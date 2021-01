Das bringt der Mittwoch

Bundestag gedenkt Opfer des Nationalsozialismus

BERLIN: Der Bundestag kommt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zusammen. Anlass ist der jährliche Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung der Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch Soldaten der Roten Armee. Gastrednerinnen bei der Sondersitzung sind die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband.

Krisensitzung zum Impfstoffstreit der EU mit Astrazeneca

BRÜSSEL: Im Streit um knappe Corona-Impfstoffe versucht die Europäische Union am Mittwoch erneut, den Hersteller Astrazeneca zur raschen Lieferung vertraglich zugesicherter Mengen zu bewegen. Die EU-Kommission hat Vertreter des Konzerns (18.30 Uhr) zur Krisensitzung mit Experten der EU-Staaten geladen.

Schicksal der Kinder bildet Schwerpunkt von Gedenkfeier in Auschwitz

WARSCHAU: Die Gedenkfeier zum 76. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am Mittwoch (16.00 Uhr) wird sich mit dem Schicksal der dort inhaftierten und ermordeten Kinder befassen. Wegen der Corona-Pandemie werden die Feierlichkeiten statt auf dem ehemaligen Lagergelände diesmal online stattfinden.

Bundeskabinett berät Datenstrategie - über 240 Maßnahmen geplant

BERLIN: Die Bundesregierung will mit einem Paket von über 240 Einzelmaßnahmen die «innovative und verantwortungsvolle Datennutzung» in Deutschland erhöhen. Die seit Monaten diskutierte Datenstrategie wird am Mittwoch im Bundeskabinett beraten. Zu dem Konzept gehört das Vorhaben, dass Unternehmen und Behörden Daten bereitstellen sollen, damit diese gewerblich genutzt werden können.

Altmaier legt Jahreswirtschaftsbericht vor

BERLIN: Mitten in der Corona-Krise legt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht vor. Der Bericht wird zunächst vom Kabinett beschlossen, am Mittag (14.30 Uhr) stellt Altmaier ihn dann in Berlin vor. Nach einem Einbruch der Wirtschaftsleistung 2020 rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr laut Bericht mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,0 Prozent.

US-Notenbank berät mitten in der Corona-Krise über die Geldpolitik

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bestimmt mitten in der Corona-Pandemie ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Am Leitzins, der bereits in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) nichts ändern. Unmittelbar nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wird auch nicht mit größeren Entscheidungen der Notenbank in Bezug auf bestehende Hilfsprogramme zum Ankauf von Wertpapieren gerechnet.

Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Sonntagsarbeit bei Amazon

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt an diesem Mittwoch über einen seit Jahren schwelenden Streit zur Sonntagsarbeit bei Amazon in der Weihnachtszeit. Der Entscheidung der obersten deutschen Verwaltungsrichter wird eine grundsätzliche Bedeutung beigemessen. (Az.: BVerwG 8 C 3.20)

Corona-Krise und 737-Max-Debakel: Boeing droht historischer Verlust

CHICAGO: Der US-Luftfahrtriese Boeing legt am Mittwoch (13.30 Uhr MEZ) seine Zahlen für das vierte Quartal und das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 vor. Dem Airbus-Konkurrenten droht angesichts des teuren Debakels um den Absturzflieger 737 Max und massiver Belastungen durch die Corona-Krise ein historisch hoher Jahresverlust.

Prozess gegen Rapper Fler geht weiter

BERLIN: Der Prozess gegen den Berliner Rapper Fler wird am Mittwoch (09.00 Uhr) fortgesetzt. Fler, bürgerlich Patrick Losensky, muss sich vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen einer Reihe von Straftaten wie Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchter Nötigung und Fahren ohne Führerscheins verantworten.

Mordprozess gegen falsche Ärztin startet

KASSEL: Wegen mehrfachen Mordes steht von diesem Mittwoch an (09.00 Uhr) eine mutmaßliche falsche Ärztin vor dem Landgericht Kassel. Die 50-Jährige soll sich ohne entsprechende Ausbildung als Medizinerin ausgegeben und in einer nordhessischen Klinik Menschen betäubt haben. Laut Staatsanwaltschaft starben durch Behandlungsfehler fünf Patienten, weitere erlitten Folgeschäden.

Paul-Ehrlich-Preis wird bekanntgegeben

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt werden an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) die Träger des Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preises 2021 bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist mit 120.000 Euro dotiert und gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen in der medizinischen Grundlagenforschung.