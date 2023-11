Das bringt der Mittwoch

Bundestag berät über Begrenzung der irregulären Migration

BERLIN: Der Bundestag berät am Mittwoch über die Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland. Die CDU/CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde (15.30 Uhr) beantragt. Sie fordert, jetzt entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Migrationszahlen deutlich zu senken. Die Union reagiert damit auf das Spitzentreffen von Bund und Ländern in der Nacht zum Dienstag, das aus ihrer Sicht zum Thema Migration unzureichende Ergebnisse gebracht hat.

Apotheken in Norddeutschland geschlossen - Kritik an Lauterbach-Plänen

HANNOVER: Mit geschlossenen Apotheken in ganz Norddeutschland und einer zentralen Kundgebung in Hannover protestieren Apotheker am Mittwoch (12.00 Uhr) gegen Einsparungen und stagnierende Honorare. Die Aktionen sind der Auftakt zu regionalen Protesten im Lauf des Monats November in ganz Deutschland. Die Apothekerschaft kritisiert unter anderem Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Apothekensektor zu deregulieren.

Digitale Funkgeräte für Bundeswehr: Rechtsstreit wird verhandelt

DÜSSELDORF: Im Streit um die Vergabe eines Großauftrags digitaler Funkgeräte, die die Bundeswehr nutzen soll, kommt es am Mittwoch (11.30 Uhr) zu einer Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Der Technologie- und Rüstungskonzern Thales wehrt sich dagegen, dass ein Wettbewerber den Zuschlag bekommen hat. Der Einbau der Geräte gestaltet sich als schwierig und es kommt es zu Verzögerungen, wodurch der Auftrag öffentlich bekannt und kontrovers diskutiert wurde. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) änderte deswegen Abläufe in der Beschaffung.

G7-Außenminister beraten über Ukraine und Indopazifik

TOKIO: Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten wirtschaftsstarker Demokratien setzen ihr Treffen in Japan an diesem Mittwoch mit Beratungen über die Lage in der Ukraine und im Indopazifik fort. Bereits am Dienstagabend hatte die Runde in der Hauptstadt Tokio über die Krise im Nahen Osten nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel sowie die humanitäre Lage im Gazastreifen diskutiert.

EU-Kommission legt Bericht zu Reformfortschritten der Ukraine vo

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission will an diesem Mittwoch Berichte zu den Reformfortschritten der EU-Beitrittsanwärter vorlegen. Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie die Bewertung der Ukraine ausfällt. Das von Russland angegriffene Land erhofft sich von der Kommission, dass sie den 27 Mitgliedstaaten eine Empfehlung für den Beginn von formellen Beitrittsverhandlungen gibt. Die Staats- und Regierungschefs wollen über diese Frage im Dezember entscheiden.

Sarkozys Berufungsprozess zu Affäre um Wahlkampfkosten beginnt

PARIS: Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy steht in der Affäre um überhöhte Wahlkampfkosten erneut vor Gericht. Am Mittwoch (13.30 Uhr) wird der Fall in einem Berufungsprozess in Paris neu aufgerollt. Der Konservative war im Herbst 2021 wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einer einjährigen Haftstrafe in Form von Hausarrest mit Fußfessel verurteilt worden. Sarkozy war von 2007 bis 2012 französischer Präsident. Auch wegen anderer Affären liefert er sich seit Jahren einen Kampf mit der französischen Justiz.

Wirtschaftsweise justieren Konjunkturprognosen nach

BERLIN: Die Wirtschaftsweisen veröffentlichen am Mittwoch ihre neue Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr. In ihrem Jahresgutachten erörtern die Expertinnen und Experten des Sachverständigenrats die aktuelle wirtschaftliche Lage unter anderem vor dem Hintergrund der Inflation und Zinsentwicklung. Außerdem geben sie der Bundesregierung üblicherweise Ratschläge für eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik.

Bundesamt mit Details zur gesunkenen Inflation im Oktober

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt informiert an diesem Mittwoch (08.00 Uhr) detailliert über die Entwicklung der Verbraucherpreise im Oktober. Vorläufigen Daten zufolge lag die Inflationsrate bei 3,8 Prozent nach 4,5 Prozent im September. Es war der niedrigste Wert seit August 2021 mit damals ebenfalls 3,8 Prozent. Volkswirte rechnen damit, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten weiter abschwächt.

Commerzbank mit Quartalsbilanz und Details der Pläne bis 2027

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank legt an diesem Mittwoch (07.00 Uhr) Zahlen für das dritte Quartal vor und informiert detailliert über ihre Strategie für die kommenden Jahre. Die Geschäfte liefen dank der rasant gestiegenen Zinsen in den vergangenen Monaten deutlich besser als vor Jahresfrist. Im ersten Halbjahr 2023 verdiente der Frankfurter Dax-Konzern unter dem Strich rund 1,15 Milliarden Euro und damit fast 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten gehen davon aus, dass der positive Trend angehalten hat

Maritime Themen im Mittelpunkt bei Haakon-Besuch in Hamburg

HAMBURG: Am dritten Tag der Deutschlandreise von Norwegens Kronprinz Haakon stehen die Themen Schifffahrt, Energie und Wirtschaft im Mittelpunkt. Bei einer Wirtschaftskonferenz in der Hamburger Handelskammer wird der 50-Jährige am Mittwoch vom norwegischen Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre sowie vom norwegischen Energieminister Terje Aasland begleitet. Der Tag wird gekrönt von einer traditionellen Hafenrundfahrt, bei der es um wirtschaftspolitische Themen gehen soll.

FC Bayern vor Achtelfinal-Einzug und letzte Chance für Union

BERLIN: Der FC Bayern München strebt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale an. Der deutsche Meister führt die Gruppe A nach drei Siegen als Tabellenführer deutlich mit fünf Punkten Vorsprung vor Gegner Galatasaray Istanbul an. Union Berlin hofft dagegen auf das Ende der Niederlagenserie. Nach zwölf Pflichtspielpleiten, davon drei in der Champions League, wäre bei einer weiteren Niederlage im Auswärtsspiel beim italienischen Meister SSC Neapel (18.45 Uhr) die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase wohl dahin.

Eishockey-Frauen treffen bei Deutschland-Cup-Premiere auf Dänemark

LANDSHUT: Die deutschen Eishockey-Frauen werden am Mittwoch (19.45 Uhr/MagentaSport) zum ersten Mal beim Deutschland Cup antreten. Gegner der Nationalmannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ist in Landshut die dänische Auswahl. Zum Turnier-Auftakt treffen Tschechien und Finnland (16.15 Uhr) aufeinander. Für die Frauen ist die Teilnahme am Deutschland Cup eine Premiere. Damit soll die Aufmerksamkeit auf das Frauen-Eishockey gesteigert werden.