Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.04.20 | Überblick

Merkel berät mit Ministerpräsidenten über Corona-Lockerungen

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) mit den Ministerpräsidenten über mögliche schrittweise Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Bereits am Vormittag (9.30 Uhr) will sie die Beratungen mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts vorbereiten. Im Anschluss an die Schaltkonferenz mit den Länder-Regierungschefs ist vorgesehen, dass die Kanzlerin die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert - voraussichtlich gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU), und dessen Stellvertreter, dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Von der Leyen mit EU-Strategie für Lockerung der Corona-Auflagen

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel äußern sich am Mittwoch (11.00 Uhr) gemeinsam zur Corona-Krise. Im Mittelpunkt soll die EU-Strategie für eine langsame und kontrollierte Lockerung der Corona-Beschränkungen stehen. Dabei sollen sich die EU-Staaten eng abstimmen. Der Zeitplan bleibt aber in der Hand der einzelnen Regierungen.

Kindergärten und Schulen in Dänemark öffnen wieder

KOPENHAGEN: In Dänemark können ab Mittwoch Zehntausende Kinder wieder in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule gehen. Nach Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie öffnet das skandinavische Land seine Schul- und Tageseinrichtungen für Kinder bis einschließlich zur fünften Schulklasse. Damit sollen Eltern entlastet werden, die ihre jüngeren Kinder in der Corona-Krise bislang neben der Arbeit zu Hause betreuen mussten.

Corona: Nato-Verteidigungsminister beraten über Folgen für Einsätze

BRÜSSEL: Die Nato-Verteidigungsminister beraten am Mittwoch (15.00 Uhr) in einer Sonderschalte über die Folgen der Corona-Krise für die gemeinsamen Einsätze. Generalsekretär Jens Stoltenberg betont, das Militärbündnis sei trotz der Pandemie einsatzbereit. Die Hauptaufgabe der Nato bleibe der Schutz von fast einer Milliarde Bürgern.

Polens Parlament berät über strengeres Abtreibungsrecht

WARSCHAU: Das polnische Parlament debattiert am Mittwoch über einen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Abtreibungsrechts. Die Novelle sieht vor, die Indikation für einen Abbruch wegen Missbildungen oder unheilbarer Krankheit des Kindes zu streichen. Federführend bei dem Entwurf war die Organisation Stiftung Leben und Familie.

Erste junge Flüchtlinge fliegen von Athen nach Luxemburg

Athen (dpa) - Die Ausreise minderjähriger Flüchtlinge aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern in andere EU-Länder beginnt am Mittwoch. Zwölf Kinder sollen am Vormittag an Bord eines Flugzeugs aus Athen nach Luxemburg kommen. Sie stammen aus den überfüllten Lagern der Inseln Lesbos, Chios und Samos.