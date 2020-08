Das bringt der Mittwoch

Kabinett will höhere Kosten für Personalausweis beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) eine Erhöhung der Gebühren für einen neuen Personalausweis beschließen. Statt 28,80 Euro soll die Ausstellung vom kommenden Jahr an 37 Euro kosten. Die fast 30-prozentige Gebührenerhöhung wird mit gestiegenen Personal- und Sachkosten in den kommunalen Behörden begründet. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Außerdem will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits die am Dienstagabend von den Koalitionsspitzen beschlossenen Pläne zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ins Bundeskabinett bringen.

EU-Verteidigungsminister treffen sich in Berlin

BERLIN: Die Verteidigungsminister der 27 EU-Mitgliedstaaten kommen am Mittwoch zu einem Treffen in Berlin zusammen. Zu dieser ersten persönlichen Konferenz seit Beginn der Corona-Pandemie haben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eingeladen. Deutschland hat derzeit in der Europäischen Union die Ratspräsidentschaft inne.

First Lady spricht bei Parteitag der US-Republikaner

WASHINGTON: Beim Parteitag der US-Republikaner wird am Dienstagabend (Ortszeit/Mittwoch MESZ) First Lady Melania Trump für die Wiederwahl ihres Ehemanns Donald Trump werben. Die 50-Jährige will ihre Ansprache bei dem weitgehend virtuellen Parteitag vom Rosengarten des Weißen Hauses aus halten. Der Präsident selbst will zum Abschluss des Treffens am Donnerstag seine Nominierungsrede halten, ebenfalls aus Washington.

Umfeld und Online-Kontakte des Angeklagten Thema beim Halle-Prozess

MAGDEBURG: Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle will das Gericht das soziale Umfeld des Angeklagten untersuchen. Sechs Zeugen seien für den siebten Prozesstag am Mittwoch (10.00 Uhr) geladen, teilte das Gericht mit.

Prozess gegen Clanchef: Rapper Bushido als Zeuge erwartet

BERLIN: Der Prozess gegen einen Clanchef und drei seiner Brüder wegen mutmaßlicher Straftaten gegen den Rapper Bushido wird am Mittwoch (10.30 Uhr) am Landgericht Berlin fortgesetzt. Es wird damit gerechnet, dass die Zeugenbefragung des Musikers beginnt.

Festival des deutschen Films beginnt: reines Open-Air-Kino

LUDWIGSHAFEN: In Ludwigshafen beginnt am Mittwoch (16.00 Uhr) das Festival des deutschen Films - in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als reines Open-Air-Kino. Bis 13. September werden auf der Parkinsel der pfälzischen Kommune 18 Filme aus Deutschland und der ganzen Welt geboten.