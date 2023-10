Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.10.23 | Überblick

US-Präsident Biden zu Solidaritätsbesuch Israel erwartet

WASHINGTON: Elf Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas wird US-Präsident Joe Biden am Mittwoch zu einem Solidaritätsbesuch in Israel erwartet. Geplant ist unter anderem ein Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Bundestag debattiert über Kampf gegen Antisemitismus

BERLIN: Der Bundestag debattiert am Mittwoch über die Situation der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Dazu haben die Ampel-Koalition und die Union eine Aktuelle Stunde (15.15 Uhr) zum Thema «Verherrlichung von Terror in Deutschland unterbinden - Antisemitismus entschieden bekämpfen» beantragt. Zuvor steht die regelmäßige Regierungsbefragung auf der Tagesordnung des Parlaments.

Chinas Staatschef Xi eröffnet offiziell Seidenstraßen-Gipfel

PEKING: China Staats- und Parteichef Xi Jinping hält am Mittwoch eine Rede während der Eröffnungszeremonie des sogenannten Seidenstraßen-Gipfels. Bei der Veranstaltung in der Großen Halle des Volkes in Peking wird auch Russlands Präsident Wladimir Putin zugegen sein. Im Rahmen des Gipfels wird ein Treffen zwischen Xi und Putin erwartet, bei dem es auch um den laufenden Nahostkonflikt und Russlands Angriffskrieg in der Ukraine gehen könnte.

Russlands Außenminister Lawrow reist nach Nordkorea

MOSKAU: Der russische Außenminister Sergej Lawrow besucht an diesem Mittwoch und Donnerstag auf Einladung der Staatsführung Nordkorea. Es wird erwartet, dass Lawrow dort auch eine Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Pjöngjang vorbereitet. Der Kreml hatte bestätigt, dass es für Putin eine Einladung zu einem Staatsbesuch in Nordkorea gebe.

Prozess gegen Österreichs Ex-Kanzler wegen möglicher Falschaussage

WIEN: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich ab Mittwoch vor dem Landgericht Wien verantworten. Der 37-Jährige ist wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Er hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss des Parlaments gelogen.

EZB-Rat entscheidet über weitere Schritte bei digitalem Euro

FRANKFURT/MAIN: Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet an diesem Mittwoch, wie es mit dem digitalen Euro weitergeht. Es geht allerdings noch nicht darum, ob Schein und Münze im Euroraum eine digitale Ergänzung bekommen werden, wie Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz betonte. Der EZB-Rat entscheide zunächst, ob das Projekt mit einer Vorbereitungsphase fortgesetzt werde.

Pariser Konferenz berät über Zugang zu Schulessen für Kinder weltweit

PARIS: Eine internationale Initiative unter dem Dach der Vereinten Nationen berät von Mittwoch an in Paris, wie erreicht werden kann, dass jedes Kind auf der Welt bis 2030 Zugang zu Schulmahlzeiten erhält. Die internationale Koalition «School Meals Coalition» wurde 2021 vom Welternährungsprogramm (WFP) mit Unterstützung Frankreichs und Finnlands ins Leben gerufen

Plädoyers im Mord-Prozess gegen junge Mutter erwartet

ROSTOCK: Im Mord-Prozess gegen eine 24 Jahre alte Mutter werden am Landgericht Rostock am Mittwoch (9.30 Uhr) voraussichtlich die Plädoyers gehört. Die Staatsanwaltschaft wirft der deutschen Angeklagten vor, ihr einjähriges Kind dauerhaft nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt und keinen Arzt konsultiert zu haben, als das Baby krank wurde. Stattdessen habe sie es in ihrer Wohnung allein gelassen, um Zeit mit ihrem Freund zu verbringen.

75. Frankfurter Buchmesse öffnet für Fachpublikum

FRANKFURT/MAIN: Die Frankfurter Buchmesse öffnet an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) ihre Tore für Fachbesucher. Es ist die 75. Messe der Nachkriegsgeschichte. Erwartet werden mehr als 4200 Aussteller aus 95 Ländern.

DFB-Team will Sieg gegen Mexiko zum Abschluss der USA-Reise

PHILADELPHIA: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will auch im zweiten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ihren Aufwärtstrend bestätigen. Die DFB-Auswahl tritt am Mittwoch (2.00 Uhr MESZ/ARD) in Philadelphia gegen Mexiko an. Das deutsche Team hatte das erste Testspiel während der USA-Reise am vergangenen Samstag gegen Gastgeber USA mit 3:1 gewonnen und Nagelsmann einen gelungenen Einstand beschert.