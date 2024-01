Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 31.01.24 | Überblick

Bundestag erinnert an Holocaust-Opfer - Sportjournalist Reif spricht

BERLIN: An die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert am Mittwoch (10.00 Uhr) der Bundestag mit einem offiziellen Gedenkakt. Sprechen werden neben Parlamentspräsidentin Bärbel Bas die Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi und der Sportjournalist Marcel Reif, dessen Vater die Shoah überlebte. Anlass ist der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. An mehreren Gedenkorten in Berlin werden nachmittags Kränze für einzelne Opfergruppen niedergelegt.

Höhepunkt der Haushaltsberatungen: Scholz gegen Merz im Bundestag

BERLIN: In den Haushaltsberatungen des Bundestags kommt es am Mittwoch zum ersten Rededuell dieses Jahres zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz. Eröffnet wird die vierstündige Generaldebatte (ab 12.00 Uhr) traditionell vom Oppositionsführer, also Merz. Erst dann ist der Kanzler an der Reihe. Das Rededuell ist das erste der beiden Kontrahenten seit der Regierungserklärung des Kanzlers zu dem historischen Urteil, mit dem das Bundesverfassungsgericht die Haushaltsplanung der Ampel auf den Kopf gestellt hat.

Südtirol bekommt neues Mitte-Rechts-Bündnis

BOZEN: In Südtirol soll an diesem Mittwoch eine neue Mitte-Rechts-Koalition aus insgesamt fünf Parteien unter Dach und Fach gebracht werden. Im Landtag von Bozen steht nach der Wiederwahl des Landeshauptmanns Arno Kompatscher von der christdemokratischen Südtiroler Volkspartei (SVP) nun die Wahl der Minister an. In den vergangenen Wochen gab es in der Provinz im Norden Italiens Proteste, weil zu dem Bündnis auch drei Rechtsparteien gehören.

Bundesamt veröffentlicht vorläufige Inflationsrate für Januar

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) vorläufige Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Januar. Volkswirte rechnen im Schnitt mit einer Abschwächung des Preisauftriebs. Im Dezember waren die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent gestiegen nach 3,2 Prozent im November.

Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für Januar vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Mittwoch ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat Januar vor. Experten rechnen mit einem saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Etwa nach dem Weihnachtsgeschäft im Handel und wegen Wetterproblemen auf dem Bau sind im Januar üblicherweise mehr Menschen ohne Job als im Dezember.

US-Notenbank Fed entscheidet über weiteren Kurs der Geldpolitik

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Obwohl die Notenbank bei ihrer letzten Sitzung im vergangenen Jahr Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt hat, gehen Analysten gehen von einer weiteren Zinspause aus. Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell (20.30 Uhr MEZ) die Beweggründe der Entscheidung vor Journalistinnen und Journalisten erläutern.

Judith Rakers zum letzten Mal in der «Tagesschau»

HAMBURG: Sie ist eine der bekanntesten TV-Nachrichtensprecherinnen in Deutschland und hört jetzt auf: Judith Rakers präsentiert am Mittwoch (20.00 Uhr) zum letzten Mal die Hauptausgabe der ARD-«Tagesschau». Die 48-Jährige will sich mit auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren. Eine Nachfolge bei der «Tagesschau» wird es laut ARD für Rakers zunächst nicht geben.

Dire-Straits-Gründer Mark Knopfler versteigert seine Gitarren

LONDON: Rund 120 Gitarren und einige andere Instrumente aus dem Besitz des Sängers und Gitarristen Mark Knopfler werden am Mittwoch beim Londoner Auktionshaus Christie's versteigert. Der Gründer und ehemalige Frontmann der Band Dire Straits («Sultans Of Swing», «Money For Nothing») trennt sich von einem Großteil seiner umfangreichen Sammlung. Die zur Auktion stehenden Gitarren stammen aus verschiedenen Phasen von Knopflers rund 50-jähriger Musikerkarriere.

Große Pokalträume: Hertha und Kaiserslautern spielen um Halbfinale

BERLIN: Hertha BSC und der 1. FC Kaiserslautern spielen um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Die Fußball-Zweitligisten treffen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im ausverkauften Berliner Olympiastadion aufeinander. Die Berliner haben die große Sehnsucht, erstmals mit ihrer Profi-Mannschaft das Pokal-Endspiel im heimischen Olympiastadion zu erreichen.