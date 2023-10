Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.10.23 | Überblick

Lauterbach stellt Pläne für Neuordnung bei Gesundheitsvorsorge vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt am Mittwoch (12.30 Uhr) Pläne für eine Neuordnung der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsforschung auf Bundesebene vor. Hintergrund ist die Vereinbarung im Ampel-Koalitionsvertrag, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in einem «Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit» aufgehen zu lassen. Dort sollen demnach Aktivitäten gebündelt und die Vernetzung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit den Gesundheitsämtern vor Ort sowie die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt werden.

Weltsynode der katholischen Kirche beginnt in Rom

ROM: In Rom kommen am Mittwoch ausgewählte Teilnehmer für die Weltsynode der katholischen Kirche zusammen, um gemeinsam über deren künftigen Weg zu beraten. Die Generalversammlung der Bischofssynode, so der offizielle Titel, beginnt mit einer Heiligen Messe (9.00 Uhr) auf dem Petersplatz in Rom. Am Nachmittag (16.45 Uhr) folgt die erste Plenarsitzung. Papst Franziskus wendet sich dort an die Teilnehmer. Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Reformprojekte des Papstes.

Chemie-Nobelpreisträger werden verkündet

STOCKHOLM: Nächste Runde im Nobelpreis-Reigen: Am Mittwoch wird in Stockholm verkündet, wer den diesjährigen Chemie-Nobelpreis erhält. Nach den Bekanntgaben in Medizin und Physik ist es die dritte Kategorie, für die damit in dieser Woche die diesjährigen Preisträger benannt werden. Frühestens um 11.45 Uhr will die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften preisgeben, wen sie diesmal für die Auszeichnung auserkoren hat.

Premier Sunak spricht zum Abschluss des Tory-Parteitags

MANCHESTER: Der britische Premierminister Rishi Sunak will an diesem Mittwoch beim Treffen seiner Konservativen Partei in Manchester sprechen. Mit der Rede des 43-Jährigen geht die viertägige Parteikonferenz zu Ende. Medienberichten zufolge dürfte Sunak verkünden, dass angesichts gestiegener Kosten eine geplante Schnellbahntrasse in den Norden des Landes stark verkürzt wird. Das hatte bereits zuvor für Aufregung auch in den eigenen Reihen gesorgt und das Treffen in Manchester überschattet.

Maskenaffäre in Bayern - Steuer-Verfahren gegen Tandler beginnt

MÜNCHEN: Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie beginnt am Mittwoch der Prozess gegen zwei Schlüsselfiguren der Maskenaffäre in Bayern. Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihr Partner müssen sich wegen steuerrechtlicher Vorwürfe vor dem Landgericht München I verantworten. Tandler wird Steuerhinterziehung in drei Fällen sowie ein Subventionsbetrug vorgeworfen, dem Angeklagten N. Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung in Mittäterschaft.

Wirecard-Prozess: Aufsichtsratschef als Zeuge

MÜNCHEN: Im Münchner Wirecard-Prozess soll am Mittwoch (9 Uhr) ein wichtiger Zeuge aussagen: der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Eichelmann. Der Manager leitete das Kontrollgremium in den letzten zwölf Monaten vor der Wirecard-Milliardenpleite im Sommer 2020. Bei der Zeugenvernehmung Eichelmanns wird es maßgeblich um die Rolle des wegen Milliardenbetrugs angeklagten früheren Vorstandschefs Markus Braun gehen. Dabei geht es um die Frage, ob Braun die Arbeit der Aufsichtsräte behinderte und gegen deren Aufforderungen verstieß.

Bushido und Clan-Chef streiten vor Gericht um Wohnhäuser

BRANDENBURG/HAVEL: Im Zivilprozess um mehrere Häuser im brandenburgischen Rüdersdorf treffen am Mittwoch (10.00 Uhr) erneut der Rapper Bushido und sein ehemaliger Geschäftspartner aufeinander. Sowohl Bushido - mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi - als auch Arafat A.-Ch. müssten bei dem Prozess am Oberlandesgericht in Brandenburg a. d. Havel erscheinen, sagte eine Sprecherin des Gerichts.

Drei Männer wegen Gullydeckel-Wurfes auf A7 vor Gericht

HILDESHEIM: Weil sie Gullydeckel auf die Autobahn 7 geworfen haben sollen, müssen sich drei Männer von Mittwoch (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Ihnen wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Zur Tatzeit waren die drei Verdächtigen laut Gericht zwischen 19 und 21 Jahren alt.

BVB empfängt AC Mailand - Leipzig gegen Manchester City

DORTMUND: Borussia Dortmund empfängt die AC Mailand in der Champions League und steht bereits unter Druck. Nach der Auftaktniederlage gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain sollte der BVB gegen den italienischen Spitzenclub vor heimischer Kulisse an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) punkten, um im Rennen um das Achtelfinale aussichtsreich dabei zu bleiben.