dieser und weiteren Fragen zu der Problematik wird sich das neue Bundeszentrum Weidetiere und Wolf im brandenburgischen Eberswalde nordöstlich von Berlin künftig befassen. Am Mittwoch will Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) die Einrichtung (13.00 Uhr) eröffnen.

Löw will dritten Sieg: Länderspiel-Premiere gegen Nordmazedonien

DUISBURG: Beim ersten Länderspiel einer DFB-Auswahl gegen Nordmazedonien will Joachim Löw den dritten Sieg in der WM-Qualifikation innerhalb einer Woche einfahren. Nach den Erfolgen gegen Island und Rumänien warnte der Bundestrainer aber vor dem Außenseiter. «Sie sind mit allen Wassern gewaschen», sagte Löw vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr) in Duisburg gegen den EM-Teilnehmer. Mit einem Sieg würde Löw die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM 2022 in Katar mit der Maximalausbeute von neun Punkten in der Gruppe J als Tabellenführer an seinen noch nicht benannten Nachfolger übergeben.