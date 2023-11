Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.23 | Überblick

Biden und Xi Jinping treffen sich in Kalifornien

SAN FRANCISCO: US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch in Kalifornien, um die angespannten Beziehungen beider Länder zu stabilisieren. Die Zusammenkunft ist im Großraum San Francisco geplant und findet am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt. Von US-Seite hieß es, Ziel des Gespräches sei es, den Wettbewerb beider Länder verantwortungsvoll zu gestalten, Kommunikationskanäle zu sichern und ein Abdriften in einen Konflikt zu vermeiden.

Britischer Supreme Court fällt Urteil zu Ruanda-Plan in Asylpolitik

LONDON: Die britische Regierung will künftig Asylsuchende jeglicher Herkunft und ohne Perspektive auf eine Rückkehr an Ruanda abgeben. Ob das mit dem geltenden Recht vereinbar ist, soll an diesem Mittwoch vom obersten britischen Gericht, dem Supreme Court in London, entschieden werden. Mit der Urteilsverkündung wird um 11.00 Uhr (MEZ) gerechnet.

Scholz stellt sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich am Mittwoch im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Zum Auftakt wird der SPD-Politiker (13.00 Uhr) eine bis zu achtminütige Rede halten. Anschließend haben die Parlamentarier etwa eine Stunde Zeit, ihre Fragen zu stellen. Thematisch gibt es keine Vorgaben. Neben dem Kanzler stehen auch seine Bundesminister regelmäßig den Parlamentariern Rede und Antwort.

Geld für Klima statt Corona - Karlsruhe entscheidet über Etatänderung

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht will am Mittwoch (10.00 Uhr) klären, ob der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder für den Klimaschutz nutzen darf. Die Unionsfraktion im Bundestag hat gegen die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 geklagt. Der Zweite Senat in Karlsruhe musste sich mit einer neuen Thematik befassen. Dabei ging es unter anderem darum, ob eine Kreditermächtigung auch wirtschaftliche Krisenfolgen abdecken darf und wann nachträgliche Haushaltsänderungen beschlossen werden müssen.

Ost-Regierungschefs beraten in Brüssel über Migration

BRÜSSEL: Die ostdeutschen Länderchefs kommen am Mittwoch (9.30 Uhr) zu einer Sonderkonferenz in Brüssel zusammen. Auf der Agenda stehen nach Angaben der sächsischen Staatskanzlei unter anderem die irreguläre Migration und die Fachkräftesicherung. Zurzeit hat Sachsen den Vorsitz der Konferenz inne. Ministerpräsident Michael Kretschmer übergibt den Staffelstab am Mittwoch planmäßig an seinen Amtskollegen, Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (beide CDU).

Urteil im Prozess um Schüsse auf Spezialeinsatzkommando erwartet

STUTTGART: Im Prozess um Schüsse auf ein Spezialeinsatzkommando im badischen Boxberg will das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch (10.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Seit April muss sich ein 55-jähriger Mann vor Gericht verantworten, der der sogenannten «Reichsbürger»-Szene zugeordnet wird. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord in mehreren Fällen vor.

CDU und SPD beginnen Koalitionsgespräche in Hessen

WIESBADEN: Die Spitzen von CDU und SPD in Hessen wollen am Mittwoch in Wiesbaden in Koalitionsverhandlungen für ein mögliches neues Regierungsbündnis starten. Zum Auftakt (14.30 Uhr) ist ein Pressestatement geplant. Rund fünf Wochen nach der Landtagswahl hatte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein Ende vergangener Woche erklärt, mit den Sozialdemokraten Verhandlungen aufnehmen zu wollen. Den Grünen gab er nach knapp zehn Jahren schwarz-grüner Regierungszeit einen Korb.

Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland endet

ULM: Die Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) endet am Mittwochnachmittag in Ulm. Die Mitglieder berieten seit Sonntag über politische und gesellschaftliche Fragen sowie Kirchengesetze und beschlossen den Haushalt der EKD. Die Synode ist das Kirchenparlament der EKD, die ihren Hauptsitz in Hannover hat. Sie besteht aus 128 Mitgliedern. Am letzten Tag wird nach Angaben eines EKD-Sprechers über Kirchengesetze wie das Mitarbeitervertretungsgesetz beraten.

