Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

BERLIN (dpa) - Der Bundestag gedenkt am Mittwoch (11.00 Uhr) der Millionen Opfer des Nationalsozialismus. 75 Jahre nach der Befreiung der Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz werden erstmals die Präsidenten Deutschlands und Israels, Frank-Walter Steinmeier und Reuven Rivlin, gemeinsam an der Gedenkstunde teilnehmen und Reden halten. Zum Auftakt wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) an die Opfer des NS-Unrechtsregimes erinnern.

Brexit: Europaparlament will Austrittsvertrag ratifizieren

BRÜSSEL (dpa) - Zwei Tage vor dem Brexit will das Europaparlament am Mittwoch (gegen 18.00 Uhr) das Austrittsabkommen mit Großbritannien ratifizieren. Es gilt als sicher, dass der mehr als 500 Seiten starke Vertrag eine Mehrheit findet. Er stellt sicher, dass der britische EU-Austritt am 31. Januar um Mitternacht geregelt vonstatten gehen kann.

Koalitionsspitzen wollen über Steuerreform und Investitionen beraten

BERLIN (dpa) - Zum zweiten Mal nach der Wahl der neuen SPD-Chefs wollen die Spitzen von Union und SPD am Mittwoch (20.00 Uhr) über die Arbeit der Koalition beraten. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie der überraschende Rekordüberschuss im Bundeshaushalt genutzt wird.

Kabinett beschließt Gesetz zum Kohleausstieg

BERLIN (dpa) - Ein Jahr nach Empfehlungen der Kohlekommission beschließt das Bundeskabinett am Mittwoch den Entwurf für ein Gesetz zum Kohleausstieg. Dieses sieht einen genauen Fahrplan für das Abschalten von klimaschädlichen Kohlekraftwerken vor.

Bundesregierung legt Jahreswirtschaftsbericht vor

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung legt am Mittwoch ihren Jahreswirtschaftsbericht vor. Sie rechnet darin mit einer verhaltenen konjunkturellen Entwicklung, auch wenn die Wachstumsprognose für das laufende Jahr leicht auf 1,1 Prozent angehoben wird. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt den Jahreswirtschaftsbericht am Mittag (14.00 Uhr) in Berlin vor.

Wieder Proteste gegen Rentenreform in Frankreich

PARIS (dpa) - Gewerkschaften haben für Mittwoch wieder zu Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich aufgerufen. In Paris (13.30 Uhr) und anderen Städten sind Demonstrationen geplant. Erst am Freitag hatten im ganzen Land knapp 250.000 Menschen gegen die Reform protestiert.

Bundesgericht verhandelt über Verbot von «Linksunten.Indymedia»

LEIPZIG (dpa) - Das Verbot der linksradikalen Internet-Plattform «Linksunten.Indymedia» steht am Mittwoch (Beginn: 10.00 Uhr) am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf dem Prüfstand. Die Richter müssen über fünf Klagen gegen das Vereinsverbot entscheiden. (Az.: BVerwG 6 A 1.19 bis BVerwG 6 A 5.19) Wann das Urteil fällt, war noch offen.

Verkehrsgerichtstag befasst sich mit Aggressivität auf der Straße

GOSLAR (dpa) - In Goslar kommen ab Mittwoch (29. Januar) bis zu 2000 Experten zum 58. Deutschen Verkehrsgerichtstag zusammen. Auftakt ist am Nachmittag die Mitgliederversammlung. Ein zentrales Thema der Arbeitskreise nach der offiziellen Eröffnung am Donnerstag ist die Aggressivität im Straßenverkehr.

Deutsche Bahn informiert über Investitionen für 2020

BERLIN (dpa) - Der für die Infrastruktur zuständige Bahn-Vorstand Ronald Pofalla will an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) über die Investitionspläne des Konzerns für das laufende Jahr informieren. Dabei will Pofalla das genaue Budget vorstellen sowie Projekte und konkrete Vorhaben.

Neue Berlinale-Chefs stellen Programm vor

BERLIN (dpa) - Rund drei Wochen vor der Berlinale stellen die neuen Festivalleiter das Programm vor. Der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek leiten erstmals die Internationalen Filmfestspiele (20. Februar bis 1. März) in Berlin. Am Mittwoch (10.30 Uhr) wollen sie bekanntgeben, welche Filme im Wettbewerb laufen.

Boeing-Geschäftsbericht: Wie stark belastet das 737-Max-Debakel?

CHICAGO (dpa) - Boeing will am Mittwoch (13.30 Uhr) den vierten Quartalsbericht seit Verhängung der Flugverbote für die bestverkaufte Baureihe 737 Max vorlegen. Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate haben das Vertrauen in den Flugzeugtyp erschüttert und den US-Luftfahrtkonzern in eine tiefe Krise gestürzt.

US-Notenbank entscheidet über Höhe des Leitzinses

WASHINGTON (dpa) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) erneut über die Höhe des Leitzinses für die größte Volkswirtschaft der Welt entscheiden. Analysten rechneten angesichts von robustem Wirtschaftswachstum und einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote mehrheitlich damit, dass die Fed den Leitzins unverändert im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent belassen dürfte.

Kulturausschuss befasst sich mit Konflikt um Hohenzollern

BERLIN (dpa) - Im Konflikt um mögliche Entschädigungen für die Nachfahren der letzten Monarchie in Deutschland holt sich der Kulturausschuss des Bundestags externen Rat. Zu einer Anhörung werden am Mittwoch (14.20 Uhr) sechs Experten erwartet. Bund, Berlin und Brandenburg verhandeln mit den Hohenzollern seit 2014 über mögliche Rückgaben und Entschädigungen.

Lugner gibt seinen Stargast für den Wiener Opernball bekannt

WIEN (dpa) - Knapp einen Monat vor dem Opernball in Wien gibt der österreichische Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner am Mittwoch seinen diesjährigen Stargast bekannt. Der scheint diesmal zweite Wahl zu sein. Denn eigentlich wollte der 87-Jährige einen «Supergast» einladen, der aber aus terminlichen Gründen nicht konnte.

«Nacht der Solidarität» in Berlin - Obdachlose werden gezählt

BERLIN (dpa) - Zum ersten Mal werden Obdachlose in einer deutschen Großstadt systematisch gezählt. An diesem Mittwochabend laufen zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr freiwillige Helfer auf festgelegten Routen durch die Berliner Bezirke und zählen die Menschen, die auf der Straße, unter Brücken, in Zelten oder sonstigen Behelfsbehausungen leben.

Berliner Pandanachwuchs vor dem ersten Auftritt vor Besuchern

Berlin (dp) - Besucher des Berliner Zoos können von Donnerstag an erstmals den bundesweit einzigartigen Pandanachwuchs sehen. Für die rund fünf Monate alten Bärenbrüder Meng Xiang und Meng Yuan (von den Pflegern Pit und Paule genannt) steht am Mittwoch (9.30 Uhr) ein Probelauf nur vor den Kameras von Journalisten an.

Tennisprofi Zverev will bei den Australian Open ins Halbfinale

MELBOURNE (dpa) - Alexander Zverev kämpft am Mittwoch (nicht vor 04.30 Uhr MEZ/Eurosport) in Melbourne um seinen erstmaligen Einzug ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der beste deutsche Tennisprofi trifft in seiner Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open auf den früheren Turniersieger Stan Wawrinka aus der Schweiz.