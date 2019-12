Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.19

Steinmeier unterstützt angefeindete Bürgermeisterin von Pulsnitz

PULSNITZ (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Mittwoch die sächsische Kleinstadt Pulsnitz. Er will damit auch deren immer wieder von Bürgern angefeindete Bürgermeisterin Barbara Lüke unterstützen. Bei einer Kaffeetafel will er mit Bürgern ins Gespräch kommen und sich über ihre Lebenssituation informieren. Pulsnitz liegt rund 25 Kilometer nordöstlich von Dresden und ist durch seine Pfefferkuchenproduktion überregional bekannt.

EU-Kommission präsentiert ihren «Green Deal»

BRÜSSEL (dpa) - Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen stellt am Mittwoch ihren Plan für ein «klimaneutrales» Europa bis 2050 vor, den sogenannten Green Deal. Kern ist ein umfassendes Gesetzgebungsprogramm 2020 und 2021, um Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft klimafreundlich umzubauen. Gedacht ist die Ankündigung auch als Signal an die laufende UN-Klimakonferenz in Madrid.

Frankreichs Premier will Pläne zur Rentenreform vorstellen

PARIS (dpa) - Frankreichs Premierminister Édouard Philippe will nach knapp einer Woche voller Streiks und Proteste die Pläne für die Rentenreform vorstellen. Der Premier wird am Mittwoch (12.00 Uhr) die mit Spannungen erwarteten Details der geplanten Reform präsentieren. Gegen die Pläne der Mitte-Regierung wird in Frankreich seit vergangenem Donnerstag gestreikt.

Straßburg gedenkt des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt

STRAßBURG (dpa) - Genau ein Jahr nach dem Terroranschlag mit fünf Toten wird am Mittwoch (14.00 Uhr) in Straßburg der Opfer gedacht. Dazu wird auch der französische Innenminister Christophe Castaner in der elsässischen Metropole erwartet. Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt hatte in der Stadt einen Schock ausgelöst. Der mutmaßliche Islamist Chérif Chekatt tötete am 11. Dezember 2018 fünf Menschen. Zwei Tage später wurde er in der elsässischen Grenzstadt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Sachsen-CDU stimmt über Koalitionsvertrag mit Grünen und SPD ab

RADEBEUL (dpa) - Die sächsische CDU stimmt am Mittwoch (18.00 Uhr) auf einem Parteitag in Radebeul über den Koalitionsvertrag zur Bildung einer gemeinsamen Regierung mit den Grünen und der SPD ab. Eine Zustimmung gilt als sicher. Während bei der CDU der Parteitag das letzte Wort hat, laufen bei Grünen und Sozialdemokraten Mitgliederbefragungen. Die SPD hat als Termin diesen Sonntag gesetzt, die Grünen den 19. Dezember. Die drei Parteien hatten Anfang Dezember den ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt.

Gericht entscheidet im Streit zwischen Kohl-Witwe und Ghostwriter

KÖLN (dpa) - Im Streit zwischen der Witwe des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl und dessen Ghostwriter will das Kölner Landgericht am Mittwoch (9.15 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Maike Kohl-Richter hatte das aktuelle Verfahren gegen den Journalisten Heribert Schwan angestrengt. Sie will erreichen, dass weitere Textstellen aus Schwans 2014 erschienenem Buch «Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle» verboten werden.

Aung San Suu Kyi verteidigt Myanmar gegen Völkermord-Klage

DEN HAAG (dpa) - Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, wird vor dem Internationalen Gerichtshof zu Völkermord-Beschuldigungen gegen ihr Land Stellung nehmen. Gambia hat vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag ein Verfahren angestrengt und beschuldigt das Land des Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Aung San Suu Kyi wird am Mittwoch ihr Land verteidigen.

US-Notenbank entscheidet erneut über Höhe des Leitzinses

WASHINGTON (dpa) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) entscheidet am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) erneut über die Höhe des Leitzinses. Angesichts niedriger Arbeitslosigkeit und solider Wirtschaftsdaten gehen Experten davon aus, dass die Zentralbank ihren Leitzins im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent belassen wird. Seit Juli hatte die Fed ihren Leitzins angesichts der anhaltenden Handelskonflikte und eines schwächeren Wachstums der Weltwirtschaft bereits drei Mal um je 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

Ölriese Aramco steuert auf größten Börsengang aller Zeit zu

RIAD (dpa) - Mit dem Verkauf von gerade einmal 1,5 Prozent seiner Anteile steuert der saudische Ölgigant Aramco auf den größten Börsengang aller Zeiten zu. Am Mittwoch sollen erstmals Aktien des Staatskonzerns an der saudischen Wertpapierbörse Tadawul gehandelt werden. Beobachter erwarteten, dass Aramco mehr als 29 Milliarden Dollar einnehmen und den Rekord der chinesischen Handelsplattform Alibaba aus dem Jahr 2014 damit knacken würde. Zudem dürfte Aramco den Tech-Riesen Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt ablösen.

Urteil erwartet: HUK gegen «Nirgendwo-Günstiger-Garantie» von Check24

KÖLN (dpa) - Das Landgericht Köln will am Mittwoch (10.00 Uhr) seine Entscheidung in einem langwierigen Rechtsstreit zwischen der HUK Coburg und dem Online-Makler Check24 verkünden. Die Versicherung wirft Check24 vor, mit der «Nirgendwo-Günstiger-Garantie» auf den Webseiten des Portals die Kundschaft in die Irre zu führen. Die HUK argumentiert, dass sich auf dem Portal keineswegs immer die günstigsten Versicherungen finden. Es ist bereits die zweite Klage des oberfränkischen Versicherers gegen dieses Werbeversprechen. Nach dem ersten Prozess hatte Check24 die Webseite nachgebessert, die HUK hält das aber nicht für ausreichend.

