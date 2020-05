Das bringt der Mittwoch

EU-Kommission präsentiert ihren Corona-Wiederaufbauplan

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert am Mittwoch ihren milliardenschweren Plan zur wirtschaftlichen Erholung Europas nach der Corona-Krise. Sie hält dazu eine Rede bei einer Sondersitzung des Europaparlaments (13.30 Uhr) in Brüssel und gibt anschließend eine Pressekonferenz.

Bundestag entscheidet über Verlängerung des Atalanta-Einsatzes

BERLIN: Der Bundestag entscheidet am Mittwoch über eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes vor der Küste Somalias im Rahmen der von der Europäischen Union geführten Mission Atalanta. Nach dem Willen der Bundesregierung soll die deutsche Beteiligung an diesem Einsatz zur Bekämpfung der Piraterie um ein Jahr verlängert werden. Die Zustimmung des Bundestags gilt als sicher.

Merkel informiert über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft

BERLIN: Rund einen Monat vor dem Start der deutschen EU-Ratspräsidentschaft präsentiert Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch ihre politischen Schwerpunkte. Vormittags (11.00 Uhr) informiert sie gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas die Spitze des Europaparlaments. Abends (19.30 Uhr) hält Merkel dann eine Grundsatzrede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Merkel spricht mit Ost-Regierungschefs über Corona-Pandemie

BERLIN: Inmitten der Debatte über Lockerungen der Corona-Beschränkungen berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch mit den sechs ostdeutschen Regierungschefs. Bei der Videokonferenz soll es unter anderem um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie und um die Stärkung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft im Osten gehen. Thema dürften aber auch Bestrebungen einiger Länder sein, die Corona-Auflagen deutlich zu lockern und mehr mit Geboten als mit Verboten zu arbeiten.

Spanien gedenkt der Corona-Opfer mit zehntägiger Staatstrauer

MADRID: Mit einer ungewöhnlich langen, zehntägigen Staatstrauer wird Spanien der gut 27.000 Todesopfer der Pandemie im Corona-Hotspot gedenken. Die Trauer werde am Mittwoch um 12.00 Uhr mit einer Schweigeminute im ganzen Land beginnen, teilte die linke Regierung mit. Ministerpräsident Pedro Sánchez werde der Zeremonie im Regierungssitz Palacio de la Moncloa in Madrid vorstehen. Anschließend sollen die Landesfahnen im ganzen Land auf Halbmast gesetzt werden. Es wird die längste Staatstrauer in Spanien seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco (1939-1975) sein.

Anhörung des mutmaßlichen Drahtziehers des Völkermords von Ruanda

PARIS: Ein mehr als ein Vierteljahrhundert gesuchter mutmaßlicher Drahtzieher des Völkermords in Ruanda muss am Mittwoch (14 Uhr) vor einem Pariser Gericht erscheinen. Bei der Anhörung geht es um die mögliche Auslieferung des 84-jährigen Félicien Kabuga an ein internationales Tribunal in Den Haag, das die letzten Fälle der UN-Tribunale zu Ruanda und Ex-Jugoslawien abwickelt.

Französisch-japanische Autoallianz berichtet über neue Projekte

PARIS: Spitzenvertreter der Autoallianz von Renault, Nissan und Mitsubishi wollen am Mittwoch (9.00 Uhr) bei einer Online-Pressekonferenz über neue Projekte berichten. Das Autobündnis war nach dem Fall von Topmanager Carlos Ghosn in eine schwere Krise geraten. Ghosn war Ende 2018 wegen Vorwürfen in Japan festgenommen worden und später in den Libanon geflohen.

Otto Group stellt Jahresbericht vor und informiert über aktuelle Lage

HAMBURG: Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group legt am Mittwoch (10.30 Uhr) seine Jahresbilanz für das am 29. Februar beendete Geschäftsjahr 2019/20 vor. Außerdem informieren der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken und Finanzchefin Petra Scharner-Wolff in einer Video-Konferenz über die aktuelle Lage des größten deutschen Versandhändlers, der auch international eine bedeutende Rolle spielt.

