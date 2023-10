Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.23 | Überblick

Bundesratspräsidentschaft von Mecklenburg-Vorpommern beginnt

BERLIN/SCHWERIN: Mecklenburg-Vorpommern übernimmt am Mittwoch die Bundesratspräsidentschaft von Hamburg. Für ein Jahr hat das nordöstliche Bundesland dann den Vorsitz in der Länderkammer. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, in die Bundesratspräsidentschaft eine ostdeutsche Perspektive einbringen zu wollen.

Steinmeier spricht mit Nachfahren der Opfer deutscher Kolonialgewalt

DARESSALAM/SONGEA/LUSAKA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet seine Tansania-Reise am Mittwoch mit einem Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit. Er wird sich in Songea mit Familien treffen, deren Vorfahren in einem brutal geführten Krieg in der Kolonie Deutsch-Ostafrika gestorben sind.

Kabinett soll Arbeitserleichterungen für Asylbewerber beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) Regelungen beschließen, die Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Auch härtere Strafen für Schleuser stehen auf der Tagesordnung. Geplant ist auch, dass das Kabinett die Verlängerung der Energiepreisbremsen für Gas und Strom über das Jahresende hinaus billigt. Damit die Bremsen wie geplant bis zum 30. April kommenden Jahres verlängert werden können, ist aber noch eine Genehmigung der Brüsseler EU-Kommission nötig.

US-Notenbank entscheidet über Leitzins - zweite Zinspause erwartet

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve wird am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert lassen wird.

London will bei internationalem Gipfel über Gefahren von KI beraten

MILTON KEYNES: Die britische Regierung will bei einem zweitägigen internationalen Gipfel über die Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) beraten. Erwartet werden dazu am Mittwoch und Donnerstag Regierungsvertreter verschiedener Länder, unter anderem der USA, Deutschlands sowie der EU und großer Internetkonzerne wie Google, Meta (Facebook) und X (vormals Twitter).

DFB-Pokal: Bayern und Bayer auswärts gefordert, BVB empfängt TSG

BERLIN: In der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen die Topclubs der Fußball-Bundesliga am Mittwoch vor lösbaren Aufgaben. Tabellenführer Bayer Leverkusen (in Sandhausen, 18.00 Uhr/Sky) sowie Verfolger FC Bayern (in Saarbrücken, 20.45 Uhr/ARD und Sky) treten auswärts bei Drittligisten an. Eine höhere Hürde muss das Team von Borussia Dortmund nehmen, das den Ligarivalen TSG Hoffenheim empfängt (18.00 Uhr/Sky). Heimrecht genießt auch Vorjahres-Halbfinalist SC Freiburg gegen Zweitligist SC Paderborn (18.00 Uhr/Sky).