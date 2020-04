Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.04.20 | Überblick

Kabinett beschließt weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch (9.30 Uhr) weitere Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen, um Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. Ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht unter anderem eine erneute Ausweitung von Tests vor, um vor allem Pflegekräfte und -bedürftige besser zu schützen. Kommen sollen umfassendere Meldepflichten für Ärzte und Labore, die künftig auch negative Testergebnisse und genesene Fälle angeben sollen. Beschlossen werden soll zudem ein Finanzierungsplan für den angestrebten Corona-Bonus für Pflegekräfte von bis zu 1500 Euro.

Wie schlimm wird die Wirtschaftskrise? Altmaier stellt Prognose vor

BERLIN: Deutschland rutscht wegen der massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in eine Rezession. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt am Mittwoch die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vor. Herauskommen dürfte eine Prognose, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um sechs bis sieben Prozent sinkt.

Giffey startet Aktion gegen häusliche Gewalt - mit Supermärkten

BERLIN: Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) startet am Mittwoch die bundesweite Aktion «Zuhause nicht sicher?» gegen häusliche Gewalt. Die Posteraktion im Rahmen der Initiative «Stärker als Gewalt» richtet sich an Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, aber auch an Freunde und Nachbarn, die helfen wollen, wie das Familienministerium mitteilte.

Verbraucherpreise im April - Bundesamt legt Daten vor

WIESBADEN: Der Einbruch der Ölpreise in der Corona-Krise dürfte die Inflation in Deutschland auch im April gedämpft haben. Wie sich die Verbraucherpreise in diesem Monat entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Mittwoch (14.00 Uhr) in einer ersten Schätzung bekannt. Im März hatten sinkende Heizöl- und Spritkosten den Preisauftrieb gebremst.

Deutsche Bank gibt Details zu positivem Jahresstart bekannt

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank veröffentlicht am Mittwoch (7.00 Uhr) Details zu ihrem überraschend guten Start ins Jahr 2020. Bereits am Sonntagabend hatte Deutschlands größtes Geldhaus mitgeteilt, dass die ersten drei Monate sowohl vor als auch nach Steuern mit schwarzen Zahlen abgeschlossen werden konnten.

Facebook legt Zahlen für erstes Quartal mit Corona-Krise vor

MENLO PARK: Facebook wird am Mittwoch erste Hinweise darauf geben, wie die Corona-Krise sich auf das Geschäft des weltgrößten Online-Netzwerks auswirkt. Bereits bekannt ist, dass in den vergangenen Wochen die Nutzung der Kommunikationsangebote des Konzerns wie etwa WhatsApp deutlich zugenommen hat. Zugleich achten aber Unternehmen auf ihr Geld - das dürfte sich auch auf die Werbeeinnahmen von Facebook niederschlagen.

Reger Handel in Corona-Zeiten beflügelt Deutsche Börse

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Börse profitiert vom regen Handel in Krisenzeiten. Während die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie etliche Branchen und Unternehmen hart treffen, beflügeln die Marktturbulenzen das Geschäft des Frankfurter Börsenbetreibers. Am Mittwoch veröffentlicht der Dax-Konzern nach Börsenschluss am Abend seine Zwischenbilanz für das erste Quartal 2020.

US-Notenbank Fed legt inmitten der Corona-Krise weiteren Kurs fest

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve will ihren weiteren Kurs im Kampf gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen der Coronavirus-Pandemie festlegen. Im Anschluss an ein Treffen des Geldmarktausschusses wird Zentralbankchef Jerome Powell am Mittwoch (20.30 Uhr MESZ) die bereits beschlossenen Notprogramme im Umfang von mehreren Billionen US-Dollar erläutern.

Details zu VW-Quartalszahlen - Corona-Krise schmälert Betriebsgewinn

WOLFSBURG: Unter dem Eindruck des Nachfrageeinbruchs in der Corona-Krise und nach dem Zurückziehen seiner Jahresprognose stellt Volkswagen am Mittwoch (7.30 Uhr) seine endgültigen Zahlen zum ersten Quartal vor. Der weltgrößte Autokonzern hatte kürzlich bereits vorläufige Daten veröffentlicht. Demnach sank der Umsatz während der ersten drei Monate 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Milliarden auf 55 Milliarden Euro.

