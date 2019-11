Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.19

Von der Leyens EU-Kommission stellt sich zur Wahl

STRAßBURG (dpa) - Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen stellt sich am Mittwoch (ca. 12.00 Uhr) im Europaparlament in Straßburg zur Wahl. Vorher wirbt die CDU-Politikerin in einer Rede für ihr Team und ihr Programm (ab 9.00 Uhr). Wird das Personalpaket mit einfacher Mehrheit bestätigt, kann von der Leyen mit ihren 26 Kommissaren am 1. Dezember starten. Sie löst den Luxemburger Jean-Claude Juncker ab, der in den Ruhestand geht.

Weitere Verhandlung gegen Menschenrechtler Steudtner in Türkei

ISTANBUL (dpa) - In einer weiteren Verhandlung gegen den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner steht nach Ansicht seines Anwalts am Mittwoch das Abschlussplädoyer der Staatsanwaltschaft an - und damit deren Strafforderungen gegen Steudtner und die Mitangeklagten. Bis zum Nachmittag vor dem Termin sei aber noch kein Plädoyer eingereicht worden. Möglicherweise werde die Verhandlung wieder vertagt.

Namibia wählt Präsidenten und Parlament

WINDHUK (dpa) - Die Bürger der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia wählen am Mittwoch (6.00 Uhr) einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Klarer Favorit ist der seit 2015 amtierende Staatschef Hage Geingob (78) von der Swapo. Diese kämpfte einst gegen Südafrikas Apartheidregierung, die das Land im Südwesten Afrikas kontrollierte, und ist seit Namibias Unabhängigkeit 1990 an der Macht.

Konfrontation im Parlament - Generaldebatte zum Kurs der Koalition

BERLIN (dpa) - Zum Höhepunkt der Haushaltswoche im Bundestag wird am Mittwoch eine Konfrontation von Koalition und Opposition zum Kurs der Regierung erwartet (09.00 Uhr). Anlass der Debatte ist der Haushalt des Kanzleramts. Traditionell nutzen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Fraktionsvorsitzenden und zahlreiche Abgeordnete die Debatte für eine allgemeine Positionsbestimmung. Erwartet wird, dass die Opposition die weitere Handlungsfähigkeit der großen Koalition zur Halbzeit ihres Bestehens in Frage stellt.

Sondersitzung des Innenausschusses zu türkischen Asylfällen

BERLIN (dpa) - In einer Sondersitzung befasst sich der Innenausschuss des Bundestages am Mittwoch mit dem Fall des festgenommenen Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft in Ankara. Brisant ist der Fall auch, weil der wegen Spionageverdachts inhaftierte Anwalt Daten zu Dutzenden türkischer Staatsbürger, die in Deutschland Asyl beantragt haben, bei sich trug.

Sicherheitsexperten beraten auf BKA-Tagung über Hasskriminalität

WIESBADEN (dpa) - Der Kampf gegen kriminelle Hassbotschaften im Internet und in den sozialen Medien steht im Mittelpunkt der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) an diesem Mittwoch in Wiesbaden. Neben BKA-Präsident Holger Münch wird auch Innen-Staatssekretär Hans-Georg Engelke (CDU) zum Auftakt der zweitägigen Konferenz zu den Maßnahmen der Sicherheitsexperten gegen Hetze und Anfeindungen im Netz sprechen.

Künftige Pflege einer der Schwerpunkte der Sozialministerkonferenz

ROSTOCK (dpa) - Die Verbesserung der Pflege aus Sicht von Mitarbeitern und Patienten steht im Vordergrund des umfangreichen Programms der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder am Mittwoch (13.00 Uhr) und Donnerstag in Rostock. Unter dem Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) wollen 30 Minister und Staatssekretäre unter anderem darüber beraten, wie die Attraktivität des Pflegeberufs gesteigert werden kann.