Tui legt Jahresbericht vor: Boeing-Flugverbot belastet Geschäft

HANNOVER (dpa) - Der weltgrößte Reisekonzern Tui legt am Mittwochmittag seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vor. Wegen des Flugverbots für den Mittelstreckenjet Boeing 737 Max war der Gewinn von April bis Juni bereits um 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Auch im folgenden Quartal, das wegen der Sommermonate für die Reisebranche besonders wichtig ist, dürfte das Flugverbot das Ergebnis belasten.

Bahn-Kontrolleure sollen Abkehr vom Gewinnstreben billigen

BERLIN (dpa) - Bahnchef Richard Lutz legt dem Aufsichtsrat am Mittwoch eine Budgetplanung unter neuen Vorzeichen vor. Die Kontrolleure sollen akzeptieren, dass der Staatskonzern im nächsten Jahr weniger Gewinn erwirtschaftet als zuletzt. So will die Bahn Investitionen in einen pünktlicheren und besseren Zugverkehr absichern. Diese Maßgabe soll auch in den folgenden Jahren gelten. Thema im Aufsichtsrat wird auch der geplante Börsengang der Bahn-Tochter Arriva sein.

Organisierte Kriminalität in Berlin - Analyse wird vorgestellt

BERLIN (dpa) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik stellen am Mittwoch (10.00 Uhr) eine umfangreiche Analyse zur Organisierten Kriminalität (OK) in der Hauptstadt vor. In dem sogenannten Lagebild OK geht es um Bandenkriminalität vor allem in den Bereichen Drogenhandel, Einbruch und Diebstahl. Bekannt ist bereits, dass sich die meisten Berliner OK-Ermittlungen gegen russisch-eurasische Banden richten. Im Visier der Ermittler ist ebenfalls die Kriminalität von Rockern sowie arabischstämmigen Clan-Mitgliedern.

Rapper-Streit zwischen Bushido und Fler vor Gericht

MÜNCHEN (dpa) - Die jüngste Episode im Dauerstreit zwischen den Rappern Bushido und Fler wird am Mittwoch (11.00 Uhr) vor dem Münchner Landgericht verhandelt. Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Ferchichi, will Fler einzelne Textpassagen aus dessen Song «Noname» über sich verbieten lassen, hieß es vom Gericht. Fler sieht die Aussagen von der Kunstfreiheit gedeckt, wie sein Anwalt Christian-Oliver Moser sagte.

Mehrfacher Mordversuch: Urteil nach Silvester-Fahrt erwartet

ESSEN (dpa) - Nach einem Anschlag mit einem Auto in der Silvesternacht will das Essener Landgericht am Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil sprechen. Beschuldigt wird ein psychisch schwer kranker Mann aus Essen. Der 50-jährige Deutsche war gezielt in Gruppen von Menschen gefahren, die aus seiner Sicht einen Migrationshintergrund hatten. 14 Menschen wurden verletzt, eine Frau lebensgefährlich. Im Prozess hatte der Beschuldigte angegeben, dass er geglaubt habe, einen Terroranschlag verhindern zu müssen.

Frau über Tage festgehalten und vergewaltigt - Prozess beginnt

VERDEN (dpa) - Ein besonders schwerer Fall sexueller Gewalt gegen Frauen von 2006 kommt am Mittwoch (9.00 Uhr) in Verden wieder vor Gericht. Zwei Männer im Alter von 53 und 66 Jahren sind wegen Vergewaltigung und anderer Straftaten angeklagt. Die beiden Deutschen waren bereits 2008 zu langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie im niedersächsischen Garlstedt drei Frauen gefangen genommen, sexuell misshandelt und mindestens eine von ihnen zur Prostitution gezwungen hatten.

Champions League: Bayern vor Rekord und Leverkusen vor dem Aus

MÜNCHEN/LEVERKUSEN (dpa) - Vor den Champions-League-Partien am Mittwochabend könnte die Ausgangslage für die deutschen Clubs nicht unterschiedlicher sein. Während der FC Bayern München mit einem Sieg gegen Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/Sky) einen Rekord aufstellen will, braucht Bayer Leverkusen zum Erreichen des Achtelfinales ein kleines Fußball-Wunder. Dazu muss Bayer das Heimspiel gegen Juventus Turin (21.00 Uhr/DAZN) gewinnen und darauf hoffen, dass parallel die bereits ausgeschiedenen Russen von Lok Moskau bei Atlético Madrid punkten. Der FC Bayern hingegen ist als Gruppensieger schon sicher.

Deutsche Handballerinnen spielen um WM-Halbfinaleinzug

KUMAMOTO (dpa) - Die deutschen Handballerinnen spielen bei der Weltmeisterschaft in Japan am Mittwoch (12.30 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale. Mit einem Sieg im abschließenden Hauptrundenspiel in Kumamoto gegen Norwegen stünde die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener sicher in der Runde der besten vier Teams. Mindestziel der DHB-Auswahl ist das Spiel um den fünften Platz, dann hätte sie das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier im kommenden Jahr sicher.