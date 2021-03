Das bringt der Mittwoch

Merkel steht in Regierungsbefragung Rede und Antwort

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel steht den Abgeordneten des Bundestags am Mittwoch (13.05 Uhr) in der Regierungsbefragung Rede und Antwort. Ein Hauptthema dürfte der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie sein. Dabei wird es wohl insbesondere um die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern mit dem vereinbarten Oster-Lockdown gehen.

Kabinett beschließt Eckwerte des Bundeshaushalts

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch Eckwerte für den Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2022 beschließen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant angesichts der anhaltenden Corona-Krise noch einmal eine Neuverschuldung von rund 81,5 Milliarden Euro. Erneut soll es eine Ausnahme von der Schuldenbremse geben.

Nato-Außenminister beraten über Umgang mit Russland

BRÜSSEL: Die Außenminister der 30 Nato-Staaten wollen am Mittwoch zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über den weiteren Umgang mit Russland beraten. Konkret soll es unter anderem um die Frage gehen, wie das aus Bündnissicht aggressive Verhalten des Landes gestoppt werden kann. Als Beispiele dafür gelten Cyberangriffe, die Unterdrückung der politischen Opposition und der Umgang mit Nachbarstaaten wie der Ukraine.

Bahnchef Lutz soll weitermachen - Aufsichtsrat entscheidet

BERLIN: Vertragsverlängerungen für mehrere Vorstände stehen an diesem Mittwoch auf der Tagesordnung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn. Unter anderem soll Vorstandschef Richard Lutz für weitere fünf Jahre verpflichtet werden. Er hatte mit Unterstützung des Bundes den Kurs eines milliardenschweren Angebotsausbaus bei der Bahn eingeschlagen. Das Kontrollgremium entscheidet mit den Vertragsverlängerungen auch über Gehaltserhöhungen für Lutz und seine Kollegen Ronald Pofalla und Berthold Huber. Die Gewerkschaften verlangen indes einen Sanierungsbeitrag des Managements.

Opfer von Stalking sollen besser geschützt werden

BERLIN: Im Bundeskabinett soll an diesem Mittwoch eine Gesetzesverschärfung für Stalking auf den Weg gebracht werden. Handlungsbedarf besteht laut Bundesjustizministerium unter anderem in Anbetracht technischer Fortschritte und einer Zunahme sogenannten Cyberstalkings. Künftig soll demnach Verhalten als Stalking gelten, bei dem jemand «wiederholt» belästigt wird. Bislang ist hier von «beharrlichem» Stalking die Rede. Auch die Straftatbestände sollen demnach angepasst werden. Der Bundestag muss noch zustimmen.

Streit um Datensammlung von Facebook beschäftigt Oberlandesgericht

DÜSSELDORF: Darf der Facebook-Konzern Daten von Nutzern aus verschiedenen Quellen in einer großen Datenbank zusammenführen? Diese Frage beschäftigt ab Mittwoch (11.00) das Düsseldorfer Oberlandesgericht. Der 1. Kartellsenat des OLG verhandelt über eine Beschwerde des US-Internetgiganten gegen Beschränkungen bei der Datensammlung, die ihm das Bundeskartellamt im Februar 2019 auferlegt hatte.

Design oder Funktion? Europäisches Gericht urteilt über Legosteine

LUXEMBURG: Steht bei einem Legostein dessen Funktion oder Aussehen im Mittelpunkt? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Mittwoch (11.00 Uhr) das Europäische Gericht (EU-G). Im konkreten Fall hatte das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) diese Frage dahingehend beantwortet, dass die Funktion im Vordergrund stehe, was bedeute, dass das Design nicht geschützt sei. Demnach dürfen andere Hersteller ähnliche Steine herstellen und verkaufen. Lego ficht diese Entscheidung an.

Zwei Mütter in Geburtsurkunde? - Gericht entscheidet über Frauen-Paar

CELLE: Ist ein verheiratetes Frauenpaar bei der Elternschaft mit einem heterosexuellen Ehepaar gleichzusetzen? Darüber entscheidet an diesem Mittwoch das Oberlandesgericht (OLG) Celle. Konkret geht es darum, ob die einjährige Paula aus Schellerten im Landkreis Hildesheim rechtlich zwei Mütter hat und ob beide in die Geburtsurkunde einzutragen sind. Gesa Teichert-Akkermann brachte das Mädchen im Februar 2020 zur Welt, ihrer Ehepartnerin Verena Akkermann steht nach derzeitiger Rechtslage nur das manchmal langwierige Verfahren der Stiefkindadoption offen. Dies ist aus Sicht der beiden Frauen eine «verfassungswidrige Diskriminierung».

Landesbank Helaba doch mit Gewinn im Corona-Jahr 2020

FRANKFURT/MAIN: Deutschlands drittgrößte Landesbank Helaba dürfte das Corona-Jahr 2020 entgegen erster Erwartungen mit schwarzen Zahlen abgeschlossen haben. Noch zur Halbjahresbilanz hatte der seit 1. Juni amtierende Vorstandschef Thomas Groß einen Verlust der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) im Gesamtjahr nicht ausgeschlossen. Doch die Geschäfte liefen dann besser als erwartet, so dass die Bank im November für 2020 vor Steuern einen «deutlich zweistelligen» Millionengewinn in Aussicht stellte. An diesem Mittwoch (10.30 Uhr) legt das Frankfurter Institut die Bilanz vor.

Agrarhändler Agravis zieht Bilanz für das Corona-Jahr 2020

MÜNSTER: Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler Agravis berichtet am Mittwoch (10.00 Uhr) über das durch die Corona-Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2020. Das Unternehmen mit Sitz in Münster hatte vor einem Jahr zu Beginn der Krise in einer Prognose mit einem Umsatz von rund 6,3 Milliarden Euro und einem Gewinn vor Steuern von 30,2 Millionen Euro gerechnet. Der Vorstand hatte erhöhte Kosten bei Logistik und Personal erwartet, um Lieferketten aufrechterhalten zu können.

Deutsche U21-Auswahl startet gegen Ungarn in die EM

SZEKESFEHERVAR: Deutschlands U21-Fußballer starten an Mittwoch (21.00 Uhr/ProSieben) gegen Mit-Gastgeber Ungarn in die EM. Mit einem Sieg gegen den Außenseiter will sich die Mannschaft von Nationaltrainer Stefan Kuntz in der Gruppe A gleich eine gute Ausgangsposition verschaffen. Weitere deutsche Gegner sind am Samstag die Niederlande und am Dienstag kommender Woche Rumänien. Die zwei besten Teams der Vierergruppe erreichen die K.o.-Phase, die dann Ende Mai und Anfang Juni ausgespielt wird.

Eiskunstlauf-WM in Stockholm beginnt: Meisterin Schott macht Anfang

STOCKHOLM: Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften beginnen am Mittwoch (10.00 Uhr) mit den Kurzprogrammen der Damen und im Paarlauf. Die ersten internationalen Titelkämpfe seit Ausbruch der Corona-Pandemie werden von umfangreichen Hygienemaßnahmen begleitet. Für die Deutsche Eislauf-Union geht die fünfmalige deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen ins Rennen um Platzierungen und die Startplätze für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Im Paarlauf treten die Berliner Annika Hocke und Robert Kunkel an. Bei den Herren geht Paul Fentz (Berlin) an den Start und im Eistanz stehen Katharina Müller und Tim Dieck (Dortmund) vor dem WM-Debüt.