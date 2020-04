Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.04.20 | Aktualisiert um: 02:15 | Überblick

Bundeskabinett befasst sich mit Rentenerhöhung

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch die für den Sommer geplante Rentenerhöhung auf den Weg bringen. Nach der vorliegenden Verordnung des Sozialministeriums steigt die Rente in Westdeutschland zum 1. Juli um 3,45 Prozent, in den neuen Ländern um 4,20 Prozent. Der Bundesrat muss zustimmen. Das Kabinett befasst sich außerdem mit der geplanten Erhöhung und Ausweitung des Mindestlohns für mehr als eine Million Pflegekräfte. Außerdem steht auf der Tagesordnung die Beteiligung der Bundeswehr an der neuen EU-Operation «Irini» zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen.

Bundestag beginnt verkürzte Sitzungswoche - viele Corona-Themen

BERLIN: Der Bundestag startet am Mittwoch (13.00 Uhr) in eine auf zwei Tage verkürzte Sitzungswoche, die stark im Zeichen der Corona-Pandemie steht. So wird am Nachmittag neben Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch sein für Gesundheit zuständiger Kabinettskollege Jens Spahn (CDU) den Abgeordneten in der Regierungsbefragung Rede und Antwort stehen. Daneben wird es unter anderem um Hilfen für Eltern, Mieter, Kurzarbeiter, Veranstalter, Medien, Wissenschaft und Studierende gehen. Weitere Themen werden die Förderung der beruflichen Weiterbildung und die europäische Flüchtlingspolitik sein.

Koalitionsausschuss berät Folgen der Corona-Pandemie

BERLIN: Die Spitzen von Union und SPD beraten an diesem Mittwoch (17.00 Uhr) über die Lage in der Corona-Pandemie und mögliche weitere Hilfsmaßnahmen. Beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen sie im Kanzleramt unter anderem über die Forderungen nach Anhebung des Kurzarbeitergeldes und nach Steuerhilfen für die Gastronomie sprechen. Auch die finanzielle Situation der Kommunen und Hilfen für Studenten sollen dem Vernehmen nach Thema sein.

EU-Außenminister beraten über Libyen und Ukraine

BRÜSSEL: Die EU-Außenminister beraten am Mittwoch (15.30 Uhr) über die schlechter werdende Lage im Bürgerkriegsland Libyen. Auch vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie hatte Malta kürzlich eine humanitäre EU-Hilfsmission für das nordafrikanische Land gefordert. Hintergrund ist die Sorge, Hunderttausende Migranten könnten sich auf den Weg nach Europa machen. Für Deutschland nimmt Außenminister Heiko Maas (SPD) an der Videoschalte teil.

150 Jahre Revolutionsführer Lenin - Kommunisten feiern

MOSKAU: 150 Jahre nach der Geburt von Wladimir Iljitsch Lenin feiern Kommunisten in vielen Ländern am Mittwoch den Anführer der großen sozialistischen Oktoberrevolution. In Moskau will Russlands Kommunistenchef Gennadi Sjuganow mit anderen Parlamentsabgeordneten Blumen am Mausoleum am Roten Platz niederlegen. Das Mausoleum mit dem einbalsamierten Leichnam Lenins ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. In Russlands Hauptstadt gelten strenge Ausgangssperren, weshalb größere Aktionen zum Geburtstag Lenins nicht erlaubt sind.

Entscheidung zu Grüner-Punkt-Übernahme durch Remondis erwartet

DÜSSELDORF: Die Entsorgungsbranche rechnet mit einer wichtigen Entscheidung: Das Oberlandesgericht Düsseldorf will am Mittwoch (9.30 Uhr) verkünden, wie es im Fall Remondis und Grüner Punkt entschieden hat. Das Bundeskartellamt hatte im vergangenen Jahr dem Müllkonzern untersagt, die Kölner Firma DSD zu übernehmen, die die Markenrechte am Recyclingzeichen Grüner Punkt hält.

Missbrauchs-Prozess gegen Großvater geht weiter

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München II geht an diesem Mittwoch (9.15 Uhr) der Prozess wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs gegen einen Mann weiter, der sich über Jahre massiv an seinen Stief-Enkeln und deren Freunden vergangen haben soll. Nach Angaben seiner Verteidigerin, der Anwältin Anja Kollmann, sollen an diesem Prozesstag Familienmitglieder als Zeugen gehört werden.

Paul-Ehrlich-Institut informiert über Impfstoff-Studie gegen Corona

LANGEN: Das Paul-Ehrlich-Institut will am Mittwoch über die erste klinische Prüfung eines möglichen Impfstoffs gegen Sars-CoV-2 in Deutschland informieren. Für 11.00 Uhr hat das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zu einem virtuellen Pressebriefing eingeladen.