Bus-Unternehmer protestieren für Staatshilfe und Verkehrsfreigabe

BERLIN: Mit Fahrten durch mehrere deutsche Städte protestieren Busunternehmer an diesem Mittwoch wieder für mehr staatliche Unterstützung. Zu den Korsos sind 800 Fahrzeuge angemeldet, im Zentrum der Proteste steht Berlin. Dort sollen am Vormittag 300 Reisebusse auf drei Routen ins Regierungsviertel fahren, wie mehrere Branchenverbände ankündigten. Ein Großteil der Busunternehmen stehe in Folge der Corona-Pandemie vor dem Aus, hieß es.

Hornbach rechnet trotz Corona-Schließungen mit gutem Auftaktquartal

NEUSTADT/WEINSTRAßE: Die Baumarktkette Hornbach legt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020 vor. Wegen höherer Nachfrage und eines milden Winterquartals erwartet sie für das vergangene Geschäftsjahr (bis 29. Februar 2020) einen höheren Nettoumsatz für die Holding mit Sitz im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße.

Verlage diskutieren Geschäftsmodelle im Digitalen

Hannover/Berlin (dpa) - Die Zeitungsverlagsbranche in Deutschland diskutiert auf einem Kongress Geschäftsmodelle im Digitalen. Seit vielen Jahren gehen die Auflagen von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften zurück, zugleich bauen Medienhäuser digitalen Journalismus etwa mit Abomodellen aus. Für viele Titel haben sie Bezahlschranken im Internet eingeführt. Der Digitalkongress «beBETA» des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) läuft am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) per Videostreaming ab - wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Urteil in Prozess um Schmuggel von 1,1 Tonnen Kokain erwartet

HAMBURG: In einem Prozess um den Schmuggel von 1,1 Tonnen Kokain soll nach gut einjähriger Dauer am Mittwoch (14.00 Uhr) in Hamburg das Urteil verkündet werden. Die acht Angeklagten im Alter zwischen 26 und 51 Jahren sollen einen Lastwagen an der A7 bei Garlstorf südlich von Hamburg überfallen haben. Der Lastwagenfahrer sollte am 8. November 2018 einen Container mit Gelatine aus Brasilien nach Süddeutschland bringen. Tatsächlich befanden sich in dem Behälter auch 1100 Päckchen mit reinem Kokain.

Urteil im Prozess um Mordversuch mit Nudelsuppe erwartet

WIESBADEN: Im Prozess um einen Mordversuch mit einer vergifteten Nudelsuppe wird am Mittwoch (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Wiesbaden das Urteil verkündet. Vergangene Woche hatte die Verteidigung Freispruch für den 49 Jahre alten Angeklagten gefordert, die Staatsanwaltschaft hat für eine lebenslange Haft plädiert.

Ulm stellt weiteren Albert-Einstein-Brief vor

ULM: Einen neu erworbenen Brief von Albert Einstein (1879-1955) will die Stadt Ulm am Mittwoch (16.00 Uhr) präsentieren. Das Schreiben des Physik-Nobelpreisträgers an seinen Vetter Leopold Hirsch soll Einsteins Verbindung zur Ulmer Verwandtschaft verdeutlichen. Das Stadtarchiv erweitert damit seine Sammlung von Originalschriftstücken des Wissenschaftlers, die einen Bezug zu seiner Geburtsstadt haben.

Astronauten sollen erstmals wieder von den USA aus zur ISS starten

CAPE CANAVERAL: Nach knapp neunjähriger Pause sollen am Mittwoch erstmals wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS abheben. Um 22.32 Uhr (MESZ) sollen die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley mit einer «Falcon 9»-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in einer «Crew Dragon»-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation starten. Einen Tag später sollen sie an der ISS andocken und rund einen Monat bleiben.

Leipzig empfängt Hertha - Schalke in Düsseldorf gefordert

BERLIN: RB Leipzig will zum Start von Teil zwei der Englischen Woche in der Fußball-Bundesliga seinen Champions-League-Rang festigen. Die Sachsen empfangen am Mittwoch (18.30 Uhr) Hertha BSC, das unter Neu-Trainer Bruno Labbadia den dritten Sieg im dritten Spiel anstrebt. Der FC Schalke 04 ist nach zwei Niederlagen nach der Corona-Pause im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr) besonders gefordert.