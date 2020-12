Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.20 | Überblick

Urteil gegen Dündar in der Türkei erwartet

ISTANBUL: Im Prozess gegen den im deutschen Exil lebenden Journalisten Can Dündar wird am Mittwoch in der Türkei ein Urteil erwartet. Dem 59-Jährigen werden Terrorunterstützung sowie «militärische oder politische Spionage» vorgeworfen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert nach Angaben von Dündars Anwälten bis zu 35 Jahre Haft. Die Anwälte boykottieren aus Protest die Verhandlung. Sie wollten kein Urteil legitimieren, das zuvor bereits politisch entschieden worden sei.

37-Jährige soll Lebensgefährten (80) getötet haben - Urteil erwartet

HAMBURG: Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 80-Jährigen in Hamburg-Lokstedt wird am Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil des Landgerichts erwartet. Angeklagt ist die 37 Jahre alte Lebensgefährtin des Seniors. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord aus Habgier vor und hat eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Die Verteidigung hat Freispruch gefordert. Die Täterschaft der Angeklagten sei nicht nachgewiesen, argumentierte der Anwalt. Die Frau soll den 80-Jährigen Anfang April in seiner Wohnung in Tötungsabsicht gewürgt haben.

Bundesliga-Duell Stuttgart gegen Freiburg in zweiter DFB-Pokalrunde

BERLIN: Auch am Mittwoch wird in den nächsten Spielen der zweiten Runde im DFB-Pokal mindestens ein Fußball-Bundesligist ausscheiden. Im Duell zweier Erstligisten empfängt der VfB Stuttgart am Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) den Südrivalen SC Freiburg. Zeitgleich ist der SV Werder Bremen beim Zweitligisten Hannover 96 gefordert und der abstiegsbedrohte FSV Mainz 05 hat den Zweitliga-Vierten VfL Bochum zu Gast.

Dennis Schröder startet mit Lakers in die neue NBA-Saison

LOS ANGELES: Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA startet in der Nacht zum Mittwoch in ihre neue Spielzeit. Gleich zum Auftakt ist Neuzugang Dennis Schröder bei Titelverteidiger Los Angeles Lakers im Stadtduell mit den Clippers (4.00 Uhr MEZ) gefordert. Der Nationalspieler kann sich in dieser Saison an der Seite von LeBron James Hoffnungen machen, als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt zu gewinnen.