Das bringt der Mittwoch

Bund und Länder beraten über schärfere Corona-Maßnahmen

BERLIN: Zwei Wochen nach ihrer letzten Runde zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder erneut über schärfere Maßnahmen. Sie wollen sich am Mittwoch (13.00 Uhr) in einer Videokonferenz zusammenschalten.

Trauerfeier im Bundestag für gestorbenen Vizepräsidenten Oppermann

BERLIN: Der Bundestag nimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) mit einer Trauerfeier Abschied von seinem völlig unerwartet gestorbenen Vizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD). Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich werden dabei die Reden halten.

Höheres EU-Klimaziel für 2030: Umweltamt macht Vorschlag zur Umsetzung

BERLIN: Noch in diesem Jahr sollen sich die EU-Staaten auf ein höheres Ziel im Klimaschutz bis 2030 einigen - auch auf Deutschland könnten damit neue Aufgaben beim CO2-Sparen zukommen. Vorschläge dafür legt das Umweltbundesamt am Mittwoch (10.00 Uhr) vor. Es geht darum, in welchen Bereichen der Treibhausgas-Ausstoß noch deutlich reduziert werden könnte und welche politischen Schritte dafür aus Sicht der Behörde notwendig sind.

Corona-Krise und Gewalt: Tansania wählt Präsidenten

DARESSALAM: In einem angespannten Klima im ostafrikanischen Tansania wählen die Bürger den Präsidenten und das Parlament neu. Bei der Abstimmung am Mittwoch bewirbt sich der zunehmend autokratische Staatschef John Magufuli um eine zweite Amtszeit. Seit Monaten herrschen in dem Land am Indischen Ozean Spannungen, am Vortag der Abstimmung kam es zu Gewalt.

Nächtliche Ausgangssperre in Tschechien tritt in Kraft

PRAG/VILNIUS/OSLO: Angesichts steigender Corona-Zahlen führt Tschechien erstmals eine nächtliche Ausgangssperre ein. Zum Start gilt sie in der Nacht zum Mittwoch zunächst nur von Mitternacht bis 04.59 Uhr morgens, danach jeweils zwischen 21.00 Uhr und 4.59 Uhr. In dieser Zeit dürfen die Menschen ihre Häuser nicht verlassen.

Müller oder Chebli? Ergebnis der SPD-Befragung für Bundestagswahl

BERLIN: Im Berliner SPD-Kreisverband Charlottenburg- Wilmersdorf wird am Mittwoch das Ergebnis der Mitgliederbefragung zur Bundestagskandidatur 2021 erwartet. Rund 2500 Parteimitglieder konnten zwischen dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und seiner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli, wählen.

Halle-Anschlag: Sachsen-Anhalts Innenminister sagt im U-Ausschuss aus

MAGDEBURG: Wieso wurde die Synagoge in Halle an Jom Kippur im vergangenen Jahr nicht besser bewacht? Wie lief der Polizei-Einsatz beim Anschlag und wie die Kommunikation zwischen den Behörden? Diesen Fragen werden sich im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Magdeburger Landtags am Mittwoch (9.00 Uhr) eine Reihe von Topbeamten stellen müssen. Neben Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sind seine damalige Staatssekretärin Tamara Zieschang, Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) und Halles Sicherheitschef Tobias Teschner geladen.

Streit um Abtreibungsrecht in Polen: Organisation ruft zu Streik auf

WARSCHAU: Im Streit um eine Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen hat die polnische Frauenbewegung für Mittwoch zu einem landesweiten Streik aufgerufen. «Wir nehmen unbezahlten Urlaub. Wir schließen die Firma. Oder ganz einfach - wir gehen nicht zur Arbeit», heißt es in einem Aufruf der Organisation «Allpolnischer Frauenstreik». Leiterin Marta Lempart sprach von einem Generalstreik.

Deutschland droht Niederlage vor EuGH wegen Lkw-Maut

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt am Mittwoch (9.30 Uhr) über die Berechnung der Lkw-Maut in Deutschland. Der Bundesrepublik droht vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage.

Knapp in der Gewinnzone? Deutsche Bank mit Zahlen zum dritten Quartal

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank veröffentlicht an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) die Zahlen für das dritte Quartal. Analysten gehen im Durchschnitt von knapp 180 Millionen Euro Gewinn vor Steuern in dem Drei-Monats-Zeitraum aus. Auch unter dem Strich könnte das Institut demnach gerade so in den schwarzen Zahlen gelandet sein - allerdings nur vor dem Abzug von Zinszahlungen an die Inhaber bestimmter Anleihen.

Boeing-Quartalszahlen: Wann endet die Dauerkrise des Airbus-Rivalen?

CHICAGO: Der US-Luftfahrtriese Boeing legt am Mittwoch (12.30 Uhr MEZ) seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Der Airbus-Erzrivale leidet seit über anderthalb Jahren unter dem Dauerdebakel um den Krisenjet 737 Max - dann kam auch noch die Corona-Pandemie hinzu. Entsprechend düster sahen zuletzt die Geschäftsberichte aus. Auch diesmal rechnen Analysten wieder mit roten Zahlen und deutlich weniger Umsatz, ein Ende der Misere scheint nicht in Sicht.

EU-Kommission stellt Rechtsrahmen für Mindestlöhne vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt am Mittwoch ihre Pläne für Mindestlöhne in Europa vor. Geplant ist ein Rahmen für Lohnuntergrenzen, die sich an örtlichen Einkommen in den EU-Staaten orientieren. Kommissionsvize Valdis Dombrovskis präsentiert ihn am frühen Nachmittag (gegen 13.00 Uhr) zusammen mit Sozialkommissar Nicolas Schmit.

BASF legt Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor

LUDWIGSHAFEN: Der weltgrößte Chemiekonzern BASF legt an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Die Corona-Krise beschert dem Unternehmen ein schwieriges Jahr. Einer früheren Mitteilung zufolge ergibt sich im dritten Quartal wohl ein Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe von 2,6 Milliarden Euro.

Wieder Demonstration der Veranstaltungsbranche in Berlin geplant

BERLIN: Die Veranstaltungsbranche will mit einer weiteren Demonstration am Mittwoch (ab 12.30 Uhr) in der Hauptstadt auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen. Unter dem Motto