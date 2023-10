Das bringt der Mittwoch

Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten über Ukraine-Krieg

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 31 Nato-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Hauptthema werden die Zusammenarbeit mit der von Russland angegriffenen Ukraine sowie der geplante Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses sein. Am Donnerstag soll es zudem eine Videoschalte mit dem israelischen Verteidigungsminister Joav Galant zu dem verheerenden Terrorangriff der Hamas-Terroristen geben. Kurz vor Beginn des Nato-Treffens organisieren die USA an diesem Mittwochvormittag (10.00 Uhr) Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.

Baerbock und Lemke stellen sich Fragen der Bundestagsabgeordneten

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock und ihre Umwelt-Kollegin Steffi Lemke (beide Grüne) stellen sich an diesem Mittwoch im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Die Regierungsbefragung findet in Sitzungswochen des Bundestags mittwochs nach der Kabinettssitzung statt. Sie beginnt traditionell mit einem bis zu acht Minuten langen Bericht eines Regierungsmitglieds zu einem Thema der Kabinettssitzung. Es wird erwartet, dass an diesem Mittwoch der blutige Angriff der islamistischen Hamas auf Israel in Mittelpunkt stehen dürfte - gerade bei der Befragung Baerbocks.

Bundespräsidialamt stellt Studie zum Umgang mit NS-Vergangenheit vor

BERLIN: Wie sind die deutschen Bundespräsidenten und das Bundespräsidialamt mit der NS-Vergangenheit umgegangen? Das Ergebnis eines dreijährigen Forschungsprojekts zu dieser Frage wird am Mittwoch (11.00 Uhr) im Berliner Schloss Bellevue vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Studie in Auftrag gegeben. Die Historiker untersuchten die Biografien und Amtszeiten der sechs Bundespräsidenten von 1949 bis 1994. Zudem sahen sich die Wissenschaftler die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 1949 geschaffenen Bundespräsidialamtes sowie ihren beruflichen Werdegang in den Jahren 1933 bis 1945 an.

Gewerkschaften stellen Tarifforderungen für die Länder auf

BERLIN: Die Gewerkschaften beschließen an diesem Mittwoch ihre Forderung für die mehr als eine Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder. Verdi und der Beamtenbund dbb wollen im Anschluss über ihre Forderungen informieren (15.00 Uhr). Im April hatten sich die Tarifparteien nach massiven Warnstreiks auf einen Abschluss für Bund und Kommunen geeinigt. Der Abschluss umfasste Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro, einen Sockelbetrag von monatlich 200 Euro und eine Erhöhung von 5,5 Prozent. Ab 26. Oktober wird nun für die Länder außer für Hessen verhandelt, das nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ist.

Habeck stellt neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, rechnet die Regierung angesichts der Inflation und schwächelnder Weltwirtschaft in diesem Jahr mit einer leichten Rezession in Deutschland. Erwartet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Frühjahr war die Regierung noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent ausgegangen.

Bundesamt mit Details zu gesunkener Inflation im September

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt informiert an diesem Mittwoch (08.00 Uhr) detailliert über die Entwicklung der Verbraucherpreise im September. Nach einer ersten Schätzung der Behörde schwächte sich die Jahresinflationsrate deutlich auf 4,5 Prozent ab nach 6,1 Prozent im August. Es war der niedrigste Wert seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 mit damals 4,3 Prozent.

Zukunft des 49-Euro-Tickets unklar - Verkehrsminister beraten in Köln

KÖLN: Die Zukunft des Deutschlandtickets für Busse und Bahnen dürfte eines der zentralen Themen der Beratungen der Verkehrsministerinnen und -minister der Länder mit dem Bund am Mittwoch (12.45 Uhr) und Donnerstag in Köln werden. NRW-Minister Oliver Krischer (Grüne) hatte als aktuell Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz zuletzt von dringendem zeitlichen Handlungsdruck gesprochen. Bei einer digitalen Sonderkonferenz zu dem Thema sei beim Bund die Bereitschaft noch nicht dagewesen, «über Finanzfragen tiefergehend Einigung zu erzielen».

Zum Welt-Mädchentag: In Deutschland leuchten Gebäude in Pink

HAMBURG: Zum Welt-Mädchentag am Mittwoch werden mehr als 40 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Monumente in rund 20 deutschen Städten pinkfarben leuchten. Mit der bundesweiten Illuminierung will die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen dieser Welt aufmerksam machen, teilte die Organisation in Hamburg mit.

Ursache für Unglück mit Riesenaquarium in Berlin wird bekanntgegeben

BERLIN: Die Ursache für das Platzen eines Riesenaquariums in einem Berliner Hotel soll am Mittwoch (11.00 Uhr) bei einem Pressetermin in der Hauptstadt bekanntgegeben werden. Etwa zehn Monate nach dem Unglück liege nun der Abschlussbericht des Ingenieurs und Gutachters Christian Bonten vor, wie der Gebäudeeigentümer des Hotels mitteilte. Das 16 Meter hohe Aquarium Aquadom mit 1500 Fischen, das in einer Hotellobby nahe dem Alexanderplatz stand, war am 16. Dezember 2022 in den frühen Morgenstunden geplatzt. Daraufhin ergossen sich eine Million Liter Wasser aus dem zerstörten Acrylglas-Zylinder unter anderem in das Hotel und auf die Straße.

Prozess um tödlichen Raserunfall auf Möbelhaus-Parkplatz beginnt

AUGSBURG: Mehr als ein Jahr nach einem tödlichen Unfall mit einem hochmotorisierten Auto auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses steht der Fahrer ab Mittwoch (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Augsburg. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann am 26. August 2022 innerorts in Augsburg aus purer Angeberei und Gleichgültigkeit gegenüber anderen mit bis zu 145 km/h gerast ist. Als der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor, flog der Sportwagen von der Straße, durch einen Zaun auf den tieferliegenden Parkplatz eines großen Möbelhauses und prallte letztlich gegen einen Einkaufswagenständer. Die 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt tödliche Kopfverletzungen. Zwei weitere Mitfahrer wurden verletzt.