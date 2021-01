Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.01.21 | Überblick

Bestätigung der US-Wahlergebnisse im Kongress steht an

WASHINGTON: Das Ergebnis der US-Präsidentenwahl kommt am Mittwoch vor den Kongress in Washington zur Bestätigung. Üblicherweise ist es eine reine Formalität, diesmal ist allerdings (ab ca. 19.00 MEZ) mit einer Debatte zu rechnen. Der unterlegene Präsident Donald Trump hält an seinen unbelegten Behauptungen fest, dass der Demokrat Joe Biden nur durch massiven Betrug gewonnen habe. Einige Dutzend republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses und mehrere Senatoren kündigten deswegen an, das Wahlergebnis nicht bestätigen zu wollen.

Gericht in London entscheidet über Freilassung von Assange

LONDON: Ein Gericht in London entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) in London über die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Die Anwälte des 49-Jährigen hatten beantragt, den gebürtigen Australier gegen Kaution auf freien Fuß zu setzen. Am Montag hatte die Richterin den Auslieferungsantrag der USA abgelehnt. Sie begründete ihre Entscheidung mit dem psychischen Gesundheitszustand Assanges und den Haftbedingungen, die ihn in den USA erwarten würden. Es sei damit zu rechnen, dass er sich in Isolationshaft das Leben nehmen werde. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.

Maas reist nach Jordanien: Treffen zur atomaren Abrüstung

BERLIN: Nach mehr als vier Monaten bricht Außenminister Heiko Maas am Mittwoch wieder zu einer Reise in ein Land außerhalb Europas auf. In der jordanischen Hauptstadt Amman will er an einer Konferenz der sogenannten Stockholm Initiative teilnehmen, in der sich 16 Länder für atomare Abrüstung einsetzen. Das Thema ist hochaktuell, da Anfang Februar das wichtige New-Start-Abkommen zwischen den USA und Russland zur Reduzierung der strategischen Nuklearwaffen ausläuft. Eine Einigung der beiden größten Atommächte auf eine Verlängerung gibt es bisher nicht.

CSU-Landesgruppe trifft sich zur Klausur in Berlin

BERLIN: Mit ihrer traditionellen Winterklausur startet die CSU-Landesgruppe im Bundestag am Mittwoch (12.00 Uhr) in das Superwahljahr 2021. Wegen der Corona-Pandemie hat sie das zweitägige Treffen vom oberbayerischen Kloster Seeon nach Berlin verlegt und als hybride Veranstaltung organisiert. Das bedeutet, dass einige Gäste im Congress Center am Alexanderplatz anwesend sind und andere digital zugeschaltet werden.

FDP nimmt bei Dreikönigstreffen Standortbestimmung vor - nur digital

STUTTGART: Knapp neun Monate vor der Bundestagswahl nimmt die FDP am Mittwoch (11.00 Uhr) beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart eine politische Standortbestimmung vor. Parteichef Christian Lindner will dabei auch die aus FDP-Sicht wichtigsten Themenfelder für das Wahljahr abstecken. In den kommenden Monaten werden neben dem Bundestag voraussichtlich auch sechs Landtage neu gewählt.

Geiger hofft bei letztem Tournee-Springen in Bischofshofen auf Coup

BISCHOFSHOFEN: Der deutsche Skispringer Karl Geiger hofft beim letzten Wettbewerb der Vierschanzentournee auf einen Coup. Vor dem Finale in Bischofshofen am Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) liegt der 27 Jahre alte Allgäuer auf Gesamtrang vier hinter dem polnischen Duo Kamil Stoch und Dawid Kubacki sowie dem norwegischen Weltcup-Gesamtführenden Halvor Egner Granerud. Geigers Rückstand auf den zweimaligen Tournee-Sieger Stoch beträgt rund 14 Meter. Auch Markus Eisenbichler ist als Fünfter noch in aussichtsreicher Position. Die Qualifikation im Pongau hatte am Dienstag Stoch gewonnen, Eisenbichler wurde Achter, Geiger kam auf Platz 25.

Deutsche Handballer treten in EM-Qualifikation in Österreich an

GRAZ: In der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Ägypten bestreiten die deutschen Handballer am Mittwoch (13.45 Uhr/ZDF) ein EM-Qualifikationsspiel. Im ersten Länderspiel des neuen Jahres tritt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Graz gegen Gastgeber Österreich an. Das Rückspiel gegen die Österreicher steigt dann am Sonntag in Köln. Mit zwei Siegen hätte die DHB-Auswahl ihr Ticket für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei bereits sicher. Nach der zweiten Partie am Sonntag reisen beide Mannschaften wenig später gemeinsam nach Kairo zur WM.