Von: Redaktion DER FARANG | 10.07.19

Von der Leyen spricht erstmals zu Plänen als EU-Kommissionschefin

BRÜSSEL (dpa) - Ursula von der Leyen äußert sich am Mittwoch erstmals öffentlich über Pläne und Ziele im Fall ihrer Wahl zur Präsidentin der Europäischen Kommission.



Die Grünen im Europaparlament haben die CDU-Politikerin zu einer Anhörung eingeladen, die im Internet übertragen wird (ab 16.30 Uhr).

Urteil im «Susanna»-Mordprozess erwartet

WIESBADEN (dpa) - Im bundesweit beachteten Prozess um den Mord an der 14-jährigen Mainzer Schülerin Susanna will das Wiesbadener Landgericht am Mittwoch (9.30 Uhr) das Urteil verkünden.



Angeklagt ist der 22-jährige irakische Flüchtling Ali B., der das Mädchen vergewaltigt und ermordet haben soll.

EuGH urteilt über telefonische Erreichbarkeit von Online-Händlern

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt am Mittwoch (9.30 Uhr) in Luxemburg über die Pflicht zur telefonischen Erreichbarkeit von Online-Händlern.



Hintergrund ist eine Klage aus Deutschland. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte gegen den US-Konzern Amazon geklagt, weil der Internet-Händler nicht ausreichend über die Erreichbarkeit per Telefon informiert habe.

IAEA berät in Sondersitzung über Atomabkommen mit dem Iran

WIEN (dpa) - Der Iran hat in den vergangenen Tagen demonstrativ gegen zwei zentrale Auflagen des Atomabkommens von 2015 verstoßen - am Mittwoch (14.30 Uhr) berät nun der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über dieses Vorgehen und die möglichen Folgen. Mit dabei sind die Vertreter von 35 Staaten, mit Beschlüssen wird nicht gerechnet.

Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse» stellt Ergebnisse vor

BERLIN (dpa) - Bund, Länder und Kommunen haben noch keinen gemeinsamen Weg gefunden, wie man strukturschwachen Regionen aus der Krise helfen kann.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellt zwar an diesem Mittwoch in Berlin (11.30 Uhr) zusammen mit zwei Kabinettskolleginnen die Handlungsempfehlungen der Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse» vor - allerdings nur aus Sicht des Bundes.

EU-Kommission präsentiert Interims-Konjunkturgutachten

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission präsentiert am Mittwoch (11.15 Uhr) in Brüssel ihren neuesten Wirtschaftsausblick.



Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird die Annahmen der Brüsseler Behörde zum Wirtschaftswachstum und der Inflationsentwicklung in der EU sowie den 19 Ländern der Eurozone vorstellen.

Steinmeier spricht mit Kommunalpolitikern nach Mordfall Lübcke

BERLIN (dpa) - Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Kommunalpolitiker am Mittwoch ins Schloss Bellevue eingeladen.



Er will sich nach Angaben einer Sprecherin aus erster Hand über konkrete Erfahrungen mit Bedrohungen informieren lassen und gleichzeitig den Kommunalpolitikern den Rücken stärken.

US-Notenbankchef Powell steht Kongress Rede und Antwort

WASHINGTON (dpa) - US-Notenbankchef Jerome Powell liefert in Washington seinen Halbjahresbericht zur Wirtschaftslage beim Kongress ab.



Bei der ersten Anhörung am Mittwoch (16.00 Uhr MESZ) steht Powell zunächst den Abgeordneten im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort. Am Donnerstag findet das Gleiche dann im Senat statt.

Prozess um Gruppenvergewaltigung in Freiburg wird fortgesetzt

FREIBURG (dpa) - Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg sollen sich von Mittwoch (13.00 Uhr) an Angeklagte erstmals zu den Vorwürfen äußern können.



Sie wurden bislang lediglich zu den Personalien vernommen.

Verhandlungen über Waffenerlaubnis für mutmaßliche «Reichsbürger»

MÜNCHEN (dpa) - Dutzende mutmaßliche «Reichsbürger» in Bayern fordern vor Gericht ihre Waffen zurück.



Allein am Verwaltungsgericht München sind nach Angaben eines Sprechers rund 70 entsprechende Klagen anhängig. Gleich vier davon werden am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) verhandelt.

Ditib informiert über neue Projekte und Imam-Ausbildung

KÖLN (dpa) - Die größte Islam-Dachorganisation in Deutschland will nach zugesagten Reformen und angekündigter Transparenz über neue Projekte informieren.



In einer Pressekonferenz der Ditib in Köln soll es am Mittwoch (11.30 Uhr) um Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene sowie um die Imam-Ausbildung gehen.

Schulze stellt Ergebnisse der Überprüfung der NO2-Messstellen vor

BERLIN (dpa) - Der Tüv hat im Auftrag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze überprüft, ob die Messstellen für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) richtig stehen - jetzt liegen die Ergebnisse vor.



Die SPD-Politikerin präsentiert sie am Mittwoch (12.30 Uhr) in Berlin zusammen mit dem Tüv Rheinland.

Kohleausstieg: Ifo-Institut stellt Überlegungen zu Strukturwandel vor

DRESDEN (dpa) - Das Ifo-Institut in Dresden stellt am Mittwoch (15.00) in Dresden seine Überlegungen zum Strukturwandel in den Braunkohleregionen vor.



Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche Wirtschaftspolitik heute notwendig ist, um betroffene Gebiete zu unterstützen.

Bundesinnenminister Seehofer besucht Brandregion Lübtheen

LÜBTHEEN (dpa) - Nach dem verheerenden Waldbrand auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen wird Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Mecklenburg-Vorpommern erwartet.



Der Minister wolle sich am Mittwoch (16.00 Uhr) über die Brandbekämpfung und die dabei vom Bund geleistete Hilfe informieren, hieß es.

Abschied von Filmproduzent Artur Brauner - Trauerfeier in Berlin

BERLIN (dpa) - Der Filmproduzent Artur Brauner soll an diesem Mittwoch in Berlin beigesetzt werden.



Die Trauerfeier ist nach Angaben der Familie für 14.00 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof in der Heerstraße geplant. Brauner war am Sonntag im Alter von 100 Jahren gestorben.

Weltraum-Projekt Icarus zur Tierbeobachtung startet

RADOLFZELL/BONN (dpa) - Das deutsch-russische System Icarus zur Erfassung von Tierbewegungen vom All aus soll am Mittwoch an den Start gehen.



Zunächst wird dabei ein Testsignal an die Icarus-Antenne geschickt, die sich an der Raumstation ISS befindet.

Halbfinal-Teilnehmer in Wimbledon werden ermittelt

LONDON (dpa) - In Wimbledon werden am Mittwoch (ab 14.00 Uhr MESZ/Sky) die Halbfinal-Teilnehmer der Herren ermittelt.



Im ersten Spiel auf dem Centre Court trifft der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic auf den Belgier David Goffin. Anschließend bestreitet Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer aus der Schweiz sein Viertelfinale gegen den Japaner Kei Nishikori.