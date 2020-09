Das bringt der Mittwoch

«Charlie-Hebdo»-Terroranschlag: Prozess beginnt in Paris

PARIS: Rund fünfeinhalb Jahre nach dem verheerenden islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Paris der Strafprozess gegen mutmaßliche Helfer. Vor einem Schwurgericht wird eine mehrtägige Anschlagsserie aufgerollt werden, bei der im Januar 2015 zusammen 17 Menschen getötet wurden. Die drei Täter wurden von Sicherheitskräften erschossen.

Kabinett will Lockerungen im Insolvenzrecht verlängern

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch (09.30 Uhr) im Insolvenzrecht beschließen, krisenbedingte Lockerungen zu verlängern. Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben - falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind. Diese Regelung war im März zunächst bis September eingeführt worden, um eine Pleitewelle in der Pandemie zu verhindern. Das Kabinett verlängert sie nun, wie jüngst im Koalitionsausschuss vereinbart.

Unionsfraktionsspitze in Klausur - Innovation und Digitalisierung

BERLIN: Die Spitze der Unionsfraktion will an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie über zentrale Zukunftsthemen wie Innovation und Digitalisierung diskutieren. Vor Beginn der Klausurtagung (09.30 Uhr) wollen sich Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu den Schwerpunkten der Beratungen äußern.

Grünen-Fraktion berät über Corona-Krise und US-Wahl

BERLIN: Die Grünen-Fraktion im Bundestag wird sich bei ihrer zweitägigen Klausurtagung ab Mittwoch mit der Corona-Krise und den wirtschaftlichen Folgen befassen. Außerdem steht die Präsidentschaftswahl in den USA auf der Tagesordnung. Darüber und über den Stand der transatlantischen Beziehungen werden die Abgeordneten mit der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright diskutieren.

FDP-Bundestagsfraktion steckt in Klausur weiteren Kurs ab

BERLIN: In einer zweitägigen Klausurtagung steckt die FDP-Bundestagsfraktion am Mittwoch und Donnerstag ihren Kurs für die kommenden Monate ab. Diese werden nach Einschätzung der Fraktion weiterhin stark durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt geprägt sein. Aus Sicht der Liberalen sei ein Fahrplan für die «Comeback-Phase» nach der akuten Pandemie notwendig.

Kartellamt zieht Bilanz: Digitalwirtschaft zunehmend im Fokus

BONN: Das Bundeskartellamt zieht am Mittwoch (10.30) eine Bilanz seiner Arbeit im vergangenen Jahr. Aufgabe der Behörde ist es, für einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen zu sorgen. Bei Verstößen gegen die Kartellregeln kann das Amt empfindliche Bußgelder verhängen. 2019 mussten die von Strafen betroffenen Firmen 848 Millionen Euro zahlen.

Weitere Überlebende sollen in Halle-Prozess aussagen

MAGDEBURG: Im Verfahren um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle sollen an diesem Mittwoch erneut die Überlebenden im Mittelpunkt stehen. Am neunten Tag des Prozesses will das Gericht in Magdeburg fünf Zeugen befragen. Schon am Dienstag hatten vier Zeugen ausgesagt, die in Halles Synagoge während des Anschlags den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur begangen hatten.

Kindesmissbrauch: Polizei informiert über Durchsuchungen

KÖLN: In Köln wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch (11.00 Uhr) Einzelheiten zu den Razzien im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach an diesem Dienstag mitteilen. Bundesweit waren die Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht worden. Es gehe um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit.

Prozess gegen Clanchef: Rapper Bushido weiter im Zeugenstand

BERLIN: Der Prozess gegen einen Clanchef und drei seiner Brüder um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido geht am Mittwoch (09.30 Uhr) am Landgericht Berlin weiter. Die seit zwei Verhandlungstagen laufende Zeugenbefragung des Musikers wird voraussichtlich fortgesetzt. Der 41-Jährige, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, hatte zuletzt geschildert, wie es zum Kontakt und zu ersten Zahlungen an den Hauptangeklagten gekommen sei.

Prozess wegen versuchten Mordes: Steine auf RWE-Autos geworfen

AACHEN: Vor dem Aachener Landgericht beginnt am Mittwoch (10.30 Uhr) ein Prozess wegen versuchten Mordes in elf Fällen. Der 54 Jahre alte Angeklagte soll aus seinem Auto gezielt Steine auf andere Fahrzeuge geworfen und diese teils erheblich beschädigt haben, vor allem auf Fahrzeuge der RWE Power AG. Deshalb nimmt die Staatsanwaltschaft als Motiv an, dass er aus Protest gegen den Braunkohle-Abbau im Tagebau Garzweiler handelte.

Daimler eröffnet Fabrik und stellt neue S-Klasse vor

SINDELFINGEN: Gut zweieinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung will der Autobauer Daimler am Mittwoch (11.00 Uhr) sein neues Werk in Sindelfingen in Betrieb nehmen. In der «Factory 56» genannten, komplett digitalisierten und vernetzten Fabrik soll künftig das Flaggschiff von Mercedes, die S-Klasse, gebaut werden. Das neue Modell feiert am Nachmittag (14.00 Uhr) Weltpremiere.

Filmfestspiele Venedig werden mit italienischem Drama eröffnet

VENEDIG: Die 77. Internationalen Filmfestspiele Venedig werden an diesem Mittwoch eröffnet. Zur Premiere am Abend wird das italienische Ehedrama «Lacci» mit Alba Rohrwacher zu sehen sein. Das Festival in der Lagunenstadt ist das erste der weltweit großen, das seit Beginn der Corona-Pandemie wie geplant stattfindet, allerdings unter strengen Hygieneauflagen.

Zverev und Kerber wollen bei US Open in Runde drei

NEW YORK: Bei den US Open der Tennisprofis in New York kämpfen die deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev und Angelique Kerber am Mittwoch um den Einzug in die dritte Runde. Zverev bekommt es mit dem 19 Jahre alten Amerikaner Brandon Nakashima zu tun, Kerber trifft im deutschen Duell auf Anna-Lena Friedsam. Außerdem ist Jan-Lennard Struff im Einsatz. Der Davis-Cup-Spieler tritt gegen den Amerikaner Michael Mmoh an und könnte bei einem Sieg in der dritten Runde auf Topfavorit Novak Djokovic treffen.