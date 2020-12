Das bringt der Mittwoch

Höhepunkt der Haushaltswoche im Bundestag mit Generaldebatte

BERLIN: Mit einer vierstündigen Generaldebatte über den Kurs der Bundesregierung erlebt die Haushaltswoche im Bundestag am Mittwoch (Beginn 09.00 Uhr) ihren Höhepunkt. Der Anlass ist traditionell die Beratung des Einzeletats des Bundeskanzleramts. Üblicherweise liefern sich Regierung und Opposition dabei einen scharfen Schlagabtausch. Im Lauf der Debatte ergreift auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Wort.

Bayern ruft wegen Corona-Krise den Katastrophenfall aus

MÜNCHEN: Bayern ist wegen der hohen Corona-Zahlen von Mittwoch an wieder im Katastrophenmodus. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte den Katastrophenfall am Dienstagabend offiziell fest und setzte damit den Kabinettsbeschluss von Sonntag um. Die Regelung ist bis zum 9. Januar befristet. Zugleich wird der Präsenzunterricht für ältere Schüler deutlich eingeschränkt: Ab Klassenstufe acht sollen die Klassen überall geteilt werden und in Wechselunterricht übergehen. In Hotspots ab 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sollen die Schüler ab der achten Klasse komplett in den Distanzunterricht wechseln. Ferner gelten landesweit strengere Ausgangsbeschränkungen.

EU-Kommission stellt Agenda zum Kampf gegen Terror vor

BRÜSSEL: Nach den islamistischen Anschlägen in Wien, Nizza und Dresden will die EU-Kommission den Kampf gegen militante Extremisten in Europa forcieren. Dazu stellt die Brüsseler Behörde am Mittwoch (gegen 12.00 Uhr) eine neue Anti-Terror-Agenda mit dem Titel «Antizipieren, verhindern, schützen, reagieren» vor. Zudem ist ein Vorschlag für ein erweitertes Mandat der EU-Polizeibehörde Europol geplant.

Macron berät mit Regierung über Gesetz gegen Radikalisierung

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die Mitte-Regierung wollen am Mittwoch (10.30 Uhr) in Paris über den Kampf gegen den radikalen Islamismus beraten. Auf dem Tisch liegt ein geplantes Gesetz zur «Stärkung der republikanischen Prinzipien». Der radikale Islamismus soll dort bekämpft werden, wo junge Menschen in seine Fänge geraten: In bestimmten Moscheen, außerhalb der Schule oder im Internet.

Letztes Wort des Angeklagten im Prozess zum Terroranschlag von Halle

MAGDEBURG: Am 25. Prozesstag im Verfahren um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle stehen die letzten Schlussvorträge an. Am Mittwoch soll die Verteidigung des Angeklagten plädieren und der Angeklagte sein letztes Wort bekommen. Danach geht der Prozess in eine letzte kurze Pause: Richterin Mertens und die vier weiteren Richter und Richterinnen wollen dann noch beraten und am 21. Dezember das Urteil verkünden.

EU-Kommission präsentiert Konzept für umweltfreundlichen Verkehr

BRÜSSEL: Die EU-Kommission legt am Mittwoch ihr Verkehrskonzept für ein klimafreundliches Europa vor. Es zielt darauf ab, Millionen zusätzlicher Autos und Lastwagen ohne Abgase auf die Straße zu bringen. Zudem soll der Schienenverkehr ausgebaut und ein Flug- und Schiffsverkehr ohne Treibhausgas-Emissionen entwickelt werden. Kommissionsvize Frans Timmermans will den Plan (gegen 13.30 Uhr) in Brüssel vorstellen.

Bahn-Aufsichtsrat berät über Finanzkrise des Konzerns

BERLIN: Die schwierige Finanzlage der Deutschen Bahn beschäftigt am Mittwoch den Aufsichtsrat des Staatsunternehmens. In diesem Jahr wird nach Angaben aus Konzernkreisen ein Umsatzeinbruch und ein Verlust von 5,6 Milliarden Euro erwartet. Der Bund plant Milliardenhilfen.

Tod auf der Ostsee vorgetäuscht - Prozess beginnt in Kiel

KIEL: Weil er seinen eigenen Tod auf der Ostsee vorgetäuscht haben soll, muss sich ein 53-jähriger Mann von Mittwoch (9.00 Uhr) an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Angeklagt sind auch die Ehefrau und die Mutter des Mannes. Die Anklage wirft dem Trio versuchten Betrug in 14 Fällen vor. Sie sollen 14 Lebens- und Unfallversicherungen mit einem Gesamtvolumen von 4,1 Millionen Euro abgeschlossen haben.

Urteil im Urheberrechtsstreit um Pippi-Langstrumpf-Lied erwartet

HAMBURG: Im Streit um das Urheberrecht an dem Lied «Hey, Pippi Langstrumpf» will das Landgericht Hamburg am Mittwoch (14.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Die Erbengemeinschaft der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (1907-2002) hat die Filmkunst-Musikverlags- und Produktionsgesellschaft (München) und die Witwe des Liedautoren Wolfgang Franke verklagt. Mit einem Unterlassungsantrag wollen die Lindgren-Erben erreichen, dass sie an den Einnahmen aus der Verbreitung des Liedes beteiligt werden und die Erfinderin von Pippi Langstrumpf als Mitautorin genannt wird.

Europäischer Filmpreis: Erste Auszeichnungen werden verliehen

BERLIN: Bei der mehrtägigen Verleihung des Europäischen Filmpreises werden am Mittwoch (20.00 Uhr) die ersten Auszeichnungen vergeben. Prämiert werden sollen zum Beispiel das beste Kostümdesign, die beste Filmmusik und der beste Schnitt. Am Samstag wird dann der europäische Film des Jahres bekanntgegeben.

Gladbach will in K.o.-Runde - Bayern streben Sieg gegen Moskau an

BERLIN: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kämpft am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Der Mannschaft von Trainer Marco Rose, die einen Punkt mehr als Real hat, würde ein Remis in jedem Fall reichen. Der Lohn für einen Sieg beim derzeitigen Tabellen-Vierten der Primera Division wäre der sichere Gruppensieg, bei einer Niederlage drohen Platz drei und der Abstieg in die Europa League. Roses Team tritt stark ersatzgeschwächt beim Gruppenfinale im kleinen Estadio Alfredo di Stéfano an.