Das bringt der Mittwoch

Österreichische Behörden ermitteln weiter nach Terroranschlag

WIEN: Nach dem islamistischen Terroranschlag mit mindestens vier Todesopfern am Montagabend in Wien gehen in Österreich am Mittwoch die Ermittlungen weiter. Zentral ist dabei unter anderem die Frage, ob der von der Polizei am Tatort erschossene Attentäter alleine handelte. Am Dienstagnachmittag gingen die Behörden von einem einzigen Attentäter aus, wollten aber nicht endgültig ausschließen, dass weitere Terroristen unmittelbar beteiligt gewesen sein könnten. Die Behörden wollten noch umfangreiches Bildmaterial auswerten.

USA scheiden am Mittwoch aus dem US-Klimaabkommen aus

WASHINGTON: Die USA sind ab Mittwoch nicht mehr Mitglied des Klimaabkommens von Paris. Die Kündigung tritt um Mitternacht New Yorker Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) in Kraft, wie das UN-Klimasekretariat zuvor erklärt hatte - vier Jahre, nachdem die historische Vereinbarung zur Begrenzung der Erderhitzung in Kraft getreten ist, und ein Jahr nach der formellen Austrittserklärung der US-Regierung. Die USA sind das erste und bisher einzige Land, das das Klimaabkommen verlassen hat.

Industriekonferenz mit Altmaier unter Einfluss der US-Wahl

BERLIN: Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl dürfte ein wichtiges Thema einer Industriekonferenz am Mittwoch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) werden. An der digitalen Veranstaltung (14.00 Uhr) nehmen auch Industriepräsident Dieter Kempf und der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Jörg Hofmann, teil. Die USA sind einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands.

Wohnungsbranche in Corona-Zeiten stabil - Vonovia legt Zahlen vor

BOCHUM: Die Wohnungsbranche gehört bisher zu den stabilsten Wirtschaftszweigen in der Corona-Krise. Deutschlands größter Vermieter Vonovia ist in diesem Jahr einer der wenigen Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Am Mittwoch (7.30 Uhr) legt der Dax-Konzern seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Zur Jahresmitte hatte Vorstandschef Rolf Buch gesagt: «Unser Geschäft ist stabil. Es gibt kein Drama.»

Erste Landung aus Doha: BER-Südbahn geht am Mittwoch in Betrieb

BERLIN/SCHÖNEFELD: Mit der ersten Landung eines Passagierflugzeugs auf der Südbahn des BER nimmt der neue Hauptstadtflughafen am Mittwochvormittag (10.00 Uhr) vollständig den Betrieb auf. Bei dem Flug handelt es sich laut Plan um eine Maschine der Fluggesellschaft Qatar Airways aus der katarischen Hauptstadt Doha. «Damit wird die Südbahn eröffnet», sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Dienstag.

Flughafenbetreiber Fraport berichtet über Geschäftslage in der Krise

FRANKFURT/MAIN: In schweren Zeiten berichtet der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport am Mittwoch (7.00 Uhr) über seine Geschäfte. Wie bereits das Frühjahr waren die Sommermonate im dritten Quartal von Juli bis einschließlich September geprägt von der Corona-Pandemie und dem kaum noch stattfindenden Flugverkehr.

Solides Quartalsergebnis bei BMW erwartet

MÜNCHEN: Im zweiten Quartal hat BMW rote Zahlen geschrieben, doch inzwischen läuft es wieder deutlich besser. Zwischen Juli und September hat der Münchner Konzern sogar mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Was das für den Gewinn und die Investitionen bedeutet und wie es weitergeht, will BMW-Chef Oliver Zipse am Mittwoch (10.00) in München erläutern.

Expertin für Online-Rechtsextremismus sagt im Halle-Prozess aus

MAGDEBURG: Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle soll es am Mittwoch (9.30 Uhr) erneut um die Internetaktivitäten des Angeklagten gehen. Geladen ist unter anderem die Autorin Karolin Schwarz, die dem Gericht rechtsextreme Strukturen im Internet erklären soll. Die Autorin und Journalistin recherchiert und berichtet seit Jahren, wie Rechtsextremisten sich international online organisieren.

Urteil im Prozess um Eizellenspenden erwartet

MÜNCHEN: Vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht wird am Mittwoch (14.00 Uhr) das Urteil in einem Berufungsprozess um Eizellenspenden erwartet. Angeklagt sind der Vorstand des Vereins «Netzwerk Embryonenspende» und zwei Mediziner. Ihnen werden Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz sowie missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen.

Berliner Rapper Fler kommt vor Gericht

BERLIN: Der bekannte Berliner Rapper Fler steht ab Mittwoch (9.00 Uhr) vor Gericht. In dem Prozess am Amtsgericht Berlin-Tiergarten gehe es um eine «Reihe von Straftaten», teilte das Gericht mit. Dem 38 Jahre alten Musiker werden unter anderem Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchte Nötigung und Fahren ohne Führerschein vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Rapper immer wieder verschiedene Menschen wüst verunglimpfte und beleidigte.

Champions League: Dortmund und Leipzig müssen punkten

LEIPZIG: Schon im dritten Gruppenspiel der Champions League stehen die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig unter Druck. Eine weitere Niederlage würde beide im Kampf um den erhofften Achtelfinaleinzug weit zurückwerfen. Die zuletzt formstarken Dortmunder müssen aber am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) beim FC Brügge auf den verletzten Abwehrchef Mats Hummels verzichten, auch der Einsatz von Stürmer Erling Haaland war offen. Die Leipziger sind nach der heftigen 0:5-Pleite in Manchester am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Paris Saint-Germain zum Punkten gezwungen.