Daimler legt Zahlen vor - Was wird aus Källenius' Strategie?

STUTTGART: Die Coronavirus-Krise hinterlässt tiefe Spuren in der Bilanz des Autobauers Daimler und bringt damit auch die Strategie von Vorstandschef Ola Källenius in Gefahr. Am Mittwoch (7.00 Uhr) legt Källenius in Stuttgart die Zahlen für das erste Quartal vor.

Boeing legt Zahlen vor: 737-Max-Debakel, jetzt auch noch Corona-Krise

CHICAGO: Der US-Luftfahrtkonzern Boeing will am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ) den Geschäftsbericht für das erste Quartal vorlegen. Der Airbus-Rivale steckt aufgrund des Problemfliegers 737 Max bereits tief in der Krise. Durch die Corona-Pandemie, die den internationalen Luftverkehr nahezu zum Erliegen gebracht hat und die erhoffte 737-Max-Wiederzulassung weiter verzögern könnte, gerät das Unternehmen jetzt noch stärker in Not.

Bosch zieht Bilanz - und wirft einen Blick auf das Corona-Jahr

STUTTGART: Zuletzt machte der Technologiekonzern Bosch mit einem neu entwickelten Coronavirus-Schnelltest von sich reden - auch darum soll es gehen, wenn das Unternehmen am Mittwoch Bilanz zieht. Neben dem Abschneiden des Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr will das Unternehmen zudem über die Situation der Beschäftigten und den Ausblick auf das laufende Jahr informieren.

Flughafen-Eigentümer beraten über Tegel-Schließung

BERLIN: Vertreter des Bundes sowie der Länder Berlin und Brandenburg sprechen am Mittwoch noch einmal darüber, ob der Flughafen Berlin-Tegel vorübergehend vom Netz gehen soll. Da kaum noch Flugzeuge fliegen, könnten so Kosten gespart werden. Der Berliner Flugverkehr würde nach dem Vorschlag der Flughafengesellschaft am zweiten Standort in Schönefeld konzentriert.

Reisebüros in Existenznot: Bundesweite Demonstrationen

MÜNCHEN: In mehr als 30 Städten wollen Inhaber und Beschäftigte von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Busunternehmen am Mittwoch für einen Rettungsschirm für ihre Branche demonstrieren. «Wenn wir keine Hilfe bekommen, sind wir tot», sagte Anke Mingerzahn, Inhaberin eines Reisebüros in Suhl und Mitinitiatorin des Aktionsbündnisses «Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik!»

Gericht spricht Urteil gegen Mitangeklagten im Abu-Walaa-Prozess

CELLE: Das Oberlandesgericht Celle spricht am Mittwoch (10.30 Uhr) das Urteil gegen einen Mitangeklagten im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa. Der 30-Jährige hatte eine Unterstützung des IS gestanden, zugleich aber erklärt, sich während der Untersuchungshaft vom militanten Islamismus abgewendet zu haben.

Prozess um getöteten Dreijährigen: Urteil gegen Halbschwester geplant

DETMOLD: Im Mordprozess gegen eine 15-Jährige, die ihren Halbbruder im Schlaf erstochen haben soll, will das Landgericht Detmold voraussichtlich am Mittwoch ein Urteil sprechen. Am zweiten Verhandlungstag (ab 9.00 Uhr) sollen noch weitere Zeugen und ein Gutachter gehört werden. Der Experte soll sich zur Schuldfähigkeit des Mädchens äußern und beurteilen, in welchem Entwicklungsstadium die 15-Jährige zum Tatzeitpunkt war.

Erster Prozess im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach beginnt

MÖNCHENGLADBACH: Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt am Mittwoch vor dem Landgericht Mönchengladbach der in Nordrhein-Westfalen erste Prozess gegen zwei Angeklagte. Den 39 Jahre alten Männern aus Krefeld und Viersen wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen vorgeworfen. Teilweise sollen sie sich gemeinsam an den Kindern vergangen haben, wie das Landgericht Mönchengladbach am Dienstag mitteilte.