Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

Queen wird Johnson zum Premierminister ernennen

LONDON (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. ernennt am Mittwoch den umstrittenen Ex-Außenminister Boris Johnson zum neuen Premierminister.



Die 93 Jahre alte Queen empfängt den Tory-Politiker am Nachmittag (ca. 16.00 Uhr MESZ) im Buckingham-Palast mitten in London. Anschließend will der Brexit-Hardliner vor dem Regierungssitz in der Downing Street eine Rede halten (gegen 17.00 Uhr MESZ).

Sonderermittler Mueller sagt vor US-Kongress aus

WASHINGTON (dpa) - Der Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, sagt am Mittwoch (14.30 Uhr MESZ) vor dem US-Kongress aus.



Zunächst wird Mueller dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses in einer öffentlichen Sitzung Rede und Antwort stehen, im Anschluss dann dem Geheimdienstausschuss der Kammer. Sein Auftritt wird mit großer Spannung erwartet. Mueller hatte rund zwei Jahre lang im Stillen ermittelt, öffentlich geschwiegen und erst nach Abschluss seiner Untersuchungen ein knappes öffentliches Statement abgegeben.

Sondersitzung des Bundestags - Kramp-Karrenbauer wird vereidigt

BERLIN (dpa) - Der Bundestag kommt am Mittwoch (12.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen, um die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu vereidigen.



Sie hatte vor einer Woche ihre Ernennungsurkunde erhalten und folgt der an die Spitze der EU-Kommission wechselnden Ursula von der Leyen (CDU) nach. Die 709 Abgeordneten müssen für die Sitzung aus der Sommerpause zurück nach Berlin kommen. Nach der Sondersitzung bricht die neue Ministerin nach Celle in Niedersachsenzu ihrem ersten Truppenbesuch auf.

Scheuer und Karliczek unter Druck - Sondersitzungen von Ausschüssen

BERLIN (dpa) - In Sondersitzungen von Ausschüssen des Bundestags am Mittwoch müssen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Anja Karliczek (CDU) jeweils Rede und Antwort stehen.



Beide Politiker sind wegen verschiedener Themen unter Druck geraten.

Wälder im Klimawandel: BUND fordert Laubmischwälder

BERLIN (dpa) - Brände, Dürre, Stürme und Schädlinge: Deutschland verzeichnet einen enormen Waldverlust.



Um die Wälder zu erhalten, müssten diese dringend zu «naturnahen Laubmischwäldern» umgebaut werden, heißt es vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der Umweltverband stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) mit dem Vorsitzenden Hubert Weiger zehn Forderungen an Politik, Forstwirtschaft und Jagd zum Umgang mit gestressten Wäldern vor.

Nach Flucht aus DDR traumatisiert - Anspruch auf Entschädigung?

LEIPZIG (dpa) - Können psychische Schäden nach einer Flucht aus der DDR entschädigt werden? Darüber verhandelt am Mittwoch (10.00 Uhr) das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.



In dem Fall geht es um einen heute 56 Jahre alten Mann, der nach Angaben seines Anwalts durch die Flucht im Dezember 1988 nach West-Berlin traumatisiert wurde.

Streiks im öffentlichen Verkehr Italiens angekündigt

ROM (dpa) - Mitten in der Urlaubssaison müssen Reisende in Italien am Mittwoch mancherorts mit Problemen rechnen. Gewerkschaften haben zu Streiks im gesamten Verkehrssektor aufgerufen.



Das soll den öffentlichen Nahverkehr in Städten wie Mailand, Venedig, Rom oder Bologna genauso betreffen wie Bahn, Taxis, Schiffe und Autobahnen.

Deutsche Bank wegen Kosten für Konzernumbau mit Milliardenverlust

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der radikale Konzernumbau hat die Deutsche Bank bereits im zweiten Quartal dieses Jahres tief in die roten Zahlen gedrückt.



Das hatte Deutschlands größte Geldhaus bereits vor zweieinhalb Wochen mitgeteilt, als der bis 2022 ausgelegte Sanierungsplan inklusive des Abbaus Tausender Stellen beschlossen wurde. Den ausführlichen Zwischenbericht veröffentlicht der Dax-Konzern am Mittwoch (7.00 Uhr).

Boeing legt Zahlen vor - Flugverbote belasten Quartalsbilanz

CHICAGO (dpa) - Der US-Luftfahrtkonzern Boeing will am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ) den zweiten Quartalsbericht vorlegen, seit die bestverkaufte Baureihe 737 Max weltweit mit Flugverboten belegt wurde.



Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate haben den Flugzeugbauer in eine schwere Krise gebracht - nun wird sich zeigen, wie sehr dies die Bilanz belastet. Vergangene Woche hatte Boeing bereits angekündigt, wegen des 737-Max-Debakels Sonderkosten in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar (4,4 Mrd Euro) nach Steuern im zweiten Quartal zu verbuchen.

Facebook berichtet über Geschäft im vergangenen Quartal

MENLO PARK (dpa) - Facebook legt am Mittwoch (nach 22.00 MESZ) die Zahlen zum Geschäft im vergangenen Quartal vor.



Dabei wird sich unter anderem zeigen, ob die Nutzer dem weltgrößten Online-Netzwerk weiterhin trotz Datenschutz-Kritik und politischem Gegenwind die Treue halten. Auch könnte es neue Erkenntnisse zur Höhe der Strafe aus Datenschutz-Ermittlungen der US-Verbraucherschutzbehörde FTC geben, die sich laut einem Medienbericht auf fünf Milliarden Dollar beläuft. Facebook hatte im ersten Quartal bereits drei Milliarden Dollar dafür zurückgelegt.

Teure Probleme trüben erstes Daimler-Quartal von Källenius

STUTTGART (dpa) - Gut zwei Monate nach seinem Antritt muss der neue Daimler-Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch schlechte Nachrichten verkünden.



Das zweite Quartal, das steht bereits fest, ist nicht gut gelaufen für den Stuttgarter Autobauer. Zweimal innerhalb von nur drei Wochen hat Källenius jüngst die Erwartungen gesenkt. Auf Basis vorläufiger Zahlen verbuchte Daimler im zweiten Quartal einen Milliardenverlust im operativen Geschäft. Schuld sind stark gestiegene Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal sowie für Rückrufe wegen möglicher Airbag-Probleme.

Opel-Eigner PSA legt Zahlen für das erste Halbjahr vor

RUEIL-MALMAISON (dpa) - Der französische Autohersteller PSA mit den großen Marken Peugeot, Citroën und Opel wird am Mittwoch (7.30 Uhr) in Rueil-Malmaison bei Paris seine Zahlen für das erste Halbjahr 2019 vorlegen. Der Hersteller hatte bereits über einen kräftigen Absatzrückgang berichtet.

Bayreuther Festspiele informieren über «Ring» 2020

BAYREUTH (dpa) - Die Chefin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, will auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (14.00 Uhr) über ihre Pläne für das Jahr 2020 informieren.



Mit Spannung wird erwartet, wer im kommenden Jahr Richard Wagners vierteiliges Opus «Der Ring des Nibelungen» am Grünen Hügel neu inszenieren wird und wer die musikalische Leitung übernimmt.

Prozess um Freiburger Gruppenvergewaltigung: Opfer soll aussagen

FREIBURG (dpa) - Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung von Freiburg will das Gericht am Mittwoch (9.00 Uhr) das Opfer, eine 18-Jährige, hören.



Für die Vernehmung der jungen Frau wird nach Angaben des Freiburger Landgerichts die Öffentlichkeit voraussichtlich ausgeschlossen.

Mordprozess um Tramperin Sophia - Ermittler als Zeuge erwartet

BAYREUTH (dpa) - Im Mordprozesses um die erschlagene Tramperin Sophia Lösche soll am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) der leitende Ermittlungsbeamte aussagen.



Der Überblick über die Ermittlungen könnte helfen, die widersprüchlichen Angaben von Staatsanwaltschaft und Angeklagtem besser einzuordnen. Angeklagt ist ein marokkanischer Fernfahrer, der die 28-jährige Studentin vor gut einem Jahr in seinem Lkw mitgenommen und anschließend getötet hat.

Fehlgeleitete Kugel tötete Mann - Prozess gegen Jäger geht zu Ende

AMBERG (dpa) - Eine fehlgeleitete Kugel aus dem Gewehr eines Jägers tötete einen Mann in einem vorbeifahrenden Auto in Bayern.



Nun wird das Urteil gegen den Jäger erwartet. Einem Sprecher des Landgerichts Amberg zufolge sind am Mittwoch (8.30 Uhr) die Plädoyers des Staatsanwalts und des Verteidigers geplant. Anschließend könnte das Gericht sein Urteil verkünden - alternativ am Donnerstag.

Nach Köhlers Silber: Nächste Hoffnungsträger starten bei Schwimm-WM

GWANGJU (dpa) - Einen Tag nach Silber von Freistilschwimmerin Sarah Köhler über 1.500 Meter greifen zwei weitere deutsche Hoffnungsträger ins WM-Geschehen ein.



Vize-Weltmeisterin Franziska Hentke, die vor zwei Jahren in Budapest die einzige Weltmeisterschafts-Medaille für die deutschen Beckenschwimmer geholt hatte, startet im Vorlauf über 200 Meter Schmetterling.