Spaniens Parlament beginnt Debatte über Sánchez als Regierungschef

MADRID: Im spanischen Parlament beginnt am Mittwoch die Debatte über die Kandidatur des Sozialisten Pedro Sánchez für weitere vier Amtsjahre als Regierungschef. Sánchez, der das Land schon seit 2018 regiert, kann bei der Abstimmung voraussichtlich am Donnerstag auf 179 Ja-Stimmen der insgesamt 350 Abgeordneten des Unterhauses rechnen. Das wären drei mehr als notwendig. Zuvor hatte er sich durch die Zusage einer Amnestie für katalanische Separatisten die Unterstützung von zwei katalanischen Parteien und durch andere Zusagen auch einer baskischen Partei gesichert.

EU-Kommission legt Herbst-Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission stellt an diesem Mittwoch (11 Uhr) in Brüssel ihre Herbst-Konjunkturprognose vor. Zuletzt ging die Behörde davon aus, dass die Wirtschaft in der EU in diesem Jahr langsamer wachsen wird. So senkte die Kommission ihre Prognose im September von 1,0 Prozent Wachstum auf 0,8 Prozent.

«Schuldneratlas 2023» gibt Einblick in das Problem der Überschuldung

NEUSS: In Zeiten hoher Inflation und schwächelnder Konjunktur stellt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform an diesem Mittwoch (10 Uhr) den «Schuldneratlas 2023» vor. Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Das lag unter anderem daran, dass die Menschen in Coronazeiten weniger Möglichkeiten zum Geldausgeben hatten und die Zinsen lange Zeit niedrig waren.

Knapp 40 Jahre nach Mord an 15-Jähriger beginnt Prozess

DARMSTADT: Knapp 40 Jahre nach dem tödlichen Verbrechen an der 15 Jahre alten Jutta aus dem südhessischen Lindenfels beginnt vor dem Landgericht Darmstadt an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) der Mordprozess gegen einen 62-Jährigen. Den Ermittlern zufolge soll der mehrfach vorbestrafte Deutsche Jutta in einen Wald gedrängt, mit einem Messer bedroht, sie vergewaltigt und anschließend erstochen haben. Damit soll er versucht haben, zu verhindern, dass die Jugendliche ihn identifiziert und anzeigen kann.

Urteil im Mordprozess gegen mutmaßliche Sektenführerin

FRANKFURT/HANAU: Über ein halbes Jahr nach dem Beginn des Mordprozesses im Frankfurter Landgericht gegen eine mutmaßliche Sektenführerin wird an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) das Urteil verkündet. Laut Anklage soll die Frau im Jahr 1988 in Hanau einen kleinen Jungen getötet haben. Der Vierjährige soll zum Mittagsschlaf in einen Sack gesteckt worden und darin erstickt sein.

31-Jähriger steht wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen vor Gericht

OLDENBURG: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer damals 13-Jährigen muss sich ab Mittwoch (9.00 Uhr) ein 31 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Missbrauchstaten sollen sich insbesondere in Braunschweig ereignet haben, wo das Mädchen damals wohnte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann acht Taten zwischen Mai und August 2016 vor.

Weltrekordjäger wollen sieben neue Rekorde in Hamburg aufstellen

HAMBURG: Einen Tag vor dem offiziellen Guinness World Records Day 2023 wollen zwei Weltrekordjäger am Mittwoch (11.00 Uhr) in Hamburg sieben neue Rekorde aufstellen. So möchte Joe Alexander mit verbundenen Augen hochgeworfene Ananas mit einem Samurai-Schwert zerteilen, auf leeren Sektflaschen abgeschossene Pfeile mit der Hand fangen und möglichst viele Steine im Taekwondo-Drehkick zerschlagen. Sein Kollege Muhamed Kahrimanovic möchte unter anderem mit einem rohen Ei in der Hand Baseballschläger und Glasflaschen zerschlagen.

Erstes Deutschland-Konzert der «The Celebration Tour» von Madonna

KÖLN: Seit gut vier Wochen ist sie mit ihrer Welttournee «The Celebration Tour« bereits durch Europa unterwegs, jetzt kommt Madonna damit erstmals auch nach Deutschland. Am Mittwoch (20.30 Uhr) spielt sie ihr erstes von zwei Konzerten in der Kölner Lanxess Arena. Zwei weitere Deutschland-Termine folgen dann am 28. und 29. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Zweiter Zverev-Auftritt bei ATP-Finals in Turin

TURIN: Alexander Zverev bekommt es bei den ATP-Finals in seinem zweiten Spiel mit dem Russen Daniil Medwedew zu tun. An diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) peilt der Tennis-Olympiasieger in Turin seinen zweiten Sieg an. Zum Auftakt hatte Zverev am Montag gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien gewonnen, Medwedew seinen Landsmann Andrei Rubljow besiegt. Der Sieger des Duells macht einen großen Schritt in Richtung Halbfinale.