Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

Trotz Impeachment: Trump hält Ansprache zur Lage der Nation

WASHINGTON (dpa) - Kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn wird US-Präsident Donald Trump im Kongress seine dritte Rede zur Lage der Nation halten. Er wolle dem Land am Dienstagabend (nach deutscher Zeit um 3.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch) eine «sehr, sehr positive Botschaft» geben, sagte Trump wenige Tage vor der Ansprache vor beiden Parlamentskammern. Die Rede werde unter dem Motto «das große amerikanische Comeback» stehen, erklärte ein ranghoher Beamter.

US-Senat fällt Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

WASHINGTON (dpa) - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump fällt der Senat an diesem Mittwoch (ab 22.00 Uhr MEZ) ein Urteil. Nach etwa drei Wochen kommt das Impeachment-Verfahren in der Kongresskammer damit zu einem Ende. Da Trumps Republikaner im Senat die Mehrheit haben, wird ein Freispruch für den Präsidenten erwartet.

Merkel fliegt mit Wirtschaftsdelegation nach Südafrika und Angola

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel startet an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Südafrika und Angola (Abflug ca. 11.00 Uhr). Beim ersten offiziellen Termin wird Merkel am Donnerstag in Pretoria vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa mit militärischen Ehren empfangen. Angesichts der brisanten Lage in großen Teilen Afrikas will die Kanzlerin in beiden Ländern Reformansätze und das Engagement der Regierungen in der Krisenlösung unterstützen.

Kabinett befasst sich mit Verlängerung von Bundeswehr-Einsätzen

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett beschäftigt sich am Mittwoch (9.30 Uhr) mit der Verlängerung von zwei Bundeswehr-Einsätzen in Afrika. Im Südsudan sind deutsche Soldatinnen und Soldaten an einer Mission der Vereinten Nationen beteiligt (UNMISS), in der westsudanesischen Krisenregion Darfur an einer Mission der Afrikanischen Union und der UN (UNAMID). Die aktuellen Mandate erlauben der Bundeswehr den Einsatz von insgesamt bis zu 100 Kräften. Da die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, müssen Mandatsverlängerungen auch vom Bundestag gebilligt werden.

Ramelow will auch ohne Mehrheit Thüringer Regierungschef bleiben

ERFURT (dpa) - Rund drei Monate nach der Wahl in Thüringen wählt der Landtag am Mittwoch (11.00 Uhr) in Erfurt einen neuen Ministerpräsidenten. Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) stellt sich zur Wiederwahl, obwohl sein angepeiltes Bündnis aus Linken, SPD und Grünen mit zusammen 42 Sitzen keine Mehrheit im Parlament hat. Die AfD stellt ihm einen Kandidaten entgegen: Der ehrenamtliche Bürgermeister des 350-Einwohner-Ortes Sundhausen, Christoph Kindervater (parteilos), soll gegen Ramelow antreten. Die AfD hat 22 Sitze im Parlament.

Kramp-Karrenbauer bei deutsch-französischer Abgeordnetenversammlung

STRAßBURG (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre französische Amtskollegin Florence Parly stellen sich am Mittwoch Fragen von Abgeordneten beider Länder. Die Ministerinnen werden bei einer Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Straßburg erwartet (ab ca. 15.30 Uhr). Dieses im vergangenen Jahr geschaffene «Mini-Parlament» wird bei seiner zweitägigen Sitzung unter anderem über Sicherheits- und Verteidigungspolitik debattieren.

EU-Kommission will Debatte über Stabilitäts- und Wachstumspakt

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission will am Mittwoch (12.00 Uhr) in Brüssel eine Reform der Regeln zur Überwachung von Schulden und Haushaltsdefiziten aufs Gleis setzen. Die 2011 und 2013 nachgeschärften Vorschriften zum europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt gelten als kompliziert und oft politisch kaum durchsetzbar.

Siemens vor stürmischer Hauptversammlung

MÜNCHEN (dpa) - Siemens steht eine von viel Kritik begleitete Hauptversammlung bevor. Zum Aktionärstreffen am Mittwoch (10.00 Uhr) in München haben verschiedene Gruppen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion, Campact und Greenpeace Proteste gegen den Dax-Konzern angekündigt. Im Zentrum steht dabei die Kritik von Klimaaktivisten an der Siemens-Beteiligung an einem riesigen Kohlebergbauprojekt in Australien. Doch auch von Investoren wird sich Vorstandschef Joe Kaeser einiges anhören dürfen.

Umweltverbände legen Forderungen für weniger Plastikmüll vor

BERLIN (dpa) - Eine Allianz von Umweltverbänden legt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin umfangreiche Forderungen an die Bundesregierung gegen die «Plastikkrise» vor. Plastik sei eine der größten und sichtbarsten ökologischen Belastungen und überschwemme die Umwelt - an Land, im Meer und in der Luft, hieß es im Vorfeld. «Produktion und Konsum von Plastik heizen zudem die Klimakrise an.»

Flicks Pokal-Premiere mit Bayern - Familientreffen in Saarbrücken

BERLIN (dpa) - Bayern München will im Fußball-Achtelfinale des DFB-Pokals mit einem Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim (20.45 Uhr/ARD und Sky) Revanche nehmen für die Bundesliga-Niederlage. Der deutsche Rekord-Meister hatte in der Hinrunde Anfang Oktober überraschend zu Hause mit 1:2 gegen die Kraichgauer verloren.