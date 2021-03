Das bringt der Mittwoch

Niederländer wählen ein neues Parlament

DEN HAAG: Die Niederländer wählen ein neues Parlament. Rund 13 Millionen Menschen sind aufgerufen die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer des Parlaments zu bestimmen. Wegen der Corona-Pandemie konnten Bürger bereits seit Montag ihre Stimme abgeben. Ein Ergebnis wird für den späten Mittwochabend erwartet.

Weiter Grün-Schwarz oder Ampel? Kretschmann startet Sondierung

STUTTGART: Drei Tage nach der Landtagswahl beginnen die Grünen in Baden-Württemberg die Sondierungsgespräche für die Bildung einer neuen Regierung. Zuerst treffen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und andere Spitzen-Grüne am Mittwoch (10.30 Uhr) mit der CDU, die bei der Wahl am Sonntag weit hinter der Ökopartei gelandet war. Die Union um Parteichef und Innenminister Thomas Strobl will Grün-Schwarz - wenn möglich - fortsetzen.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy wieder vor Gericht

PARIS: Rund zwei Wochen nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe steht der frühere französische Staatschef Nicolas Sarkozy am Mittwoch (13.30 Uhr) erneut in Paris vor Gericht. Dem 66-Jährigen wird vorgeworfen, seine Kampagne für die Wiederwahl 2012 illegal finanziert zu haben.

Außenminister und Verteidigungsminister der USA besuchen Südkorea

SEOUL: Nach ihrem Besuch in Japan reisen US-Außenminister Antony Blinken und Pentagon-Chef Lloyd Austin am Mittwoch nach Südkorea weiter. Schwerpunkte ihrer geplanten Gespräche in Seoul sind das weitere Vorgehen im Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm und die bilaterale Allianz.

Kabinett berät über Ausweitung von Azubi-Prämien

BERLIN: Im Bundeskabinett sollen an diesem Mittwoch mehrere Maßnahmen zur Sicherung von Ausbildungsplätzen und der Ausbildungsqualität in der Corona-Krise auf den Weg gebracht werden. Dafür wird das im Zuge der Pandemie aufgelegte Bundesprogramm «Ausbildungsplätze sichern» ausgebaut.

«Wirtschaftsweise» legen neue Konjunkturprognose vor

BERLIN: Unter dem Eindruck der Corona-Krise legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (11.00 Uhr) eine neue Konjunkturprognose vor. Es wird damit gerechnet, dass der Sachverständigenrat seine bisherigen Erwartungen nach unten korrigiert.

Bund und Länder beraten über Gemeinsame Agrarpolitik

DRESDEN: Die Fachminister von Bund und Ländern wollen am Mittwoch (14.30 Uhr) erneut über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union beraten. Bei der letzten Online-Tagung im Februar hatte es keine Einigung gegeben. Die Grünen wollten eine nationale Strategie für die GAP erst formulieren, wenn sich die EU-Gremien auf Grundzüge der neuen Agrarsubventionen geeinigt haben.

Seehofer stellt Pläne für Reform des Bevölkerungsschutzes vor

BERLIN: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) soll künftig eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung und Bewältigungen von Krisenlagen spielen. Ein Konzept für die Neuausrichtung der in Bonn angesiedelten Behörde will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch gemeinsam mit dem neuen BBK-Präsidenten Armin Schuster präsentieren.

Plädoyers im Betrugsprozess um Corona-Hilfen

MÜNCHEN: Der Prozess um millionenschweren Betrug bei Corona-Soforthilfen in mehreren Bundesländern geht am Mittwoch vor dem Landgericht München I in die entscheidende Phase. Für den Vormittag (10.00 Uhr) sind die Plädoyers geplant, ein Urteil könnte noch am Nachmittag fallen. Dem angeklagten Tayfun Y. wird vorgeworfen, in mindestens 91 Fällen unberechtigt Corona-Soforthilfen beantragt zu haben.

BMW-Ausblick zu Finanz- und Umweltzielen erwartet

MÜNCHEN: Der Autobauer BMW versucht immer stärker, mit dem Thema Nachhaltigkeit zu punkten. Kurz vor der Jahrespressekonferenz am Mittwoch (09.00 Uhr) wurde bekannt, dass ab 2030 jeder zweite weltweit verkaufte BMW vollelektrisch sein soll.

US-Notenbank berät über weitere Geldpolitik

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bestimmt inmitten der Corona-Krise ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Am Leitzins, der bereits in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) nichts ändern.

Prozess gegen falschen Polizisten beginnt in Kiel

KIEL: Wegen Betrügereien als falscher Polizist muss sich ein 28-Jähriger von Mittwoch (09.30 Uhr) an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Dem Mann werden laut Gericht Unterschlagung und Diebstahl vorgeworfen. Er soll sich anderen Tätern zusammengeschlossen haben, um wiederholt vornehmlich ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

FC Bayern will Champions-League-Viertelfinale perfekt machen

MÜNCHEN: Der FC Bayern steht in der Champions League vor einem Rekord. Die Münchner können am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Lazio Rom zum 19. Mal ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen. Damit wären sie vor dem FC Barcelona (18) die alleinige Nummer eins. Echte Zweifel am Weiterkommen gegen die Italiener bestehen nicht.