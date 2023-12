Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.23 | Überblick

Bundeskabinett befasst sich mit Kürzungsliste für Haushalt 2024

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich an diesem Mittwoch mit den Kürzungsplänen der Ampel-Spitzen für den Bundeshaushalt 2024. Die Details der Vereinbarung würden dem Kabinett zur Kenntnis gegeben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag mit. Manche Kompromisse sind politisch aber noch immer umstritten. Vor dem für Ende Januar geplanten Bundestagsbeschluss des Etats für das kommende Jahr könnte das Parlament daher noch Änderungen vornehmen. Letztlich sei es um eine Finanzierungslücke von fast 30 Milliarden Euro gegangen, teilte Hebestreit mit.

Bundesverfassungsgericht verhandelt über Befugnisse bei Terrorabwehr

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht überprüft die Befugnisse der Sicherheitsbehörden bei der Terrorismusabwehr. Bei der Verhandlung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in Karlsruhe geht es darum, ob die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber insbesondere dem Bundeskriminalamt (BKA) einräumt, Grundrechte verletzen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hatte Verfassungsbeschwerde gegen das 2017 geänderte BKA-Gesetz erhoben. Auf der Agenda stehen unter anderem Fragen zur Datenerhebung und -verarbeitung sowie nicht zuletzt zur Löschungspraxis des BKA. Außerdem geht es um die heimliche Überwachung von Kontaktpersonen eines Verdächtigen. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.

Kabinett berät über neue Regeln und Befugnisse für die Bundespolizei

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch über die seit Jahren strittige Reform des Bundespolizeigesetzes beraten. Der Gesetzentwurf aus dem Haus von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht unter anderem erweiterte Befugnisse zur Überwachung von Telekommunikation sowie zur Erhebung von Verkehrsdaten in bestimmten Fällen vor. Für die Identifizierung und Ortung von Handys soll jeweils ein richterlicher Beschluss erforderlich sein. Ein Entwurf der schwarz-roten Bundesregierung für eine Novelle des Gesetzes war im Juni 2021 - drei Monate vor der Bundestagswahl - im Bundesrat gescheitert.

Unionsfraktionschef Merz trifft Präsident Macron in Paris

PARIS: Unionsfraktionschef Friedrich Merz wird an diesem Mittwoch in Paris von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen. Weiterer Gesprächspartner des CDU-Chefs ist zunächst der Vorsitzende der konservativen Partei Les Républicains, Éric Ciotti. Das Treffen von Merz mit dem französischen Präsidenten erfolgt auf Einladung Macrons. Es ist die erste Begegnung von Merz in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender mit Macron.

Wahl im zweitgrößten Land Afrikas: Kongo stimmt über Präsidenten ab

KINSHASA: In der Demokratischen Republik Kongo wird an diesem Mittwoch ein neuer Präsident gewählt. Der als pro-westlich geltende Amtsinhaber Félix Tshisekedi hat gute Chancen auf eine Wiederwahl - auch weil sich die Opposition nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Der Kongo mit 100 Millionen Einwohnern ist das zweitgrößte Land Afrikas. Trotz seines enormen Rohstoffreichtums, leben im Kongo viele Menschen in Armut. Als Land mit dem zweitgrößtem Regenwald weltweit kommt dem Kongo eine wichtige Rolle auch für das globale Klima zu.

EU-Schuldenregeln: Finanzminister starten neuen Einigungsversuch

BRÜSSEL: Im Streit um die Reformpläne für die EU-Schuldenregeln unternehmen die Finanzminister der Mitgliedstaaten an diesem Mittwoch einen neuen Kompromissversuch. In einer Videokonferenz (16.00 Uhr) wollen sie noch offene Streitpunkte ausräumen. Ob das kurzfristig anberaumte Sondertreffen die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde für eine politische Grundsatzeinigung sein kann, war zunächst offen. Grundlage der Verhandlungen der EU-Staaten ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission von April, der statt einheitlicher Vorgaben beim Schuldenabbau individuelle Wege für jedes Land vorsieht.

FC Bayern in Wolfsburg gefordert - Leverkusen gegen Bochum

BERLIN: Am Tag nach der Vertragsverlängerung mit Thomas Müller ist der FC Bayern München in seinem letzten Bundesligaspiel des Jahres beim VfL Wolfsburg gefordert. Der deutsche Rekordmeister muss am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei den Niedersachsen gewinnen, um den Anschluss an Spitzenreiter Bayer Leverkusen zu halten. Die Werkself tritt zeitgleich im Heimspiel gegen den VfL Bochum an. Schon vor den Begegnungen des 16. Spieltags steht fest, dass Leverkusen über den Jahreswechsel an der Spitze bleiben wird. Die Bayern haben nach der Absage ihres Heimspiels gegen den 1. FC Union Berlin eine Begegnung weniger ausgetragen.