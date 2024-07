Das bringt der Mittwoch

Nato-Gipfel berät über wirksame Abschreckung

WASHINGTON: Der Nato-Gipfel berät an diesem Mittwoch in Washington, welche Fähigkeiten zur Verteidigung und Abschreckung das Bündnis angesichts internationaler Bedrohungen braucht. Die Allianz mit ihren 32 Mitgliedern denkt seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine um. Auch die ständigen Drohungen gegen den demokratischen Inselstaat Taiwan alarmieren die Nato. Abends empfangen US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill die Staats- und Regierungschefs zu einem Abendessen im Weißen Haus.

Schweitzer soll Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz werden

MAINZ: Der rheinland-pfälzische Landtag wählt an diesem Mittwoch in Mainz einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Sozial- und Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) soll Nachfolger von Malu Dreyer werden. Die SPD-Politikerin und langjährige Ministerpräsidentin hatte Mitte Juni ihren Rückzug angekündigt. Ihr 50-jähriger Parteikollege Schweitzer braucht in der geheimen Wahl 51 von 101 Stimmen der Abgeordneten. Die Mainzer Ampel-Koalition verfügt über 54 Stimmen, also drei mehr als notwendig. Die Wahl gilt als Formsache. Schweitzer hat bereits angekündigt, auch nach der Landtagswahl 2026 weiter mit Grünen und FDP regieren zu wollen.

Indischer Premierminister Modi besucht Wien

WIEN: Nach einem Besuch bei Russlands Präsidenten Wladimir Putin führt Indiens Premierminister Narendra Modi an diesem Mittwoch Gespräche mit der österreichischen Staatsspitze. Österreichs Kanzler Karl Nehammer hofft im Zusammenhang mit dem Treffen auf eine stärkere Rolle Indiens bei den Bemühungen um eine Lösung des Ukraine-Konflikts, wie es aus österreichischen Regierungskreisen hieß. Nach einem informellen Vieraugengespräch mit Nehammer am Dienstagabend soll Modi seinen österreichischen Amtskollegen sowie Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch zu einem formellen Austausch treffen.

BGH entscheidet in Mietstreit um Kaution und Schadenersatz

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) darüber entscheiden, ob ein Vermieter auch noch mehr als ein halbes Jahr nach Auszug einer Mieterin Schadenersatz für Schäden an der Wohnung mit der Mietkaution verrechnen durfte. In der Regel verjähren solche Ansprüche nach sechs Monaten. Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn der Anspruch vor Ablauf der sechs Monate theoretisch hätte aufgerechnet werden können, ist die Aufrechnung auch später noch möglich. Das höchste deutsche Zivilgericht muss also entscheiden, ob der beklagte Vermieter noch innerhalb der sechsmonatigen Frist hätte mitteilen müssen, dass er den Schadenersatz als Geldersatz - und nicht als Naturalrestitution - haben will.

Fall Valeriia: Tatverdächtiger wird ausgeliefert

DÖBELN/CHEMNITZ: Bei den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod der neunjährigen Valeriia aus Döbeln wird an diesem Mittwoch ein in Prag festgenommener Tatverdächtiger der sächsischen Polizei übergeben. Im Anschluss soll er nach Chemnitz gebracht und dort einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 36-jährige Moldawier steht im Verdacht, das neun Jahre alte Mädchen Anfang Juni getötet zu haben.

Niederlande treffen im zweiten EM-Halbfinale auf England

DORTMUND: Die Niederlande und England spielen an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Dortmund um den Einzug ins Finale der Fußball-EM. Der Sieger der Partie steht am Sonntag im Endspiel in Berlin. Bislang machten die Niederländer im Turnierverlauf den besseren Eindruck. Die Elftal hofft auf eine Wiederholung des EM-Triumphs von 1988, als das Turnier ebenfalls in Deutschland ausgetragen wurde.

Djokovic strebt in Wimbledon Halbfinaleinzug an

LONDON: In Wimbledon werden an diesem Mittwoch die Halbfinals komplettiert. Der serbische Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic möchte mit einem Viertelfinalsieg gegen den Australier Alex de Minaur den nächsten Schritt zum angestrebten achten Wimbledon-Titel schaffen. Sein Auftritt ist als Zweiter auf dem Centre Court angesetzt (2. Spiel nach 14.30 Uhr/deutscher Zeit). Zuvor stehen sich die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan und Jelina Switolina aus der Ukraine im Kampf um den Halbfinaleinzug gegenüber. Auf dem zweitgrößten Court ist das Damen-Viertelfinale zwischen der Lettin Jelena Ostapenko und der Tschechin Barbora Krejcikova angesetzt. Zudem spielt Taylor Fritz aus den USA gegen den Italiener Lorenzo Musetti.