Das bringt der Mittwoch

29.05.24

Regierung bringt Rentenreform auf den Weg

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch die Weichen für die Absicherung der Renten in den kommenden Jahrzehnten stellen. Dafür will die Ministerrunde das Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf den Weg bringen.

Pistorius informiert sich über Patriot-Ausbildung

BERLIN: Verteidigungsminister Boris Pistorius informiert sich an diesem Mittwoch (15.15 Uhr) über Arbeit und Ausbildung einer Bundeswehreinheit in Norddeutschland, die das Waffensystem Patriot einsetzt. Die Flugabwehrraketengruppe 21 in Sanitz in Mecklenburg-Vorpommern hat den Auftrag, als Teil der integrierten Luftverteidigung mit dem bodengebundenen Raketensystem zum Schutz gegen Flugkörper beizutragen.

Wandel in Sicht: Südafrika wählt ein neues Parlament

PRETORIA: In Südafrika wird an diesem Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Erstmals läuft die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) Gefahr, seit Einführung der Demokratie 1994 die absolute Mehrheit zu verlieren.

Schlussphase der großen Bundeswehr-Übung Quadriga in Litauen

VILNIUS: Die Bundeswehr geht an der Ostflanke der Nato in die Schlussphase ihrer monatelangen Militärübung Quadriga 2024. Auf dem litauischen Truppenübungsplatz Pabrade demonstriert die 10. Panzerdivision am Mittwoch, wie die Bündnispartner das Land verteidigen.

Auftakt für 103. Katholikentag in Erfurt

ERFURT: In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt beginnt am Mittwoch der 103. Deutsche Katholikentag. Zur Eröffnung am Abend (18.00 Uhr) wird auf der Bühne vor dem Dom auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto «Zukunft hat der Mensch des Friedens».

Bundesgericht verhandelt erneut über Corona-Impfpflicht für Soldaten

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Mittwoch (09.30 Uhr) erneut über die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr. Der Antragsteller, ein Soldat, hatte sich bereits gegen die Aufnahme der Covid-19-Impfung in das Basisimpfschema der Bundeswehr gewendet und hält ihre Beibehaltung unter den gegenwärtigen Bedingungen für rechtswidrig.

Bundeskabinett will Weg frei machen für Speicherung von CO2

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Weg frei machen für eine künftige Speicherung von klimaschädlichem CO2 in Deutschland. Beschlossen werden soll eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes.

Bundesamt gibt vorläufige Inflationsrate für Mai bekannt

WIESBADEN: Der Rückgang der Inflation in Deutschland ist zuletzt ins Stocken geraten. Wie sich die Verbraucherpreise im Mai entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Mittwochnachmittag anhand vorläufiger Daten bekannt.

Volkswagen lädt zur virtuellen Hauptversammlung

WOLFSBURG: Volkswagen lädt seine Aktionäre am Mittwoch zur Hauptversammlung ein. Anders als im vergangenen Jahr findet das Treffen dieses Mal wieder rein digital statt. Aktionsvertreter kritisieren die Entscheidung. Vor einem Jahr hatten Klima- und Menschenrechtsaktivisten die Hauptversammlung des Autobauers empfindlich gestört.

BGH entscheidet über Mogelpackung im Online-Vertrieb

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Mittwoch (09.00 Uhr) darüber, ob ein Hersteller im Internet eine nicht vollständig gefüllte Produktverpackung verkaufen darf. In dem Fall geht es um ein Herrenwaschgel, das online mit einem Bild der auf dem Verschlussdeckel stehenden Tube beworben wurde. Die Tube war allerdings nur bis zum Ende des transparenten Teils der Verpackung mit Waschgel gefüllt.

Neue Zahlen zu Drogentoten in Deutschland

BERLIN: Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert legt am Mittwoch (9.00) in Berlin neue Daten zur Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr vor. Im Jahr 2022 waren 1990 Menschen nach dem Konsum illegaler Substanzen gestorben. Damit hatte sich ein bereits länger anhaltender Trend zu mehr Drogentoten in Deutschland zunächst fortgesetzt.

Streit um Wohnhäuser - Bushido und Ex-Geschäftspartner vor Gericht

BRANDENBURG/HAVEL: Im Zivilprozess um mehrere Häuser im brandenburgischen Rüdersdorf ist am Mittwoch (10.00 Uhr) ein weiterer Termin zwischen dem Rapper Bushido und seinem ehemaligen Geschäftspartner anberaumt. In dem Prozess vor dem Oberlandesgericht Brandenburg (Havel) geht es auch um den Verbleib von 180.000 Euro.

Esa-Erdbeobachtungsmission «Earthcare» soll starten

Darmstadt/ Vandenberg (dpa) - Nach Jahren der Planung und Vorbereitung soll an diesem Mittwoch (0.20 Uhr MESZ) im kalifornischen Vandenberg die Erdbeobachtungsmission «Earthcare» der Europäischen Weltraumbehörde (Esa) starten. Der Satellit soll in einer Umlaufbahn in rund 400 Kilometern Höhe global die Wechselwirkung von Wolken, Aerosolen und Sonneneinstrahlung auf die Atmosphäre untersuchen und so bessere Klimamodelle und Wettervorhersagen ermöglichen. Erstmals soll nach Angaben von Esa-Experten damit ein 3D-Modell der Atmosphäre im gesamten Höhenprofil erstellt werden können.