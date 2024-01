Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.24 | Überblick

Nahles gibt Ausblick auf Arbeitsmarkt 2024

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Mittwoch ihre Statistik für den Dezember und damit auch das ganze Jahr 2023 vor. Vorstandschefin Andrea Nahles wird darüber hinaus in Nürnberg auch einen Ausblick auf das Arbeitsmarkt-Jahr 2024 geben, kündigte die Bundesagentur an.

Erster großer Prozess im Zusammenhang mit Erdbeben in Türkei beginnt

ISTANBUL: Im Südosten der Türkei beginnt am Mittwoch der erste große Prozess im Zusammenhang mit den verheerenden Erdbeben vom vergangenen Februar. Ein Hotelbesitzer und zehn weitere Angeklagte müssen sich in der Stadt Adiyaman für den Einsturz eines Vier-Sterne-Hotels und den Tod von 72 Menschen verantworten. Gutachtern zufolge wies das Hotel große Baumängel auf.

Drittes Springen der Vierschanzentournee steigt in Innsbruck

INNSBRUCK: Deutschlands Skisprung-Hoffnungsträger Andreas Wellinger will am Bergisel in Innsbruck den nächsten Schritt auf dem Weg zum Titel bei der Vierschanzentournee machen. Auf der bekannten Schanze in Tirol findet am Mittwoch (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) das dritte Springen des Traditionsevents statt.