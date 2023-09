Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.09.23 | Überblick

Kabinett will Kindergrundsicherung beschließen

BERLIN: Nach monatelangen Diskussionen innerhalb der Ampel-Koalition will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch die geplante Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Mit dem Vorhaben sollen ab 2025 verschiedene staatliche Leistungen für Kinder gebündelt werden. Ziel ist es unter anderem, mehr Familien, die Anspruch auf Leistungen haben, durch bessere Übersicht und einfachere Antragswege zu erreichen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will die Pläne nach der Kabinettssitzung in Berlin vorstellen (13.00 Uhr).

«Chemiegipfel» im Kanzleramt - Branche will Entlastungen

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) mit Vertretern der Branche zu einem «Chemiegipfel» zusammen. Schwerpunkt sind die hohen Energiepreise. Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Entlastungen. Die Ampel-Koalition debattiert seit Wochen darüber, wie Firmen angesichts der im internationalen Vergleich hohen Energiepreise entlastet werden sollen. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) erklärte vor dem Treffen, auf ein klares Zeichen zur Lösung der aktuellen Chemiekrise zu hoffen.

Pistorius spricht auf baltischer Sicherheitskonferenz

TALLINN: Verteidigungsminister Boris Pistorius wird an diesem Mittwoch an einer Sicherheitskonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn teilnehmen. Erwartet wird, dass der SPD-Politiker auch den weiteren Kurs Deutschlands in der Sicherheitspolitik absteckt. An dem Treffen nehmen Vertreter der baltischen Republiken sowie aus weiteren Nato-Staaten und aus der Ukraine teil.

Jugendliche verklagen 32 europäische Staaten auf mehr Klimaschutz

STRAßBURG/LISSABON: Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg wird an diesem Mittwoch eine Klage von sechs Kindern und Jugendlichen gegen 32 europäische Staaten verhandelt, in der mehr Klimaschutz gefordert wird. Die jungen Leute aus Portugal im Alter zwischen 11 und 24 Jahren werfen den europäischen Ländern vor, die Klimakrise verschärft zu haben und damit die Zukunft ihrer Generationen zu gefährden.

Lindner in der Regierungsbefragung - Debatte zum Irak-Einsatz

BERLIN: Eine Woche nach seiner krankheitsbedingten Absage holt Finanzminister Christian Lindner seinen Auftritt im Bundestag nach. Bei der Regierungsbefragung stellt sich der FDP-Vorsitzende an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) gemeinsam mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) den Fragen der Abgeordneten. Darüber hinaus debattiert das Parlament über eine Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes im Irak.

Faeser erneut im Innenausschuss des Bundestages erwartet

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird an diesem Mittwoch erneut im Innenausschuss des Bundestages erwartet. Nachdem sie in der vergangenen Woche zu den Vorgängen rund um die Abberufung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, befragt wurde, soll es diesmal um andere Themen gehen. Der Schwerpunkt dürfte die Asylpolitik sein.

Apothekertag: Apotheken sollen am Mittwoch zeitweise schließen

DÜSSELDORF: Kundinnen und Kunden von Apotheken müssen an diesem Mittwoch damit rechnen, von 13 bis 16 Uhr vor verschlossenen Türen zu stehen. Den Teams solle damit die Möglichkeit gegeben werden, das Grußwort von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Apothekertages live im Internet zu verfolgen. Die Versorgung der Bevölkerung werde in dieser Zeit durch die Notdienst-Apotheken sichergestellt.

Wächst das Land zusammen? Bericht zum Stand der Deutschen Einheit

BERLIN: Kurz vor dem Nationalfeiertag am 3. Oktober legt der Ostbeauftragte Carsten Schneider an diesem Mittwoch (14.15 Uhr) den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vor. Das umfangreiche Papier soll Aufschluss geben, ob und wie Ost- und Westdeutschland in den 33 Jahren seit der Vereinigung 1990 zusammengewachsen sind und wo Unterschiede bleiben. In diesem Jahr nimmt Schneider auch die Besonderheiten der Lebensbedingungen auf dem Land und in der Stadt unter die Lupe.

Dokumentation Obersalzberg wird eröffnet

BERCHTESGADEN: Sechs Jahre nach der Grundsteinlegung wird an diesem Mittwoch (09.00 Uhr) die erweiterte Dokumentation Obersalzberg mit einem Festakt eröffnet. Die neu gestaltete Ausstellung zur Aufarbeitung der NS-Zeit an Hitlers ehemaligem zweitem Wohnsitz gilt als Leuchtturmprojekt des Freistaats Bayern. Am Donnerstag öffnet sie für die Besucher. Erwartet wird unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Energieminister beraten über Industriestrompreis und Netzentgelte

MAGDEBURG: Die Energieminister der Länder beraten ab diesem Mittwoch unter anderem über einen subventionierten Industriestrompreis und eine Anpassung der Stromnetzentgelte. Darüber hinaus geht es auch um die Anpassung der Netzentgelte. Energieminister beraten über Industriestrompreis und Netzentgelte. Es sei unverständlich und hochgradig unfair, dass die Menschen in Bundesländern, die bereits sehr viel für die Energiewende getan hätten, höhere Kosten stemmen müssten als andernorts.

Abstimmung im spanischen Parlament über neue Regierung

MADRID: Das Unterhaus des spanischen Parlaments stimmt an diesem Mittwoch ab, ob der konservative Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo neuer Ministerpräsident wird. Es wird allgemein erwartet, dass die Bewerbung des 62 Jahre alten Chefs der Volkspartei PP abgelehnt wird. In der ersten Runde benötigt der Kandidat eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Ja-Stimmen, um zum Regierungschef gewählt zu werden.

