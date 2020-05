Das bringt der Mittwoch

Bundeskabinett und EU-Kommission beraten über Grenzkontrollen

BERLIN/BRÜSSEL: Das Bundeskabinett berät am Mittwoch darüber, wie es nach dem 15. Mai mit den Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern weitergehen soll. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag in einer Konferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen gemacht. Ihr sei wichtig, dass die Kontrollen nicht «bis ultimo» fortgesetzt würden, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Die EU-Kommission will am Mittwoch ebenfalls einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen.

Regierungsbefragung mit Kanzlerin - Thema voraussichtlich Corona

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch (13.00 Uhr) erneut den Bundestagsabgeordneten Frage und Antwort stehen - Schwerpunkt ist voraussichtlich die Corona-Krise. In der sogenannten Regierungsbefragung, der sechsten mit der Kanzlerin insgesamt und der ersten in der Krise, dürften auch Fragen zu weiteren Lockerungen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten kommen. Merkel wurde zuletzt auch vorgehalten, sie habe sich gegen die Ministerpräsidenten bei den Lockerungen der Beschränkungen nicht durchsetzen können. Zudem hätten ihre Maßnahmen nicht immer im richtigen Verhältnis zu den persönlichen Freiheitsrechten gestanden.

EU-Parlament debattiert über EU-Gipfel und Corona-Wiederaufbaufonds

BRÜSSEL: Die Europa-Abgeordneten debattieren am Mittwoch (ab ca. 16.00 Uhr) mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel über die Pläne zur wirtschaftlichen Erholung der Europäischen Union nach der Corona-Krise. Auch zu den Ergebnissen des letzten EU-Video-Gipfels der Staats- und Regierungschefs und dem mehrjährigen Finanzrahmen soll von der Leyen im Plenum sprechen.

Pompeo besucht Israel - Politische Gespräche mit neuer Regierung

TEL AVIV: Ungeachtet der Corona-Pandemie kommt US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch zu einem Kurzbesuch nach Israel. Dabei sind politische Gespräche mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen neuem Koalitionspartner Benny Gantz geplant. Themen sind unter anderem der gemeinsame Kampf gegen die Pandemie, regionale Sicherheitsfragen und der Iran.

Scheuer legt «Drohnen-Aktionsplan» der Bundesregierung vor

BERLIN: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stellt am Mittwoch (14.00 Uhr) in Berlin einen «Drohnen-Aktionsplan» vor. Zuvor soll dieser vom Kabinett verabschiedet werden. Ziel ist es laut Mitteilung, Drohnen - und künftig auch Flugtaxis - sicher in die Luft zu bringen. Neben Scheuer wird der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), die Pläne erläutern. Neben der Sicherheit des Luftverkehrs soll es auch um Anwendungsfelder und Potenziale unbemannter Luftfahrtsysteme gehen.

Commerzbank: Quartalszahlen und Hauptversammlung an einem Tag

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank hat weiter zu kämpfen. Die Zwischenbilanz für die ersten drei Monate 2020 dürfte nicht besonders rosig ausfallen, die genauen Zahlen veröffentlicht der MDax-Konzern am Mittwoch (7.00 Uhr). Analysten erwarten im Schnitt unter dem Strich einen Verlust von 240 Millionen Euro im ersten Quartal.

Geschäftszahlen bei Tui - Hoffen auf Rettung der Sommersaison

HANNOVER: Tui ist als weltgrößter Tourismuskonzern schwer von der Corona-Pandemie gebeutelt - das wichtige Sommergeschäft soll trotz vieler Einschränkungen aber zumindest in Teilen noch gerettet werden. Am Mittwoch stellt das Unternehmen in Hannover die Zahlen zum 1. Geschäftshalbjahr (bis Ende März) vor. Vorstandschef Fritz Joussen hatte bereits drastische Folgen der Virus-Krise angedeutet, Tui musste fast alle Aktivitäten bis zunächst Mitte Juni einstellen.

Obdachlose mit Coronavirus: Berlin stellt Quarantäne-Station vor

BERLIN: Die laut Angaben der Berliner Senatsverwaltung erste Quarantäne-Station für Obdachlose in Deutschland wird am Mittwoch in der Hauptstadt eröffnet (13.45 Uhr). In 16 Betten über den Räumen der Notfallambulanz der Berliner Stadtmission sollen künftig Menschen ohne festen Wohnsitz unterkommen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und daher in häuslicher Quarantäne bleiben müssten.

Reisebüro-Inhaber demonstrieren für mehr Staatshilfe

BERLIN: Inhaber von Reisebüros und mittelständische Reiseveranstalter demonstrieren am Mittwoch in zahlreichen deutschen Städten für mehr staatliche Hilfe in der Corona-Krise. Aufgerufen dazu hat die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen. Mit anderen Verbänden fordert sie einen Sonderfonds des Bundes, um die Rückzahlungen für stornierte Reisen abzuwickeln. Damit sollen die Arbeitsplätze in den Reisebüros und bei den Veranstaltern gesichert werden.