Das bringt der Mittwoch

Brüssel will Impfstoff-Vertrag und Gesundheitspaket billigen

BRÜSSEL: Die EU-Kommission will am Mittwoch den Weg für den Kauf von bis zu 300 Millionen Einheiten des vielversprechenden Corona-Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer freimachen. Der bereits fertig ausgehandelte Liefervertrag mit den beiden Herstellern soll formal gebilligt werden, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt hat. Darüber hinaus will Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides ein Gesetzespaket zum Kampf gegen grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren und zur Stärkung der EU-Gesundheitsbehörden ECDC und EMA vorstellen.

Prozess gegen Anwalt der Deutschen Botschaft in Ankara vor Abschluss

ISTANBUL: Im Spionage-Prozess gegen einen Kooperationsanwalt der Deutschen Botschaft in der Türkei wird am Mittwoch in Ankara ein Urteil erwartet. In Istanbul geht zugleich die Verhandlung wegen Terrorvorwürfen gegen den Kölner Adil Demirci weiter, der nicht zu seiner Verhandlung aus Deutschland anreist. Der Kooperationsanwalt Yilmaz S. war im September 2019 verhaftet worden und kam ein halbes Jahr später aus der Untersuchungshaft frei. Er darf das Land nicht verlassen.

Kabinett beschäftigt sich mit Kindern, Jugend und Landleben

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch (9.30 Uhr) mit der Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Neben dem 16. Kinder- und Jugendbericht ist auch ein Bericht zur Entwicklung ländlicher Räume Thema in der Ministerrunde. Sowohl Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) als auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Heimatminister Horst Seehofer (CSU) stellen die Erkenntnisse anschließend vor. Im Kinder- und Jugendbericht geht es diesmal unter anderem um die Förderung demokratischer Bildung. Für die ländlichen Regionen sind etwa Abwanderung und eine alternde Bevölkerung drängende Themen.

«Wirtschaftsweise» legen Jahresgutachten vor

BERLIN: Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (15.45 Uhr) ihr Jahresgutachten vor. Vor der Online-Pressekonferenz übergibt der Sachverständigenrat das Gutachten an Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Wie vorab bereits bekannt wurde, erwarten die Ökonomen einen etwas weniger starken Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland als die Bundesregierung. Aufgrund der kräftigen Erholung im Sommer dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,1 Prozent schrumpfen und damit ungefähr so stark wie während der globalen Finanzkrise 2009.

Nutzfahrzeuge und Klimaschutz: Spitzentreffen von Scheuer und Branche

BERLIN: Der Schwerlastverkehr in Europa trägt einen großen Teil zum CO2-Ausstoß auf der Straße bei - wie lässt sich mehr Klimaschutz mit alternativen Antrieben erreichen? Um diese Frage geht es am Mittwoch bei einem Spitzengespräch von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie Vertretern der Auto-, Logistik- und Energiebranche. Wie bei Pkw gelten in der EU künftig Grenzwerte auch für Nutzfahrzeug-Emissionen.

Continental erwartet im dritten Quartal nochmals Verlust

HANNOVER: Der Autozulieferer Continental berichtet am Mittwoch (8.30 Uhr) über die Einzelheiten der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Das Unternehmen hatte Mitte Oktober schon einige vorläufige Angaben gemacht. Demzufolge gab es nach dem extrem schwierigen zweiten Quartal auch im dritten Jahresviertel Verluste.

Möbelhändler Ikea berichtet über wichtigen deutschen Markt

HOFHEIM: Der Möbelriese Ikea berichtet an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) über seinen wichtigen Einzelmarkt Deutschland. Weltweit hatte das in Schweden gegründete Unternehmen im Geschäftsjahr 2019/2020 (30. August) rund 35,2 Milliarden Euro umgesetzt, wie die globale Ikea-Einzelhandelsorganisation Ingka bereits mitgeteilt hat. Das war zum Vorjahr ein Rückgang um 1,5 Milliarden Euro.

Karnevalsbeginn auf Sparflamme - Großes Polizeiaufgebot in Köln

KÖLN/DÜSSELDORF: Der 11.11. soll an diesem Mittwoch nur ein Tag wie jeder andere werden. Wegen Corona ist der Auftakt der Karnevalssaison abgesagt. «Bleiben Sie zu Hause», appellierte NRW-Innenminister Herbert Reul an die Bürger. Die Polizei werde die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren und bei Verstößen «konsequent einschreiten», sagte der CDU-Politiker.

Prozess gegen Berliner Clanchef geht nach Zwangspause weiter

BERLIN: Der Prozess gegen einen Berliner Clanchef wird nach einer zweiwöchigen Zwangspause wegen einer Corona-Infektion von Rapper Bushido am Mittwoch (9.30 Uhr) fortgesetzt. Dem Clanchef wird vor dem Landgericht der Hauptstadt unter anderem versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Drei seiner Brüder sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt.

Auch TV-Gelder Thema: Treffen von 15 Proficlubs in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Beim sogenannten «G15»-Gipfeltreffen diskutieren Bundesliga-Clubs am Mittwoch in Frankfurt/Main unter anderem über die künftige Verteilung von TV-Geldern im deutschen Profifußball. Spitzenvertreter von 14 Erstligisten und Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV treffen sich am Flughafen zu einer Sitzung. Nicht eingeladen wurden die Bundesligisten FSV Mainz 05, FC Augsburg, Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart. Das Quartett hatte sich - zusammen mit zehn Zweitligisten - in einem Positionspapier für eine Neuverteilung der Fernseheinnahmen von der Spielzeit 2021/22 an stark gemacht.

DEL beginnt Vorbereitungsturnier - Eishockey-Saisonstart offen

BREMERHAVEN: Nach acht Monaten Spielpause setzt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) von diesem Mittwoch an ein Hoffnungszeichen. Acht der 14 Clubs nehmen an einem Vorbereitungsturnier für den möglichen Saisonauftakt teil. Im ersten Spiel treten die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gegen die Krefeld Pinguine an (19.30 Uhr). Am Donnerstag geht es mit dem Prestigeduell zwischen den Adlern Mannheim und dem EHC Red Bull München weiter.

B-Elf gegen Tschechien: Löw gibt Perspektivspielern weitere Chance

LEIPZIG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit dem Testspiel gegen Tschechien den letzten Länderspiel-Dreierpack im Jahr 2020. Bundestrainer Joachim Löw gibt am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) mehreren Ergänzungs- und Perspektivspielern eine Einsatzchance. Im Tor wird in der Arena von Bundesligist RB Leipzig der Frankfurter Kevin Trapp stehen. Für die Startelf plant Löw zudem fix mit Robin Koch und Antonio Rüdiger in der Abwehr sowie Julian Brandt und Luca Waldschmidt in der Offensivreihe.