Nachfolge Barenboims an Berliner Staatsoper wird bekannt gegeben

BERLIN: Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) will an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) die neue musikalische Leitung an der Staatsoper Unter den Linden bekannt geben. Der Posten ist vakant, seit Daniel Barenboim sich von den Verpflichtungen als Generalmusikdirektor gesundheitsbedingt zu Jahresbeginn hat entbinden lassen. Chialo betonte, es gehe darum, «das Haus in seiner Exzellenz und Tradition zu bewahren und trotzdem Türen für eine moderne Zukunft aufzumachen».

Kursverluste wegen Dieselskandals - Prozess gegen Mercedes beginnt

STUTTGART: Im Zusammenhang mit möglichem Diesel-Abgasbetrug fordern zahlreiche Anleger vom Autobauer Mercedes Schadenersatz in Millionenhöhe - nun beginnt das Musterverfahren. Der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts wird an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) zum ersten Mal über die Klage verhandeln. Die Investoren werfen dem Unternehmen vor, kapitalmarktrechtliche Pflichten verletzt zu haben. Der Autobauer habe die Verwendung von illegalen Abschalteinrichtungen in seinen Diesel-Fahrzeugen sowie die damit verbundenen Risiken und Kosten verschwiegen und die Investoren über die wahren Umstände getäuscht.

Neuer Prozess im Ermittlungskomplex um die Elsflether Werft

BRAKE: Neuer Prozess wegen der Ungereimtheiten bei der Elsflether Werft: Der Geschäftsführer einer Hamburger Firma soll erst überhöhte Angebote an die Elsflether Werft abgegeben und dann Gutschriften von mehr als 1,2 Millionen Euro gewährt haben. Der 51-Jährige steht deshalb ab diesem Mittwoch (09.00 Uhr) wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Brake. Die Elsflether Werft sollte für die Bundesmarine mehrere Schiffe und Boote instandsetzen.

Bahn-Aufsichtsrat befasst sich mit neuer Infrastruktursparte und Boni

BERLIN: Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn soll an diesem Mittwoch den Weg frei machen für eine neue, gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte unter dem Dach des Konzerns. In der InfraGo genannten Gesellschaft sollen die beiden Bahntöchter DB Netz und DB Station & Service verschmolzen werden. Das Kontrollgremium des Konzerns hat auch eine neue Vergütungsstruktur für Bahnmanager und -managerinnen auf dem Zettel. Das künftige System soll sich weniger an kurzfristigen Ergebnissen, sondern an langfristigen Zielen ausrichten.

Entscheidung erwartet im Honorar-Streit zu Schweigers «Keinohrhasen»

BERLIN: Im jahrelangen Rechtsstreit über eine höhere Beteiligung an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits «Keinohrhasen» und «Zweiohrküken» will das Berliner Landgericht an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Die Drehbuchautorin Anika Decker fordert mehr Geld aus den Einnahmen der beiden Filme. Hintergrund ihrer Klage ist der «Fairnessparagraf» im Urheberrecht. Er sieht eine Nachbezahlung vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen.

Alter Mordfall wird am Landgericht Bonn neu aufgerollt

BONN: Das Bonner Landgericht unternimmt von diesem Mittwoch (09.00 Uhr) an einen neuen Anlauf, einen 36 Jahre alten Mordfall aufzuklären. Angeklagt ist ein 66 Jahre alter Mann aus Detmold, der laut Bonner Staatsanwaltschaft im Mai 1987 die 23 Jahre alte Wirtstochter Claudia Otto aus Lohmar bei Köln erdrosselt haben soll. Kurz nach der Entdeckung der Leiche von Claudia Otto war er unter Verdacht geraten, weil er damals zu den Stammgästen des bekannten Ausflugslokals gehört hatte.

Leipzig startet bei Außenseiter Wiesbaden in den Pokal

LEIPZIG: Titelverteidiger RB Leipzig startet an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) zum Abschluss der ersten Runde beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden in den DFB-Pokal. Der Vierte der Fußball-Bundesliga ist klarer Favorit. Im Tor wird Peter Gulacsi nach fast einjähriger Verletzungspause zum Einsatz kommen. Nationalstürmer Timo Werner winkt das erste Spiel von Beginn an seit Mitte August.

Titelverteidiger Ulm eröffnet neue Basketball-Saison

ULM: Zweieinhalb Wochen nach dem erstmaligen WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft startet die Basketball-Bundesliga in die neue Saison. Titelverteidiger ratiopharm Ulm empfängt zum Auftakt an diesem Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) die Niners Chemnitz. Die Schwaben von Trainer Anton Gavel gelten in dieser Spielzeit allerdings wieder als Außenseiter. Die Favoriten Alba Berlin und FC Bayern München mit dem Ex-NBA-Star Serge Ibaka bestreiten ihre ersten Partien am Donnerstag und Freitag.

DFB-Direktor Wolf äußert sich zur umstrittenen Nachwuchsreform

FRANKFURT/MAIN: Nach kontroversen Diskussionen wird sich DFB-Direktor Hannes Wolf an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) zur geplanten Nachwuchsreform beim Deutschen Fußball-Bund äußern. Der neue Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung ist ein Verfechter von neuen Spielformen im Kinder- und Jugendfußball. Durch diese soll der Leistungsdruck minimiert werden, der DFB will die Reform von 2024 an umsetzen. Es sollen zum Beispiel von der U6 bis zur U11 künftig keine Tabellen mehr geführt werden.