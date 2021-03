Das bringt der Mittwoch

Länder wollen genauen Starttag fürs Impfen in den Praxen bestimmen

BERLIN: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen an diesem Mittwoch den genauen Zeitpunkt für den Start der Corona-Impfungen in Deutschlands Hausarztpraxen bestimmen. Am Montag hatte sich die Gesundheitsministerkonferenz bereits auf den Zeitraum Anfang April geeinigt. Bei einer Schalte der Fachminister soll es nun darum gehen, wie die erwarteten Impfstoffdosen auf die Impfzentren und die Praxen verteilt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Kreisen der Gesundheitsminister erfuhr. Der bürokratische Aufwand für die Arztpraxen soll auf ein Minimum reduziert werden. Die Impfzentren sollen vorerst bestehen bleiben. Vereinbarte Termine dort sollen erhalten bleiben.

Neue Daten zur Ungleichheit in Deutschland werden veröffentlicht

BERLIN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Mittwoch gemeinsam mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) neue Daten zu den Lebensverhältnissen in Deutschland. Die Ergebnisse zur Ungleichheit für verschiedene Lebensbereiche wie Arbeit, Bildung oder das Verhältnis der Geschlechter werden um 10.00 Uhr auf einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz vorgestellt.

Kabinett befasst sich unter anderem mit Tierschutzkontrollen

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch (9.30) unter anderem mit Neuregelungen zum Tierschutz in der Landwirtschaft. Nach den Gesetzesplänen von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) soll es weitere Kontrollmöglichkeiten geben, um Verstöße bei der Haltung von Schweinen und Rindern aufzuspüren.

Adidas legt Zahlen für 2020 und Strategie für die Zukunft vor

HERZOGENAURACH: Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas gibt am Mittwoch (7.30 Uhr) in Herzogenaurach seine Zahlen für das abgelaufene Corona-Geschäftsjahr 2020 bekannt. Weiterhin wollen die Franken um Konzernchef Kasper Rorsted die Strategie vorstellen, mit der sie ihre Wachstumsziele für die nächsten fünf Jahren erreichen wollen.

Terrorprozess in München - Bricht Jennifer W. ihr Schweigen?

MÜNCHEN: Rund zwei Jahre nach Beginn des Terrorprozesses um den Mord an einem kleinen jesidischen Mädchen im Irak will die Angeklagte ihr Schweigen zu den Vorwürfen voraussichtlich brechen. Für diesen Mittwoch haben die Anwälte von Jennifer W. angekündigt, vor dem Oberlandesgericht (OLG) München eine Einlassung ihrer Mandantin vorlesen zu wollen.

Vom Land ins Wasser: «Gorch Fock» wieder in ihrem Element

BERNE: Die rund fünfjährige Sanierung des Marine- Segelschulschiffs «Gorch Fock» geht auf die Zielgerade. Der Dreimaster soll am Mittwochvormittag auf der Lürssen-Werft im niedersächsischen Berne (Kreis Wesermarsch) über eine Spezialvorrichtung vom Land ins Wasser gelassen werden.

Zuhälterei, Menschenhandel, Missbrauch? Bordellbetreiber vor Gericht

BERLIN: Ein 55-Jähriger, der ein Bordell betrieben und dort über Jahre hinweg Gruppensex nach dem sogenannten Flatrate-Prinzip angeboten haben soll, muss sich von Mittwoch an (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht verantworten. Laut Ermittlungen seien jeweils mindestens fünf Freier anwesend gewesen, die so lange bleiben und mit so vielen Prostituierten verkehren durften, wie sie wollten.

Nachholspiel in Bielefeld: Werder will großen Schritt machen

BIELEFELD: Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann sich im Nachholspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld noch weiter von der Abstiegszone entfernen. Das Duell in Ostwestfalen am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) hätte eigentlich Anfang Februar am 20. Spieltag stattfinden sollen, wurde damals aber wegen eines heftigen Wintereinbruchs kurzfristig abgesagt.

Champions League: Leipzig will Liverpool überraschen

BUDAPEST: RB Leipzig will die Überraschung schaffen und gegen den englischen Meister FC Liverpool doch noch in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Dafür müssen die Sachsen an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in dem nach Budapest verlegten Rückspiel ein 0:2 aus dem ersten Duell aufholen.

137. IOC-Session: Präsident Thomas Bach vor Wiederwahl

LAUSANNE: Die Wiederwahl von IOC-Präsident Thomas Bach ist der Kernpunkt des ersten Tages der 137. Session des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch. Eine Bestätigung des 67 Jahre alten Tauberbischofsheimers im höchsten Amt des Weltsports für vier weitere Jahre gilt als Formsache, da es keinen Gegenkandidaten gibt.