Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.20 | Überblick

Prozess nach Halle-Attentat wird in Magdeburg fortgesetzt

MAGDEBURG: Der Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag von Halle wird am Mittwoch (10.00 Uhr) in Magdeburg fortgesetzt. Dabei sollen auch Videos der Tat gezeigt werden, wie es am Dienstag vom Gericht hieß. Zudem soll die Verteidigung am zweiten Prozesstag den Angeklagten befragen können. Die Bundesanwaltschaft wirft Stephan Balliet vor, «aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens» geplant zu haben.

Urteil im umstrittenen Prozess gegen russischen Menschenrechtler

PETROSAWODSK: In einem umstrittenen Prozess gegen den russischen Historiker und Menschenrechtler Juri Dmitrijew will ein Gericht in Petrosawodsk im Norden Russlands am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ) das Urteil sprechen. Menschenrechtler der Organisationen Human Rights Watch (HRW) und Memorial halten das Vorgehen der Justiz gegen den 64-Jährigen für politisch motiviert. Der Historiker hatte als Memorial-Mitarbeiter Verbrechen unter Sowjetdiktator Josef Stalin veröffentlicht und sich damit Feinde gemacht.

Tesla legt Quartalsbericht vor: Liefert Musk weiter schwarze Zahlen?

PALO ALTO: An der Börse ist der Elektroauto-Pionier Tesla in diesem Jahr der Überflieger schlechthin, mit Spannung wird nun der nächste Geschäftsbericht der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk erwartet. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss (22.00 Uhr MESZ) will Tesla seine Ergebnisse für das abgelaufene zweite Quartal vorlegen.

RB Leipzig will erstes Mannschaftstraining im Internet übertragen

LEIPZIG: Mit den Neuzugängen Benjamin Henrichs und Josep Martinez absolviert Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Mittwoch das erste Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung. Am Montag und Dienstag hatten die Profis von Trainer Julian Nagelsmann Leistungstests gemacht. Das Training findet von 14.30 Uhr an unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wird aber vom Club im Internet übertragen.