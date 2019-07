Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.19

EU-Parlament in Straßburg wählt neuen Präsidenten

STRAßBURG (dpa) - Das Europaparlament in Straßburg soll am Mittwoch einen neuen Präsidenten wählen.



Die Abstimmung über die Nachfolge von Antonio Tajani beginnt laut Tagesordnung um 9.00 Uhr. Wer alles für das Amt kandidiert, war am Dienstagabend noch nicht klar. Die Europäischen Grünen schlugen die deutsche Europaabgeordnete Ska Keller vor. Die Linksfraktion tritt mit der spanischen Abgeordneten Sira Rego von der Partei Izquierda Unida an. Ein Kandidat benötigt die absolute Mehrheit, um die Wahl zu gewinnen.

Irischer Präsident Higgins kommt zum Staatsbesuch nach Deutschland

BERLIN (dpa) - Der irische Präsident Michael D. Higgins kommt am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland.



Zum Auftakt wird ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßen. Nach einem gemeinsamen Gespräch werden die beiden Staatsoberhäupter in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse berichten.

Grundsatzentscheidung des BGH zu Sterbebegleitung erwartet

LEIPZIG (dpa) - Mit Sterbehilfe und Sterbebegleitung durch Ärzte wird sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (9.30 Uhr) befassen.



Es wird eine grundsätzliche Entscheidung erwartet. Verhandelt werden zwei Fälle, bei denen Mediziner aus Berlin und Hamburg körperlich kranke Menschen nach der Einnahme tödlicher Medikamente bis zum Tod begleitet hatten. Maßnahmen zur Rettung ergriffen sie nicht.

Konstituierende Sitzung der Bremischen Bürgerschaft

BREMEN (dpa) - Fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl kommt die Bürgerschaft in Bremen am Mittwoch (10.00 Uhr) zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.



Das Landesparlament zählt insgesamt 84 Abgeordnete, wobei die CDU mit 24 Parlamentariern erstmals die stärkste Fraktion stellt. Die SPD kommt auf 23 Sitze, die Grünen stellen 16 und die Linken 10 Abgeordnete. Die FDP hat fünf Mandate.

Urteil im Prozess gegen suspendierten Regensburger OB erwartet

REGENSBURG (dpa) - Im Regensburger Korruptionsprozess gegen den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs wird am Mittwoch (9.00 Uhr) das Urteil erwartet.



Wolbergs musste sich seit vergangenem Herbst wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft legte ihm zudem Bestechlichkeit zur Last und forderte eine Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren. Seine Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Bauernverband gibt Ernteprognose für 2019 ab

DALLGOW-DÖBERITZ (dpa) - Nach der Dürre im vergangenen Jahr hoffen die deutschen Landwirte wieder auf eine reichere Ernte.



Zum Auftakt der Getreideernte gibt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Mittwoch (11.30 Uhr) im brandenburgischen Dallgow-Döberitz eine erste Prognose für 2019 ab.

BGH entscheidet: Muss der Online-Händler die Matratze zurücknehmen?

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Mittwoch (9.30 Uhr) ein Urteil zum Widerrufsrecht beim Einkaufen im Internet.



In dem Fall geht es um eine Matratze. Der Kläger wollte sie nach wenigen Tagen zurückschicken, hatte inzwischen aber die Schutzfolie entfernt. Der Händler weigert sich deshalb, ihm den Kaufpreis von mehr als 1.000 Euro und die Speditionskosten zu erstatten. Der Fall geht ursprünglich auf einen Rechtsstreit in Rheinland-Pfalz zurück.

Prozessauftakt nach Messerattacke auf Schwangere

BAD KREUZNACH/BIBLIS (dpa) - Vor rund einem halben Jahr wurde eine Schwangere in einem Bad Kreuznacher Krankenhaus mit einem Messer attackiert - das ungeborene Kind starb, die 25 Jahre alte Frau konnte mit einer Notoperation gerettet werden. Der Prozess gegen den tatverdächtigen Vater des Kindes beginnt am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bad Kreuznach.

Neue Intendanz der Ruhrtriennale wird vorgestellt

DÜSSELDORF (dpa) - In Düsseldorf wird am Mittwoch die künftige Leitung der Ruhrtriennale vorgestellt.



Der Aufsichtsrat der Kultur Ruhr GmbH bestellt die neue Intendanz, im Anschluss (13.30 Uhr) informiert Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) über die Personalie. Das Kulturfestival bekommt alle drei Jahre eine neue Leitung.

Horst Eckel kommt zur Buchpräsentation - 26 Herberger-Briefe

DORTMUND (dpa) - Horst Eckel, der einzige noch lebende Fußball-Weltmeister von 1954, kommt am Mittwoch (13.30 Uhr) nach Dortmund.



Im Deutschen Fußballmuseum nimmt der 87-Jährige an der Eröffnung einer Sonderausstellung über ein Buch mit Briefen seines ehemaligen Trainers teil. «Post vom Chef - Herbergers Briefe an die Weltmeister» heißt der dritte Band der Kleinen Fußball-Bibliothek. Er enthält 26 bemerkenswerte Briefe des damaligen Bundestrainers Sepp Herberger.

Wimbledon ohne deutsche Einzel-Teilnehmer - Krawietz/Mies im Doppel

LONDON (dpa) - Ohne deutsche Teilnehmer im Einzel läuft am Mittwoch der dritte Turniertag in Wimbledon ab.



Im Doppel starten die beiden French-Open-Gewinner Andreas Mies und Kevin Krawietz in den Rasenklassiker im Südwesten Londons. Das deutsche Duo bestreitet das vierte Spiel (nach 12.00 Uhr MESZ) auf Außenplatz 17 und trifft auf Marcelo Demoliner aus Brasilien und Divij Sharan aus Indien. In Paris hatten der 28 Jahre alte Kölner Mies und der ein Jahr jüngere Coburger Krawietz vor gut drei Wochen den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren geholt.

Niederlande und Schweden ermitteln zweiten WM-Finalisten

LYON (dpa) - Die Fußballerinnen aus den Niederlanden und Schweden spielen am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD) in Lyon um den Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft in Frankreich.



Für Europameister Niederlande wäre es die erste Endspielteilnahme. Die Schwedinnen erreichten bei der WM 2003 in den USA das Finale, verloren dort aber gegen die deutsche Mannschaft.