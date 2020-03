Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.03.20

Bundesregierung setzt Rückholaktion für Zehntausende Deutsche fort

BERLIN: Die Bundesregierung setzt am Mittwoch ihre Rückholaktion für Zehntausende deutsche Touristen fort, die wegen der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Die erste von der Bundesregierung dafür gemietete Chartermaschine der Lufthansa war bereits am Dienstagnachmittag nach Manila gestartet, der zweite Abflug in die philippinische Hauptstadt war für den Dienstagabend geplant. Insgesamt will die Regierung so schnell wie möglich 30 bis 40 Maschinen auf den Weg in die Urlaubsgebiete bringen. Es ist die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik.

Kabinett will Haushaltspläne für 2021 absegnen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Eckwerte für den Haushalt des Jahres 2021 absegnen. Der Vizekanzler plant vorerst erneut mit einer schwarzen Null, also ohne neue Schulden. Die Folgen der Corona-Krise sind in den Plänen allerdings noch nicht berücksichtigt, da das Ministerium sie nach eigener Aussage derzeit nicht seriös beziffern kann.

BMW-Vorstand will Ausblick geben

MÜNCHEN: Vor kurzem plante BMW noch, dieses Jahr noch mehr Autos zu verkaufen, vor allem mehr Elektroautos und mehr profitable Luxusautos. Aber die weltweite Coronavirus-Pandemie macht die meisten Pläne gerade zu Makulatur. Am Mittwoch (10.00 Uhr) will der Konzernvorstand sagen, wie es jetzt weitergeht.

Hamburger Bürgerschaft konstituiert sich in «Notsitzung»

HAMBURG: Dreieinhalb Wochen nach der Wahl kommt die neue Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch (13.30 Uhr) zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird sie mit nur gut der Hälfte der 123 Abgeordneten und verkürzt abgehalten.

Corona-Krise: Altmaier und Heil treffen sich mit Sozialpartnern

BERLIN: In der Corona-Krise kommen am Mittwoch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit Arbeitgeber und Gewerkschaften zusammen. Bei dem Treffen am Mittag im Arbeitsministerium geht es um eine Entgeltsicherung bei der Kinderbetreuung - analog zur Lohnfortzahlung beim Krankheitsfall.

Urteil im Prozess um mutmaßlichen Auftragsmord erwartet

FREIBURG: Im Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord in Freiburg will das dortige Landgericht am Mittwoch (15.00 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt wegen Mordes ist ein 33 Jahre alter Mann. Dem Deutschen wird vorgeworfen, einen 24-Jährigen mit zwei Schüssen in den Kopf getötet zu haben.