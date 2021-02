Das bringt der Mittwoch

Koalitionsspitzen kommen erstmals im Superwahljahr 2021 zusammen

BERLIN: Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwoch (18.00 Uhr) erstmals im Superwahljahr 2021 zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Bei dem vor allem auf Initiative der SPD angesetzten Treffen im Kanzleramt in Berlin soll über finanzielle Verbesserungen für Geringverdiener, Arbeitslose und für Firmen mit Verlusten in der Corona-Krise beraten werden.

Bundeswehr-Team startet zu Corona-Hilfe nach Portugal

BERLIN/LISSABON: Die Bundeswehr beginnt am Mittwoch mit Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal. Dazu fliegt die Luftwaffe vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen 26 Soldaten mit Medizingeräten nach Lissabon. Sie sollen dort helfen, Engpässe bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten zu bewältigen.

Prozess gegen Türkei-Vertreter von Reporter ohne Grenzen in Istanbul

ISTANBUL: Ein Prozess wegen Terrorpropaganda gegen den Türkei- Vertreter der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG), Erol Önderoglu, und zwei weitere Angeklagte wird am Mittwoch in Istanbul neu aufgerollt. Die Chefin der Türkischen Ärztevereinigung, Sebnem Korur Fincanci, und der Autor Ahmet Nesin stehen ebenfalls vor Gericht.

Regierung will mehr Schutz für Frauen mit Behinderung vor Gewalt

BERLIN: Die Bundesregierung will den bestehenden Schutz von Frauen mit Behinderung vor Gewalt rechtlich stärker verankern. Das Vorhaben ist Teil eines Gesetzentwurfs, den das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen will und der auch weitere Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen umfasst.

Karlsruhe entscheidet über Klage zu Amri-Untersuchungsausschuss

KARLSRUHE: Kurz nach Abschluss der Zeugenvernehmungen im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht dazu am Mittwoch (9.30 Uhr) noch eine Entscheidung. Dabei geht es um einen V-Mann-Führer beim Verfassungsschutz, den Grüne, Linke und FDP befragen wollen. Die Bundesregierung hatte das verweigert. Deshalb hatten die drei Oppositionsfraktionen eine Organklage in Karlsruhe eingereicht. (Az. 2 BvE 4/18)

Siemens vollzieht den Chefwechsel

MÜNCHEN: Siemens verabschiedet sich von Joe Kaeser. Auf der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) übergibt der Manager an seinen Nachfolger Roland Busch. Zudem legt das Unternehmen Zahlen für das abgelaufene erste Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember vor. Ersten vorläufigen Informationen zufolge fielen sie gut aus.

Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

LOS ANGELES: In Hollywood werden am Mittwoch (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 78. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise.

Commerzbank-Aufsichtsrat berät Sparpläne des Vorstands

FRANKFURT/MAIN: Mit einem drastischen Sparkurs will der neue Konzernchef Manfred Knof die Commerzbank wieder nach vorne bringen. An diesem Mittwoch (13.00 Uhr) berät der Aufsichtsrat des Frankfurter MDax-Konzerns über die bereits öffentlich gemachten Eckpunkte der künftigen Strategie. Im Anschluss an die Sondersitzung des Kontrollgremiums will der Vorstand den Kurs festzurren.

DFL stellt Abschlussbericht der «Taskforce Zukunft Profifußball» vor

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga stellt am Mittwoch den Ergebnisbericht zur «Taskforce Zukunft Profifußball» vor. Für die Video-Pressekonferenz (12.00 Uhr) in Frankfurt/Main sind DFL-Boss Christian Seifert und Heidi Möller angekündigt.

ATP Cup beginnt für deutsches Tennis-Team: Zverev gefordert

MELBOURNE: Für die deutschen Tennis-Herren beginnt am Mittwoch (00.00 Uhr MEZ/Sky und Servus TV) mit der Vorrundenpartie gegen Kanada der ATP Cup. Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff bekommt es zunächst mit dem früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic zu tun. Anschließend trifft Topspieler Alexander Zverev im Spitzeneinzel auf Denis Shapovalov.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Zwei Bundesliga-Duelle im Blickpunkt

BERLIN: Zum Abschluss der Achtelfinal-Runde im DFB-Pokal stehen am Mittwoch zwei Bundesliga-Duelle im Mittelpunkt. Dabei empfängt der VfL Wolfsburg ab 18.30 Uhr den Tabellenletzten FC Schalke 04. Der VfB Stuttgart trifft am Abend (20.45 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach.