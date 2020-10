Das bringt der Mittwoch

Söder gibt Regierungserklärung zu Corona-Krise im Landtag ab

MÜNCHEN: Angesichts der immer weiter steigenden Corona-Zahlen in Bayern will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch (13.00 Uhr) eine Regierungserklärung im Landtag abgeben. Im Zentrum steht die weitere Strategie im Kampf gegen das Virus. Söder will dem Vernehmen nach vor allem auch an die Verantwortung und Vernunft jedes einzelnen appellieren, mitzuziehen, extrem vorsichtig zu sein und geltende Anti-Corona-Maßnahmen strikt einzuhalten. Bayern liegt inzwischen insgesamt über dem bundesweit vereinbarten Warnwert von 50.

Kabinett will Gesetz gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder beschließen

BERLIN: Die Bundesregierung will am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschließen. Er sieht schärfere Strafen, eine effektivere Strafverfolgung und Verbesserungen der Prävention vor. Unter anderem soll die Verbreitung von Kinderpornografie demnach ein Verbrechen werden - mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll künftig als Verbrechen behandelt werden mit einem Strafrahmen bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe, bisher lag die Höchststrafe bei maximal 10 Jahren.

Frankreich erinnert mit Gedenkveranstaltung an getöteten Lehrer Paty

PARIS: Frankreich will mit einer nationalen Gedenkveranstaltung an den brutal ermordeten Lehrer Samuel Paty erinnern. Die Feier soll am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Innenhof der traditionsreichen Pariser Universität Sorbonne stattfinden. Die Sorbonne sei ein Tempel des Wissens, Heimat französischer Genies und habe daher eine ganz besondere symbolische Bedeutung, hieß es aus dem Präsidentenpalast. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird zu der Veranstaltung erwartet. Der 47-jährige Lehrer Paty war am Freitagnachmittag Ermittlern zufolge von einem 18-Jährigen attackiert und getötet worden. Seine Leiche wurde enthauptet aufgefunden.

Misstrauensantrag gegen Spaniens Regierungschef Sánchez

MADRID: Mitten in der Corona-Krise befasst sich Spaniens Parlament ab Mittwoch mit einem Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Vox-Partei gegen den linken Regierungschef Pedro Sánchez. Zwar ist ausgeschlossen, dass Vox-Chef Santiago Abiscal zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wird, es wird aber ein harter Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition erwartet. Vox vertritt ähnliche Positionen wie andere rechtsnationalistische Parteien in Europa und wirft dem sozialdemokratisch geprägten Sánchez vor, er wolle einen «bolivarischen Kommunismus» wie in Venezuela einführen.

Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor dritter Tarifrunde

BERLIN: Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeberseite. Am Mittwoch sind erneute Warnstreiks unter anderem in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen, Bremen und Hamburg angekündigt, wie Verdi mitteilte. Je nach Region werden Beschäftigte von Kitas, Verwaltungen, Krankenhäusern oder Müllabfuhren aufgerufen ganztägig die Arbeit niederzulegen. Bereits am Dienstag hatten in einigen Bundesländern wie Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hamburg Warnstreiks im öffentlichen Dienst tattgefunden.

Schulze stellt Bericht zur Anpassung an den Klimawandel vor

BERLIN: Dürren und Hochwasser, Risiken für die Gesundheit, die Wirtschaft und die Landwirtschaft: Wie weit Deutschland mit der Anpassung an solche Folgen des Klimawandels ist, erklärt Bundesumweltministerin Svenja Schulze an diesem Mittwoch (11.00 Uhr). Die SPD-Politikerin stellt einen Bericht zur sogenannten Anpassungsstrategie vor, der auch aufzeigt, wo es noch hapert. Zuvor wird er auch im Bundeskabinett verabschiedet. Es ist der zweite Fortschrittsbericht zu dieser Strategie, die es schon seit 2008 gibt.

Geheimdienste sollen Messenger-Botschaften mitlesen dürfen

BERLIN: Das Kabinett berät am Mittwoch über neue Befugnisse der Geheimdienste zur Überwachung von Kommunikation über WhatsApp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, sollen der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst (MAD) künftig nicht nur laufende Gespräche via Messenger belauschen dürfen, sondern auch Botschaften, die per Messenger versendet werden, mitlesen können. Voraussetzung für die sogenannte Quellen-TKÜ ist in jedem Fall eine entsprechende Anordnung.

Bundesregierung startet von neuem Hauptstadtflughafen BER

BERLIN: Der Bundespräsident, die Kanzlerin und ihre Minister brechen ab Mittwoch vom neuen Hauptstadtflughafen BER zu Dienstreisen auf. Die Luftwaffe der Bundeswehr nimmt das provisorische Regierungsterminal in Betrieb, an dem dann auch die Gäste der Bundesregierung aus dem Ausland empfangen werden. Zwei Jahrzehnte lang waren sie in Tegel gelandet. Von dort werden ab sofort nur noch die Hubschrauber der Bundeswehr-Flugbereitschaft fliegen. Der Heimat-Flughafen der Flugzeuge bleibt zunächst noch Köln/Bonn.

Ortstermin im Streit um von Altkanzler gestiftetes Lüpertz-Fenster

HANNOVER: Im Rechtsstreit um ein Fenster, das Altkanzler Gerhard Schröder (76) der Marktkirche schenken will, lädt das Landgericht Hannover am Mittwoch (11.00 Uhr) zu einem Ortstermin ein. Das 13 Meter hohe Fenster aus Buntglas hat der renommierte Künstler Markus Lüpertz (79) entworfen. Eigentlich sollte es schon vor Jahren eingebaut werden. Doch dagegen wehrt sich der Erbe des Architekten, der für den Wiederaufbau der Marktkirche nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich war. Der Kläger berufe sich darauf, dass der Einbau des Fensters das Urheberrecht des Architekten verletze und dem gotisch geprägten Innenraum der Kirche widerspreche, teilte das Gericht mit.

Titelverteidiger München und Gladbach starten in Champions League

BERLIN: Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach starten am Mittwochabend als letzte Clubs aus der Fußball-Bundesliga in die neue Champions-League-Saison. Während die Münchner knapp zwei Monate nach ihrem Triumph gegen Atlético Madrid (21.00 Uhr/Sky) spielen, stehen die Gladbacher bei Inter Mailand (21.00 Uhr/DAZN) vor ihrer ersten hohen Hürde in der Hammergruppe B, in der später auch noch Rekordchampion Real Madrid und Schachtjor Donezk warten. Bayerns weitere Gruppengegner sind RB Salzburg und Lokomotive Moskau.