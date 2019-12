Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.19

Historisches Votum zu Impeachment-Verfahren gegen Trump steht an

WASHINGTON (dpa) - Das Repräsentantenhaus steht vor dem entscheidenden Votum über die offizielle Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump. Die Kammer des Kongresses soll am Mittwochmorgen (Ortszeit) zusammenkommen, um über die zwei gegen Trump erhobenen Anklagepunkte zu debattieren und am Ende über die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens abzustimmen. Dies dürfte sich über Stunden hinziehen. Trump ist erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der einem solchen Votum entgegensieht.

Merkel stellt sich Abgeordneten in Regierungsbefragung

BERLIN (dpa) - Zum fünften Mal in dieser Wahlperiode stellt sich Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch (13.00 Uhr) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Zum Auftakt wird sie in der Regierungsbefragung voraussichtlich den jüngsten EU-Gipfel bewerten.

Vermittlungsausschuss stimmt über Kompromiss zum Klimapaket ab

BERLIN (dpa) - Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag stimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) über einen Kompromiss zum Klimapaket ab. Erwartet wird eine breite Zustimmung. Vertreter von Bund und Ländern hatten bei Verhandlungen eine Grundsatzeinigung erzielt. Der Bundestag müsste den Kompromiss am Donnerstag noch billigen, der Bundesrat am Freitag.

Kabinett bringt Verbot von «Konversionstherapien» auf den Weg

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel ein Verbot sogenannter Konversionstherapien auf den Weg bringen. Dabei geht es um umstrittene Methoden zur «Heilung» oder «Umpolung» von Homosexuellen. Den Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zufolge sind bei Verstößen gegen das Verbot Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr geplant.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer reist nach Zypern

LARNAKA (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer reist am Mittwoch nach Zypern zu einem Weihnachtsbesuch bei deutschen Soldaten. Die CDU-Politikerin wird dort am Abend Männer und Frauen treffen, die im Dienst der Vereinten Nationen im Einsatz sind für die Unifil-Mission. Mit der Reise will sie den Bundeswehrsoldaten danken, stellvertretend für alle Soldaten, die über die Weihnachtszeit in Auslandseinsätzen sind.

Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich halten an

PARIS (dpa) - Die Streiks in Frankreich gegen die Rentenreform gehen auch am 14. Tag in Folge weiter. Im Fernverkehr werde es am Mittwoch wieder erheblich Einschränkungen geben, kündigte die Staatsbahn SNCF an. So werde nur jeder dritte Hochgeschwindigkeitszug TGV fahren. Auch im Pariser Nahverkehr wird es erneut massive Störungen geben. Zahlreiche Linien und Stationen bleiben weiter geschlossen. Zur Entschärfung des Konflikts trifft Premier Édouard Philippe Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden (14.30 Uhr).

Polen wollen gegen geplante Richter-Disziplinierung demonstrieren

WARSCHAU (dpa) - Bürgerinitiativen und Richter-Organisationen in Polen wollen am Mittwoch (18.00 Uhr) in Warschau gegen einen Gesetzentwurf zur Disziplinierung von Richtern demonstrieren. Auch in vielen anderen polnischen Städten seien Proteste geplant, sagte ein Sprecher des «Komitees zur Verteidigung der Demokratie» am Dienstag. Hintergrund ist ein seit Jahren währender Streit um Justizreformen der Regierung. Ihre Gegner sehen die Rechtsstaatlichkeit gefährdet.

Lufthansa und Gewerkschaft Ufo beraten mit Schlichtern

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihrer Kabinengewerkschaft Ufo greifen nun die von beiden Seiten bestellten Schlichter ein. Ex-Arbeitsagentur-Chef Frank-Jürgen Weise und der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) treffen sich an diesem Mittwoch an einem geheimen Ort in Frankfurt mit den streitenden Parteien, um Umfang und Termine der möglichen Schlichtung festzulegen.

Aktionäre von Tom Tailor kommen zur Hauptversammlung zusammen

HAMBURG (dpa) - Mit erheblicher Verspätung hält das Modeunternehmen Tom Tailor am Mittwoch (11.00 Uhr) in Hamburg seine Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 ab. Das Aktionärstreffen musste mehrfach verschoben werden, weil Tom Tailor nur mit großer Verzögerung seinen offiziellen Jahresabschluss 2018 vorgelegt hat.

Entscheidung über Streit wegen Hitzepausen bei Playmobil-Hersteller

NÜRNBERG (dpa) - Im Streit über Hitzepausen beim fränkischen Playmobil-Hersteller Geobra Brandstätter wird am Mittwoch (13.00 Uhr) eine Entscheidung des Nürnberger Arbeitsgerichtes erwartet. Bei den bisherigen Gerichtsterminen hatten sich beide Seiten nicht einigen können.

Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu «Privatknöllchen» am Auto

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Mittwoch (9.00 Uhr) ein Urteil zu Falschparkern auf Privatparkplätzen. Es geht um ein Auto, das mehrmals länger als erlaubt oder unberechtigt auf den Parkplätzen zweier Krankenhäuser stand. Der private Betreiber verteilt an Parksünder Knöllchen. Die Halterin des Autos weigert sich zu zahlen - sie sei nicht selbst gefahren.

Erste Prognose zu beliebtesten Babynamen 2019 wird veröffentlicht

WIESBADEN (dpa) - Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) will am Mittwoch (10.00 Uhr) in Wiesbaden eine erste Prognose zu den beliebtesten Babynamen 2019 veröffentlichen. «Neben Altbekanntem zeigen sich darin auch einige neue Tendenzen, die die Liste der beliebtesten Vornamen beeinflussen», teilten die Sprachwissenschaftler in der Einladung mit. 2018 hatten Marie und Paul das Ranking angeführt. Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste von Erst- und Zweitnamen folgten Sophie und Maria sowie Alexander und Maximilian.