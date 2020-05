Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.20 | Überblick

Bund und Länder beraten Lockerungsschritte in Corona-Krise

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch erneut über mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen sprechen. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wann Schulen und Kitas wieder öffnen und Vereinssport wieder zugelassen wird.

Schmerzensgeldprozess um Germanwings-Absturz beginnt

ESSEN: Am Essener Landgericht beginnt am Mittwoch (14.00 Uhr) ein erster Schmerzensgeldprozess nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine am 24. März 2015. Der unter Depressionen leidende Co-Pilot soll das Flugzeug absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert haben. Verhandelt werden die Klagen von acht Hinterbliebenen. Sie fordern von der Lufthansa AG und der Lufthansa Aviation Training USA Inc., einer Flugschule in den USA, höhere Schmerzensgeldzahlungen als bereits geleistet.

Kabinett berät über Ausbildungsplätze und Mehrwertsteuer-Senkung

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich an diesem Mittwoch mit der Lage auf dem Lehrstellenmarkt in Deutschland. Beraten wird über den jährlichen Berufsbildungsbericht. Wie bereits im April bekannt wurde, gab es 2019 erstmals seit zwei Jahren wieder weniger Bewerber auf einen Ausbildungsplatz. Für 2020 sagt der Bericht einen weiteren Rückgang bei der Ausbildungsnachfrage voraus - auch ohne die Corona-Krise zu berücksichtigen.

Spaniens Parlament stimmt über Verlängerung des Notstands ab

MADRID: Im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Spanien stimmt das Parlament am Mittwoch über eine Verlängerung des Alarmzustandes um weitere zwei Wochen bis zum 23. Mai ab. Ministerpräsident Pedro Sánchez muss dabei nach drei gebilligten Verlängerungen befürchten, dass sein Antrag erstmals zurückgewiesen wird. Mehrere Oppositionsparteien, die bisher diese dritthöchste Notstandsstufe mitgetragen hatten, teilten mit, dass sie diesmal mit «Nein» votieren könnten.

EU-Kommission legt ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL: Mitten in der schweren Corona-Wirtschaftskrise legt die EU-Kommission am Mittwoch (11.00 Uhr) ihre Konjunkturprognose vor. Erwartet werden Annahmen zum Bruttoinlandsprodukt, zur Inflation und zur Arbeitslosigkeit in der Eurozone und der gesamten Europäischen Union.

Bundestag debattiert über «Upskirting» und Online-Regeln

BERLIN: Das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt soll künftig eine Straftat sein. Gleiches gilt, wenn man Unfalltote fotografiert oder filmt. Diese Strafrechtsverschärfung ist einer von mehreren Gesetzentwürfen, über die der Bundestag am Mittwoch (13.00 Uhr) in erster Lesung debattiert.

Nächster Gipfel als Videokonferenz: EU berät mit Balkanstaaten

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten tauschen sich an diesem Mittwoch (16.30 Uhr) in einer Videokonferenz mit den Führungsspitzen der sechs Partnerländer vom Westbalkan aus. Thema des Online-Gipfeltreffens wird die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Corona-Krise sein. Um die nächsten Schritte hin zu einem möglichen EU-Beitritt der Westbalkanstaaten soll es hingegen nicht gehen.

Deutscher Profifußball hofft auf Startsignal für Saison-Fortsetzung

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Profifußball blickt gespannt nach Berlin. Bei der Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch soll auch eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga fallen. Sollte die Politik grünes Licht geben, könnte die Saison bereits am 15. Mai oder spätestens am 22. Mai fortgesetzt werden.