Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.24 | Überblick

Plädoyers im Vergewaltigungsprozess von Avignon beginnen

AVIGNON: Im Verfahren um zigfache Vergewaltigung einer Frau in Südfrankreich beginnen die Plädoyers. Am Mittwochmorgen (9.00 Uhr) soll die Nebenklage rund um Missbrauchsopfer Gisèle Pelicot ihre Forderungen im Gerichtssaal in Avignon vortragen. Ihr damaliger Mann soll sie fast zehn Jahre lang mit Medikamenten bewusstlos gemacht, missbraucht und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten haben. Der Mann gestand vor Gericht. Neben Pelicots Ex-Mann stehen in dem Mammutverfahren 50 weitere Männer vor Gericht. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Richteramt missbraucht? BGH urteilt zu Corona-Masken-Fall

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will am Mittwoch (15.00 Uhr) entscheiden, ob sich ein Richter bei einem Verbot der Corona-Maskenpflicht an zwei Weimarer Schulen der Rechtsbeugung schuldig gemacht hat. Das Verbot war zwar von anderen Instanzen aufgehoben worden. Der Mann wurde aber später vom Landgericht Erfurt wegen Rechtsbeugung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Familienrichter hatte im April 2021 eine einstweilige Anordnung erlassen, mit der es den Leitungen und Lehrkräften der zwei Schulen untersagt wurde, einzelne der damals geltenden Infektionsschutzmaßnahmen gegenüber den Kindern durchzusetzen - so etwa die Maskenpflicht.

IG Metall und Betriebsrat legen Zukunftskonzept für VW vor

WOLFSBURG: In Wolfsburg legen IG Metall und der VW-Betriebsrat am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) einen Gegenentwurf zu den von Volkswagen geplanten Einschnitten vor. Einen Tag vor der dritten Tarifrunde bei VW wollen sie Eckpunkte eines eigenen Gesamtkonzepts für die Zukunft des Autobauers vorstellen, wie Gewerkschaft und Betriebsrat ankündigten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger wollen dabei ihre Ideen für die Gesundung des angeschlagenen Konzerns darlegen.

BKA nimmt bei Tagung Künstliche Intelligenz in den Fokus

WIESBADEN: Wie verändert Künstliche Intelligenz die Arbeit von Ermittlern und Kriminellen? Dieser Frage geht das Bundeskriminalamt (BKA) bei seiner Herbsttagung an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) und Donnerstag an seinem Hauptsitz in Wiesbaden mit Expertinnen und Experten nach. Für die Eröffnungsansprache ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgesehen. BKA-Präsident Holger Münch spricht über das Thema «Wie wir die Welle reiten - Chancen und Potenziale von KI für die polizeiliche Arbeit». Die Tagung beleuchtet mit Vorträgen und Debatten auch Gefahren sowie rechtliche und ethische Aspekte der KI-Revolution bei Ermittlern und Kriminellen.

Fachtagung beschäftigt sich mit Verbreitung von Crack

FRANKFURT/MAIN: In vielen deutschen Großstädten gibt es ein Problem mit Crack. Was macht die Droge so attraktiv und gleichzeitig so riskant für Konsumierende? Was sind mögliche Lösungen? Darüber wollen Expertinnen und Experte in Frankfurt beraten. Unter dem Titel «Crackkonsum in den Städten - Herausforderungen für Konsumierende, Kommunen, Drogenhilfe und Medizin/Psychiatrie» findet die eintägige Fachtagung am Mittwoch (9.00 Uhr) an der Frankfurt University of Applied Sciences statt.

Deutsches Davis-Cup-Team ohne Zverev gegen Kanada

MALAGA: Das deutsche Davis-Cup-Team kämpft bei der Finalrunde in Malaga um den Einzug ins Halbfinale. Die Mannschaft bekommt es an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) im Viertelfinale mit Kanada zu tun. Vor zwei Jahren musste sich Deutschland den Kanadiern knapp geschlagen geben. Verzichten muss Bundestrainer Michael Kohlmann auf Alexander Zverev. Der Weltranglisten-Zweite befindet sich nach einer langen Saison bereits im Urlaub. Dafür ist das Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz dabei, das in der vergangenen Woche die ATP Finals in Turin gewann. Im Einzel ist Jan-Lennard Struff gesetzt. Zudem zählen Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann zum Team.