BGH fällt Grundsatz-Urteil zu Internet-Rechtsdienstleistern

KARLSRUHE (dpa) - Können Mieter im Streit mit ihren Vermietern weiter auf Internet-Dienstleister wie Wenigermiete.de zurückgreifen? Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Mittwoch (12.00) in Karlsruhe ein Grundsatzurteil zu dem umstrittenen Geschäftsmodell. Solche Portale haben keine Rechtsanwaltslizenz, sondern setzen als Inkassounternehmen für ihre Nutzer die Verbraucherrechte durch.

Für Technik und Innovation: Bundespräsident vergibt Zukunftspreis

BERLIN (dpa) - Es geht um eine der bedeutendsten Ehrungen in der Wissenschaft hierzulande: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vergibt am Mittwoch (18.00 Uhr) den Deutschen Zukunftspreis 2019. Drei Gruppen aus Forschern, Entwicklern und Unternehmern sind im Rennen um die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung.

Europa stellt die Weichen für gemeinsame Raumfahrt-Projekte

SEVILLA (dpa) - In Sevilla beginnt am Mittwoch eine wegweisende Konferenz über die Zukunft der europäischen Raumfahrt. Minister und andere Vertreter der 22 Mitgliedsländer der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) kommen bis Donnerstag zusammen, um über verschiedene Programme und deren Finanzierung in den nächsten drei bis fünf Jahren zu verhandeln und zu entscheiden.

BGH prüft Streit um Falschparker auf Klinikparklatz

KARLSRUHE (dpa) - Darf der Betreiber eines privaten Parkplatzes von einem Falschparker mehr als sonst abkassieren? Diese Frage beschäftigt am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Das höchste deutsche Zivilgericht verhandelt einen Fall aus Nordrhein-Westfalen. Es geht um ein Auto, das dreimal zu lange oder unberechtigt auf Krankenhausparkplätzen stand. Der Betreiber verlangt dafür ein «erhöhtes Parkentgelt», insgesamt etwa 215 Euro.

Urteil im Prozess gegen Waffensammler erwartet

HANNOVER (dpa) - Im Prozess gegen einen Waffensammler wird am Mittwoch (11.30 Uhr) das Urteil am Landgericht Hannover erwartet. Im Zimmer des 30-Jährigen hatte die Polizei mehr als 50 funktionsfähige Waffen, darunter Gewehre, Maschinenpistolen, eine Abschussvorrichtung für eine Panzerfaust, rund 3650 Schuss Munition, etwa 100 000 Euro Bargeld sowie Orden und Fahnen aus der NS-Zeit entdeckt. Mitangeklagt ist der 53 Jahre alte Vater des Mannes.

Sänger Plácido Domingo tritt in Elbphilharmonie auf

HAMBURG (dpa) - Der von mehreren Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigte Opernstar Plácido Domingo (78) tritt am Mittwoch in der Hamburger Elbphilharmonie auf. Das Konzert am Abend sei ausverkauft, teilte der Veranstalter mit. Domingo war im Oktober als Chef der Oper in Los Angeles zurückgetreten. Zuvor hatte er angekündigt, nicht mehr an der New Yorker Metropolitan Oper aufzutreten. Die Salzburger Festspiele planen dagegen 2020 weiter mit Domingo.

«Weihnachtsbäckerei»-Musical geht auf Tour

LANDSHUT (dpa) - Adventszeit ist Plätzchenzeit - und so lädt Liedermacher Rolf Zuckowski wieder in «Die Weihnachtsbäckerei». Das gleichnamige Musical geht auf Tournee, Beginn ist am Mittwoch (17.45 Uhr) im niederbayerischen Landshut. Der 72-jährige Musiker will nach Angaben seiner Agentur bei der Premiere selbst dabei sein.

BVB in Barcelona unter Zugzwang - Leipzig vor Achtelfinal-Einzug

BARCELONA/LEIPZIG (dpa) - Nach zuletzt schwachen Auftritten in der Bundesliga muss Vizemeister Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ausgerechnet beim spanischen Meister und aktuellem Gruppenersten FC Barcelona antreten. Weitaus komfortabler ist die Ausgangsposition von RB Leipzig vor dem Königsklassen-Spiel gegen Benfica Lissabon (21.00 Uhr/DAZN). Schon ein Punkt reicht den Sachsen zum Weiterkommen.