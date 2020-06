Das bringt der Mittwoch

Seehofer stellt neue Regeln für Einreise nach Deutschland vor

BERLIN: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterrichtet das Kabinett am Mittwoch über die neuen Regeln für die Einreise aus anderen EU-Staaten. Ab dem 16. Juni soll - von wenigen Ausnahmen abgesehen - alles wieder so laufen wie vor Beginn der Einreisebeschränkungen, die Mitte März zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland verhängt worden waren. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will dazu auch Neuregelungen für die weitere Beschäftigung von Saisonkräften in der Landwirtschaft vorstellen.

Maas in Israel: Schwierige Gespräche mit neuer Regierung

BERLIN: Außenminister Heiko Maas (SPD) reist am Mittwoch nach Israel, um mit der neuen Regierung dort vor allem über die geplante Annexion besetzter Palästinensergebiete zu sprechen. In Jerusalem und Tel Aviv wird der SPD-Politiker Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, den neuen Außenminister Gabi Aschkenasi und den neuen Verteidigungsminister Benny Gantz treffen. Auf den sonst üblichen Besuch bei der palästinensischen Regierung in Ramallah verzichtet Maas unter Verweis auf die «erschwerten Bedingungen» wegen der Corona-Pandemie.

Hamburgische Bürgerschaft will Bürgermeister wählen

HAMBURG: 108 Tage nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg wählen die Abgeordneten am Mittwoch (13.30 Uhr) einen neuen Bürgermeister. Für seine Bestätigung ist Amtsinhaber Peter Tschentscher auf die Stimmen seiner SPD und des grünen Koalitionspartners angewiesen. Zweite Bürgermeisterin will erneut Katharina Fegebank (Grüne) werden, die auch im neuen Senat für Wissenschaft und Gleichstellung zuständig sein soll. Auch die anderen zehn berufenen Senatoren müssen von der Bürgerschaft bestätigt werden. Vor Beginn der Sitzung (11.30 Uhr) ist die feierliche Unterzeichnung des Koalitionsvertrags geplant.

Bierkartell: Drei Kölsch-Brauereien wehren sich gegen Geldbußen

DÜSSELDORF: Mehr als sechs Jahre nach der Aufdeckung eines Bierkartells durch das Bundeskartellamt beschäftigt der Fall noch einmal die Justiz. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt am Mittwoch (10.00 Uhr) über die Einsprüche der drei Kölsch-Brauereien Früh, Gaffel und Erzquell gegen die 2014 von der Wettbewerbsbehörde verhängten millionenschweren Geldbußen. Insgesamt hatte das Bundeskartellamt im Zuge seiner Ermittlungen gegen das Bierkartell Geldbußen in einer Höhe von rund 338 Millionen Euro gegen 11 Brauereien und 14 persönlich Verantwortliche verhängt.

Schwedische Ermittler geben Entschluss im Mordfall Olof Palme bekannt

STOCKHOLM: Fast dreieinhalb Jahrzehnte nach dem unaufgeklärten Mord am schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme wollen die Ermittler ihren Entschluss zu einer möglichen Anklage bekanntgeben. Es wird damit gerechnet, dass der leitende Staatsanwalt Krister Petersson am Mittwoch (9.30 Uhr) auf einer Online-Pressekonferenz mit Fahndungsleiter Hans Melander entweder eine Anklage in dem Fall oder die Einstellung der langjährigen Untersuchungen verkündet.

Fall Maddie - Landtag erörtert Justizverhalten gegen Tatverdächtigen

KIEL: Der Landtag Schleswig-Holstein befasst sich am Mittwoch mit dem deutschen Tatverdächtigen im Fall der seit gut 13 Jahren verschwundenen Madeleine «Maddie» McCann. Schleswig-Holsteins Innenminister Claus Christian Claussen (CDU) und Vertreter der Flensburger Staatsanwaltschaft werden in Kiel dem Innen- und Rechtsausschuss Rede und Antwort stehen (14.00 Uhr).

Titelverteidiger FC Bayern will gegen Frankfurt ins Pokalfinale

MÜNCHEN: Titelverteidiger FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ermitteln am Mittwoch (20.45 Uhr) den Gegner von Bayer Leverkusen im DFB-Pokalendspiel in Berlin. Die Bayern gehen als Titelverteidiger und Favorit in das Halbfinalduell in München. Sie wollen sich auch revanchieren für die überraschende Niederlage gegen die Eintracht im Endspiel 2018.